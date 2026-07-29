Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этди
Махсус ўйин смартфонлари бозорининг машҳур вакилларидан бири бўлган Black Shark ўз фаолиятини якуний босқичда тўхтатди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания нафақат янги қурилмалар ишлаб чиқаришни тўхтатган, балки қўлга киритилган мобил қурилмалар учун расмий таъмирлаш ҳамда сотувдан кейинги хизмат кўрсатиш жараёнларини ҳам бутунлай ёпган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қарор компания бизнес тузилмасидаги йирик кўламли қайта қуриш жараёнлари билан боғлиқлиги айтилмоқда. Ишлаб чиқарувчи ўз вақтида фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилган бўлса-да, мобил телефонларга хизмат кўрсатиш расман тўхтатилди. Ушбу қадам бренд мухлислари учун узоқ кутилган, аммо муқаррар якун бўлди.
Ўйин телефонлари даврининг якуниBlack Shark бренди ўз вақтида кучли аппарат таъминоти, фаол совутиш тизимлари ҳамда қўшимча ўйин функцияларига эга қурилмаларга эътибор қаратган дастлабки Хитой компанияларидан бири эди. Улар мобил гейминг ихлосмандлари орасида тезда ўз ўрнини топиб, бозорга ўзига хос ёндашув олиб кирган эди.
Бироқ 2022-йилда Black Shark 5 серияли смартфонлар тақдим этилгандан сўнг, компания томонидан янги флагман моделлар чиқмади. Вақт ўтиши билан ишлаб чиқарувчи смартфонлар чиқаришдан воз кечиб, эътиборни турли ўйин аксессуарларига қаратишга мажбур бўлган эди.
Инфратузилманинг ўзгаришиЁпиқ жараёнлар шу йилнинг ёзидаёқ бошланган бўлиб, ўшанда компания ўз жамоатчилик серверларини бошқа манзилга кўчириш ва эски платформани аста-секин ёпиш ишларини бошлаганди. Асосий функциялар ҳамда расмий интернет-дўкон Black Shark Геарбох иловасига кўчирилди.
Компания вакилларининг тушунтиришича, бу стратегик ўзгаришлар янги инфратузилмага ўтиш зарурияти билан изоҳланади. Келгусида айнан шу илова бренд хизматлари учун асосий майдон вазифасини бажаради, бироқ смартфонларнинг ўзи тарих саҳифасига кўчди.
…