Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувват
Хитойнинг таниқли технология бренди Oppo ўзининг янги ва ноёб смартфони — Oppo A7 Pro Max учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма компания тарихидаги улкан батарея сиғимига эга илк гаджет бўлиб, ҳозирнинг ўзида йирик JD.com савдо майдончасида сотувга чиқарилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва асосий хусусиятларЯнги смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг аккумулятори ҳисобланади. Oppo A7 Pro Max илк бор 10 000 мА·ч сиғимли ўта қувватли батарея билан жиҳозланди. Шунга қарамай, ишлаб чиқарувчи ихчамликни сақлаб қолишга муваффақ бўлган: корпуснинг қалинлиги атиги 8,47 миллиметрни, оғирлиги эса 226 граммни ташкил этади.
Қурилма юқори сифатли 6,78 дюймли OLED дисплей билан таъминланган. Экраннинг тасвир аниқлиги 1,5K даражасида бўлиб, кадрлар частотаси 120 Hz ни ташкил этади. Бу фойдаланувчиларга контентни томоша қилиш ва интерфейсда ҳаракатланишда ўта силлиқ ва ёқимли таассурот беришини таъминлайди.
Смартфоннинг унумдорлиги Qualcomm Snapdragon 4 Ген 5 процессорига таянади. Ушбу аппарат платформаси кундалик вазифаларни бажариш ҳамда барқарор ишлаш учун етарли имкониятларни тақдим этади. Шунингдек, батареяни тезкор тўлдириш учун 80 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологияси мавжудлиги эълон қилинди.
Камера ва қўшимча имкониятларOppo A7 Pro Max оптик имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Хабарларга кўра, олд камера аниқлиги 50 мегапикселни ташкил этиб, сифатли автопортретлар ва видеоқўнғироқларни кафолатлайди. Асосий камера модули эса 50 мегапикселли бош сенсор ва 2 мегапикселли ёрдамчи датчик билан жиҳозланган.
Ҳозирги кунда Хитой бозорида қурилма учун олдиндан буюртма берган харидорларга махсус бонус тақдим этилмоқда. Унга кўра, мижозлар сув кириши эҳтимолига қарши махсус кафолатга эга бўлишади. Одатда алоҳида 30 доллар турадиган ушбу хизмат дастлабки харидорларга бепул тақдим этилмоқда.
…