Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувват

·45·Техно
Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувват

Хитойнинг таниқли технология бренди Oppo ўзининг янги ва ноёб смартфони — Oppo A7 Pro Max учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма компания тарихидаги улкан батарея сиғимига эга илк гаджет бўлиб, ҳозирнинг ўзида йирик JD.com савдо майдончасида сотувга чиқарилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва асосий хусусиятлар

Янги смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг аккумулятори ҳисобланади. Oppo A7 Pro Max илк бор 10 000 мА·ч сиғимли ўта қувватли батарея билан жиҳозланди. Шунга қарамай, ишлаб чиқарувчи ихчамликни сақлаб қолишга муваффақ бўлган: корпуснинг қалинлиги атиги 8,47 миллиметрни, оғирлиги эса 226 граммни ташкил этади.

Қурилма юқори сифатли 6,78 дюймли OLED дисплей билан таъминланган. Экраннинг тасвир аниқлиги 1,5K даражасида бўлиб, кадрлар частотаси 120 Hz ни ташкил этади. Бу фойдаланувчиларга контентни томоша қилиш ва интерфейсда ҳаракатланишда ўта силлиқ ва ёқимли таассурот беришини таъминлайди.

Смартфоннинг унумдорлиги Qualcomm Snapdragon 4 Ген 5 процессорига таянади. Ушбу аппарат платформаси кундалик вазифаларни бажариш ҳамда барқарор ишлаш учун етарли имкониятларни тақдим этади. Шунингдек, батареяни тезкор тўлдириш учун 80 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологияси мавжудлиги эълон қилинди.

Камера ва қўшимча имкониятлар

Oppo A7 Pro Max оптик имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Хабарларга кўра, олд камера аниқлиги 50 мегапикселни ташкил этиб, сифатли автопортретлар ва видеоқўнғироқларни кафолатлайди. Асосий камера модули эса 50 мегапикселли бош сенсор ва 2 мегапикселли ёрдамчи датчик билан жиҳозланган.

Ҳозирги кунда Хитой бозорида қурилма учун олдиндан буюртма берган харидорларга махсус бонус тақдим этилмоқда. Унга кўра, мижозлар сув кириши эҳтимолига қарши махсус кафолатга эга бўлишади. Одатда алоҳида 30 доллар турадиган ушбу хизмат дастлабки харидорларга бепул тақдим этилмоқда.

OppoСмартфонAndroidТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиКиберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб