Mini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқда
Британиянинг машҳур Mini автомобилсозлик компанияси ўзининг харидорлар доирасини кенгайтириш ва ўзига хос махсус версиялар қаторини бойитиш мақсадида Mini Коунтрйман кроссоверининг янги йўлтанламас модификациясини тақдим этишга ҳозирланмоқда. Ҳозирча расман шунчаки «янги Коунтрйман версияси» деб номланаётган ушлаб бўлмас прототип ошкор қилинди. Мазкур автомобил кўтарилган осма тизим (подвеска), йирик йўлтанламас шиналар ҳамда томга ўрнатилган махсус чодир билан жиҳозлангани ҳолда, унинг очиқ табиат қўйнидаги саёҳатларга мўлжалланганидан дарак беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги Mini Коунтрйман модели бренднинг ўз маҳсулотлар қаторини турли хил янги моделлар ва модификациялар ҳисобига янгилаб бориш стратегиясининг бир қисмидир. Компания раҳбариятининг сўзларига кўра, ушлаб турилган прототип ҳозирда АҚШнинг Колорадо штатидаги Қояли тоғлар миллий боғида синовдан ўтказилмоқда. Айнан Шимолий Америка бозорида оддий оилавий кроссоверларнинг мустаҳкамланган ва қўполроқ версияларига талаб тобора ортиб бораётгани кузатилмоқда.
Йўлтанламас автомобиллар бозоридаги янги тенденцияларМазкур сегментдаги рақобат ҳам кескинлашиб бормоқда. Икки йил муқаддам Hyundai компанияси кичикроқ клиренс ҳамда йирик кузов ҳимоя қопламаларини ўзида мужассам этган Ioniq 5 ХРТ моделини бозорга чиқарган эди. Шунингдек, Япония автогиганти Honda АҚШ бозорида ўзининг КР-В, Пилот ва Пасспорт кроссоверлари учун махсус «Траилспорт» безак пакетларини таклиф қилиб келмоқда. Mini ҳам ушбу оммавий йўналишдан ортда қолмасликка ҳаракат қилмоқда.
Mini дизайн бўлими раҳбари Ҳолгер Ҳампфнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда шаҳардан ташқарига чиқиб, табиат қўйнида дам олишга интилувчи очиқ турмуш тарзи ишқибозлари сони кескин кўпайган. «Бизнинг автомобилимиз бунга қодирми? Албатта, шунинг учун айнан шу йўналишдаги маҳсулотни кутишингиз мумкин», — дея қайд этган Ҳампф.
Махсус версиялар ва келажакдаги ҳамкорликларМутахассисларнинг фикрича, тайёр автомобил жорий йилда намойиш этилган Вагабунд концепциялари ғояларига таянади. Фестивал маданиятидан илҳомланган ҳолда яратилган мазкур концепциялар Mini оилавий кроссоверининг йўлтанламас талқиндаги ўзгаришларини намойиш этган эди. Ҳампф келгусида турли брендлар билан ҳамкорлик қилиш Mini учун янада муҳим аҳамият касб этишини, бу эса харидорларга кенгроқ шахсийлаштириш имкониятлари ҳамда янги махсус версияларни тақдим этишини билдирди.
Mini раҳбарияти берган маълумотларга кўра, ушбу лойиҳанинг якуний тайёр версияси жорий йилнинг октябрь ойида тўлиқ намойиш этилади. Ҳозирда компания якуний босқичдаги тайёргарлик ишларини олиб бормоқда ва автомобилнинг техник хусусиятлари ҳамда сотувга чиқиш муддати тақдимот вақтида расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…