Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этди

·30·Техно
Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этди

Махсус ўйин смартфонлари бозорининг машҳур вакилларидан бири бўлган Black Shark ўз фаолиятини якуний босқичда тўхтатди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания нафақат янги қурилмалар ишлаб чиқаришни тўхтатган, балки қўлга киритилган мобил қурилмалар учун расмий таъмирлаш ҳамда сотувдан кейинги хизмат кўрсатиш жараёнларини ҳам бутунлай ёпган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қарор компания бизнес тузилмасидаги йирик кўламли қайта қуриш жараёнлари билан боғлиқлиги айтилмоқда. Ишлаб чиқарувчи ўз вақтида фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилган бўлса-да, мобил телефонларга хизмат кўрсатиш расман тўхтатилди. Ушбу қадам бренд мухлислари учун узоқ кутилган, аммо муқаррар якун бўлди.

Ўйин телефонлари даврининг якуни

Black Shark бренди ўз вақтида кучли аппарат таъминоти, фаол совутиш тизимлари ҳамда қўшимча ўйин функцияларига эга қурилмаларга эътибор қаратган дастлабки Хитой компанияларидан бири эди. Улар мобил гейминг ихлосмандлари орасида тезда ўз ўрнини топиб, бозорга ўзига хос ёндашув олиб кирган эди.

Бироқ 2022-йилда Black Shark 5 серияли смартфонлар тақдим этилгандан сўнг, компания томонидан янги флагман моделлар чиқмади. Вақт ўтиши билан ишлаб чиқарувчи смартфонлар чиқаришдан воз кечиб, эътиборни турли ўйин аксессуарларига қаратишга мажбур бўлган эди.

Инфратузилманинг ўзгариши

Ёпиқ жараёнлар шу йилнинг ёзидаёқ бошланган бўлиб, ўшанда компания ўз жамоатчилик серверларини бошқа манзилга кўчириш ва эски платформани аста-секин ёпиш ишларини бошлаганди. Асосий функциялар ҳамда расмий интернет-дўкон Black Shark Геарбох иловасига кўчирилди.

Компания вакилларининг тушунтиришича, бу стратегик ўзгаришлар янги инфратузилмага ўтиш зарурияти билан изоҳланади. Келгусида айнан шу илова бренд хизматлари учун асосий майдон вазифасини бажаради, бироқ смартфонларнинг ўзи тарих саҳифасига кўчди.

Black SharkСмартфонларXiaomiЎйин телефонлариТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиКиберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб