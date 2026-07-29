Mini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқда

·17·Авто
Mini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқда

Британиянинг машҳур Mini автомобилсозлик компанияси ўзининг харидорлар доирасини кенгайтириш ва ўзига хос махсус версиялар қаторини бойитиш мақсадида Mini Коунтрйман кроссоверининг янги йўлтанламас модификациясини тақдим этишга ҳозирланмоқда. Ҳозирча расман шунчаки «янги Коунтрйман версияси» деб номланаётган ушлаб бўлмас прототип ошкор қилинди. Мазкур автомобил кўтарилган осма тизим (подвеска), йирик йўлтанламас шиналар ҳамда томга ўрнатилган махсус чодир билан жиҳозлангани ҳолда, унинг очиқ табиат қўйнидаги саёҳатларга мўлжалланганидан дарак беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги Mini Коунтрйман модели бренднинг ўз маҳсулотлар қаторини турли хил янги моделлар ва модификациялар ҳисобига янгилаб бориш стратегиясининг бир қисмидир. Компания раҳбариятининг сўзларига кўра, ушлаб турилган прототип ҳозирда АҚШнинг Колорадо штатидаги Қояли тоғлар миллий боғида синовдан ўтказилмоқда. Айнан Шимолий Америка бозорида оддий оилавий кроссоверларнинг мустаҳкамланган ва қўполроқ версияларига талаб тобора ортиб бораётгани кузатилмоқда.

Йўлтанламас автомобиллар бозоридаги янги тенденциялар

Мазкур сегментдаги рақобат ҳам кескинлашиб бормоқда. Икки йил муқаддам Hyundai компанияси кичикроқ клиренс ҳамда йирик кузов ҳимоя қопламаларини ўзида мужассам этган Ioniq 5 ХРТ моделини бозорга чиқарган эди. Шунингдек, Япония автогиганти Honda АҚШ бозорида ўзининг КР-В, Пилот ва Пасспорт кроссоверлари учун махсус «Траилспорт» безак пакетларини таклиф қилиб келмоқда. Mini ҳам ушбу оммавий йўналишдан ортда қолмасликка ҳаракат қилмоқда.

Mini дизайн бўлими раҳбари Ҳолгер Ҳампфнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда шаҳардан ташқарига чиқиб, табиат қўйнида дам олишга интилувчи очиқ турмуш тарзи ишқибозлари сони кескин кўпайган. «Бизнинг автомобилимиз бунга қодирми? Албатта, шунинг учун айнан шу йўналишдаги маҳсулотни кутишингиз мумкин», — дея қайд этган Ҳампф.

Махсус версиялар ва келажакдаги ҳамкорликлар

Мутахассисларнинг фикрича, тайёр автомобил жорий йилда намойиш этилган Вагабунд концепциялари ғояларига таянади. Фестивал маданиятидан илҳомланган ҳолда яратилган мазкур концепциялар Mini оилавий кроссоверининг йўлтанламас талқиндаги ўзгаришларини намойиш этган эди. Ҳампф келгусида турли брендлар билан ҳамкорлик қилиш Mini учун янада муҳим аҳамият касб этишини, бу эса харидорларга кенгроқ шахсийлаштириш имкониятлари ҳамда янги махсус версияларни тақдим этишини билдирди.

Mini раҳбарияти берган маълумотларга кўра, ушбу лойиҳанинг якуний тайёр версияси жорий йилнинг октябрь ойида тўлиқ намойиш этилади. Ҳозирда компания якуний босқичдаги тайёргарлик ишларини олиб бормоқда ва автомобилнинг техник хусусиятлари ҳамда сотувга чиқиш муддати тақдимот вақтида расман эълон қилиниши кутилмоқда.

MiniКоунтрйманАвтомобилларКроссоверЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиСанкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиКеча, 19:25Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниАвтомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниКеча, 17:30BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаBMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаКеча, 17:23Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиZeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиКеча, 16:58Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиАвтомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиКеча, 15:25Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиКеча, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси