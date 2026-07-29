Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқда
Сўнгги йилларда шаҳар транспорти инфратузилмаси ва фойдаланиш маданияти сезиларли ўзгаришларга юз тутмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, «Юрент» кикшеринг сервиси 2026-йилги мавсумда электр самокатлардан фойдаланиш характерида туб бурилиш ясалганини қайд этди. Таҳлилий маълумотларга кўра, шаҳар аҳолиси эндиликда бўш вақтни чалғитиш ёки сайр қилиш мақсадида эмас, балки аниқ логистик эҳтиёжлар учун транспорт воситаларига мурожаат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Статистик кўрсаткичларга назар ташласак, жорий мавсумда бир марталик қатновнинг ўртача давомийлиги рекорд даражадаги 9,6 дақиқани ташкил этди. Таққослаш учун, 2023-йилда ўн дақиқагача бўлган қатновлар улуши умумий ҳажмнинг атиги 50 фоизини ташкил қилган бўлса, 2026-йилга келиб бу кўрсаткич 88,3 фоизгача сакради. Тўрт йил ичида қисқа масофали сафарлар сони деярли уч баробарга кўпайди.
Транспортда «охирги миля» концепциясиМутахассисларнинг фикрича, электр самокатлар эндиликда шаҳар аҳолисининг кундалик ҳаётида ажралмас ёрдамчига айланган. Улар кўпинча жамоат транспорти бекатлари, уй ҳамда иш жойи ўртасидаги масофани боғловчи «охирги миля» воситаси сифатида қўлланилмоқда. Одамлар вақтни тежаш мақсадида қисқа маршрутларни танлаётгани ушбу бозордаги асосий тенденцияга айланди.
Шаҳар кесимида олиб борилган кузатувлар ҳам қизиқ манзарани намоён этди. Хусусан, энг қисқа ўртача қатнов давомийлиги Москва шаҳрида қайд этилиб, 8,1 дақиқани ташкил этди. Санкт-Петербургда бу кўрсаткич 9,1 дақиқа, Екатеринбургда 9 дақиқа ва Челябинскда 9,3 дақиқага тенг бўлди. Мазкур рақамлар йирик мегаполислар аҳолиси тезкор ҳаракатланишга интилишини кўрсатади.
Тунги сафарлар сонининг ошишиКундузги қатновлардан ташқари, тун давомида амалга ошириладиган сафарлар сони ҳам ўсиш тенденциясига эга экани маълум бўлди. Жорий йилнинг январ-июль ойлари оралиғида тунги вақтдаги қатновлар ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоизга кўпайган. Бунда тунги сафарларнинг ўртача давомийлиги бироз қисқариб, 10,2 дақиқани ташкил қилган.
Мазкур талаб айниқса кечки пайт жамоат транспорти ҳаракати чекланган ёки имкониятлари кам бўлган ҳудудларда яққол сезилмоқда. Шаҳар аҳолиси тунги вақтда манзузига тезроқ етиб олиш учун шахсий кикшеринг қурилмаларига таянмоқда. Бу эса хизмат кўрсатувчи компаниялардан техник ва логистика жараёнларини янги талабларга мослаштиришни талаб этмоқда.
…