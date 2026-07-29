Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарий

·28·Спорт
Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарий

Бразилия терма жамоасининг тарихидаги энг яхши тўпурари Неймарнинг фаолиятидаги энг оғир бурилиш нуқтаси юзага келди. Унинг халқаро майдондаги ва клубдаги келажаги сўроқ остида қолгани футбол оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашрининг хабар беришича, Битбол спорт сайти ва журналист Эзеқиел Гасканинг маълумотларига кўра, Бразилиянинг Жаҳон чемпионатидан эрта чиқиб кетиши ҳужумчининг руҳий ҳолатига жиддий таъсир кўрсатган. Тўпланган ҳафсаласизлик ва исталган натижани кўрсата олмагани футболчининг фаолиятини кутилмаганда якунлаши ҳақидаги миш-мишларни кучайтирди.

Эслатиб ўтамиз, Карлу Анчелотти бош мураббий этиб тайинлангач, жамоада янги умидлар пайдо бўлганди. Бироқ турнирда омадсизликка учраган "самба жамоаси" ҳибсга олингандек шок ҳолатига тушиб, Норвегия терма жамоасига қарши кечган 1/8 финал учрашувида мағлуб бўлди ва олтинчи чемпионлик орзуси яна амалга ошмади.

Халқаро майдон билан хайрлашув

Норвегия билан кечган ўйиндан сўнг Глобо Эспорте ва УОЛ нашрларига интервю берган Неймар ўз тақдирига аниқлик киритди. У майдонни кўзёшлар билан тарк этиб, ўзининг сўнгги сўзларини айтди.

"Мен ҳаракат қилдим. Ҳамма нарса шу ерда бошланди ва шу ерда тугайди. Ҳаммаси тамом", — дея таъкидлаган эди футболчи. Шу тариқа, Барселона ва PSJ клубларининг собиқ юлдузи терма жамоадаги фаолиятига якун ясади. У миллий жамоа сафида 80 та гол уриб, Пеле рекордини янгилаган ҳолда тўпурар сифатида тарихда қолди.

Сантосдаги келажак ва профессионал танаффус

Marca нашрининг қўшимча қилишича, халқаро жамоадаги истеъфодан ташқари, асосий савол унинг Сантос клубидаги келажаги атрофида айланмоқда. Футболчига яқин бўлган манбалар унинг "катта футболдан чарчаганини" ва бутунлай кетишни жиддий ўйлаётганини билдиришмоқда.

Ҳозирда Неймар 31-декабрга қадар амал қиладиган амалдаги шартномага эга. Агар у профессионал футболдан бутунлай кетишга қарор қилса, икки томон ҳам келишувни муддатидан олдин бекор қилишга мажбур бўлиши мумкин.

НеймарБразилияЖаҳон чемпионатиСантосФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаАндреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаБугун, 03:34Андреас Кристенсен Барселона сафида ўз мавқеини тиклашга шайАндреас Кристенсен Барселона сафида ўз мавқеини тиклашга шайБугун, 00:30«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилди«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилдиБугун, 00:06Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиКеча, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийКеча, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди