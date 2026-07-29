Хитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтди

·32·Техно
Хитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтди

Хитойда ишлаб чиқарилган илк ўрта магистралли йўловчи самолёти — КОМАК К919'нинг махсус юқори тоғли версияси ўзининг илк синов парвозини муваффақиятли якунлади. ККТВ телеканали хабарига кўра, Шанхай Пудун халқаро аэропортидан осмонга кўтарилган ҳаво кемаси режалаштирилган барча босқичларни муваффақиятли бажариб, янги модификацияни яратиш йўлидаги муҳим босқични босиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур юқори тоғли модификация стандарт C919 базасида ишлаб чиқилган бўлиб, у тоғли ҳудудлардаги мураккаб шароитларда хизмат кўрсатишга мўлжалланган. Муҳандислар бундай шароитлар талабларига тўлиқ жавоб бериши учун самолётнинг айрим тизимлари ҳамда фюзеляж конструкциясини қайта ишлаб чиқишди.

Нега юқори тоғли версия муҳим?

Маълумки, баланд тоғли аэропортларда ҳаво денгиз сатига нисбатан анча сийрак бўлади. Бу эса ўз навбатида двигателлар самарадорлиги ва самолётнинг умумий аэродинамик хусусиятларини сезиларли даражада пасайтиради. Шу сабабли ҳам бундай оғир шароитларда ишлай оладиган ҳаво кемалари махсус мослашувчанликни талаб қилади.

Ҳозирча КОМАК компанияси янги версиянинг техник тавсилотлари ҳамда унинг тижорий фойдаланишга топширилиш муддатларини ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, ушбу лойиҳа Хитой авиацияси учун стратегик аҳамиятга эга эканлиги таъкидланмоқда.

Хитойнинг географик хусусиятлари

ixbt.com маълумотига кўра, Хитой дунёда юқори тоғли аэропортлар сони бўйича яққол етакчи ҳисобланади. Мамлакатда денгиз сатидан камида 1524 метр баландликда жойлашган 43 та фуқаролик аэропорти мавжуд бўлиб, улардан 2438 метрдан баландда 23 таси фаолият юритади.

Ушбу аэропортларнинг аксарияти Тибет тоғлиги ва ғарбий вилоятларда жойлашган бўлиб, мураккаб релеф махсус технологияларни талаб қилади. Қизиғи шундаки, нафақат Хитойда, балки бутун дунёда энг баланд аэропорт ҳисобланган Даочон Ядин Сюан провинциясида жойлашган бўлиб, унинг баландлиги денгиз сатидан 4411 метрни ташкил этади.

Эслатиб ўтамиз, КОМАК C919 ҳаво кемаси Аирбус A320 ва Boeing 737 моделларига асосий рақобатдош сифатида яратилган. Самолёт 158 нафардан 192 нафаргача йўловчини ташиш ҳамда 5555 километргача бўлган масофага парвоз қилиш имкониятига эга. 2023-йилда ўзининг илк тижорий парвозини амалга оширган ушбу лайнер ҳозирда бир қатор маҳаллий авиакомпаниялар томонидан фойдаланиб келинмоқда.

КОМАК C919АвиацияХитойАирбусBoeing
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиStarlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиБугун, 10:57Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакМарк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакБугун, 10:252GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлдиБугун, 09:52Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиSamsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиБугун, 08:26Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб