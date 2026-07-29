Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарий
Бразилия терма жамоасининг тарихидаги энг яхши тўпурари Неймарнинг фаолиятидаги энг оғир бурилиш нуқтаси юзага келди. Унинг халқаро майдондаги ва клубдаги келажаги сўроқ остида қолгани футбол оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашрининг хабар беришича, Битбол спорт сайти ва журналист Эзеқиел Гасканинг маълумотларига кўра, Бразилиянинг Жаҳон чемпионатидан эрта чиқиб кетиши ҳужумчининг руҳий ҳолатига жиддий таъсир кўрсатган. Тўпланган ҳафсаласизлик ва исталган натижани кўрсата олмагани футболчининг фаолиятини кутилмаганда якунлаши ҳақидаги миш-мишларни кучайтирди.
Эслатиб ўтамиз, Карлу Анчелотти бош мураббий этиб тайинлангач, жамоада янги умидлар пайдо бўлганди. Бироқ турнирда омадсизликка учраган "самба жамоаси" ҳибсга олингандек шок ҳолатига тушиб, Норвегия терма жамоасига қарши кечган 1/8 финал учрашувида мағлуб бўлди ва олтинчи чемпионлик орзуси яна амалга ошмади.
Халқаро майдон билан хайрлашувНорвегия билан кечган ўйиндан сўнг Глобо Эспорте ва УОЛ нашрларига интервю берган Неймар ўз тақдирига аниқлик киритди. У майдонни кўзёшлар билан тарк этиб, ўзининг сўнгги сўзларини айтди.
"Мен ҳаракат қилдим. Ҳамма нарса шу ерда бошланди ва шу ерда тугайди. Ҳаммаси тамом", — дея таъкидлаган эди футболчи. Шу тариқа, Барселона ва PSJ клубларининг собиқ юлдузи терма жамоадаги фаолиятига якун ясади. У миллий жамоа сафида 80 та гол уриб, Пеле рекордини янгилаган ҳолда тўпурар сифатида тарихда қолди.
Сантосдаги келажак ва профессионал танаффусMarca нашрининг қўшимча қилишича, халқаро жамоадаги истеъфодан ташқари, асосий савол унинг Сантос клубидаги келажаги атрофида айланмоқда. Футболчига яқин бўлган манбалар унинг "катта футболдан чарчаганини" ва бутунлай кетишни жиддий ўйлаётганини билдиришмоқда.
Ҳозирда Неймар 31-декабрга қадар амал қиладиган амалдаги шартномага эга. Агар у профессионал футболдан бутунлай кетишга қарор қилса, икки томон ҳам келишувни муддатидан олдин бекор қилишга мажбур бўлиши мумкин.
…