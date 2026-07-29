Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқда

·19·Техно
Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқда

Сўнгги йилларда шаҳар транспорти инфратузилмаси ва фойдаланиш маданияти сезиларли ўзгаришларга юз тутмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, «Юрент» кикшеринг сервиси 2026-йилги мавсумда электр самокатлардан фойдаланиш характерида туб бурилиш ясалганини қайд этди. Таҳлилий маълумотларга кўра, шаҳар аҳолиси эндиликда бўш вақтни чалғитиш ёки сайр қилиш мақсадида эмас, балки аниқ логистик эҳтиёжлар учун транспорт воситаларига мурожаат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Статистик кўрсаткичларга назар ташласак, жорий мавсумда бир марталик қатновнинг ўртача давомийлиги рекорд даражадаги 9,6 дақиқани ташкил этди. Таққослаш учун, 2023-йилда ўн дақиқагача бўлган қатновлар улуши умумий ҳажмнинг атиги 50 фоизини ташкил қилган бўлса, 2026-йилга келиб бу кўрсаткич 88,3 фоизгача сакради. Тўрт йил ичида қисқа масофали сафарлар сони деярли уч баробарга кўпайди.

Транспортда «охирги миля» концепцияси

Мутахассисларнинг фикрича, электр самокатлар эндиликда шаҳар аҳолисининг кундалик ҳаётида ажралмас ёрдамчига айланган. Улар кўпинча жамоат транспорти бекатлари, уй ҳамда иш жойи ўртасидаги масофани боғловчи «охирги миля» воситаси сифатида қўлланилмоқда. Одамлар вақтни тежаш мақсадида қисқа маршрутларни танлаётгани ушбу бозордаги асосий тенденцияга айланди.

Шаҳар кесимида олиб борилган кузатувлар ҳам қизиқ манзарани намоён этди. Хусусан, энг қисқа ўртача қатнов давомийлиги Москва шаҳрида қайд этилиб, 8,1 дақиқани ташкил этди. Санкт-Петербургда бу кўрсаткич 9,1 дақиқа, Екатеринбургда 9 дақиқа ва Челябинскда 9,3 дақиқага тенг бўлди. Мазкур рақамлар йирик мегаполислар аҳолиси тезкор ҳаракатланишга интилишини кўрсатади.

Тунги сафарлар сонининг ошиши

Кундузги қатновлардан ташқари, тун давомида амалга ошириладиган сафарлар сони ҳам ўсиш тенденциясига эга экани маълум бўлди. Жорий йилнинг январ-июль ойлари оралиғида тунги вақтдаги қатновлар ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоизга кўпайган. Бунда тунги сафарларнинг ўртача давомийлиги бироз қисқариб, 10,2 дақиқани ташкил қилган.

Мазкур талаб айниқса кечки пайт жамоат транспорти ҳаракати чекланган ёки имкониятлари кам бўлган ҳудудларда яққол сезилмоқда. Шаҳар аҳолиси тунги вақтда манзузига тезроқ етиб олиш учун шахсий кикшеринг қурилмаларига таянмоқда. Бу эса хизмат кўрсатувчи компаниялардан техник ва логистика жараёнларини янги талабларга мослаштиришни талаб этмоқда.

КикшерингЭлектр самокатТранспортЮрентТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиКиберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб