Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керак
Meta раҳбари Марк Кукерберг сунъий интеллект технологияларининг келажаги ва унинг жамиятга таъсирига бағишланган кенг қамровли очиқ хатини эълон қилди. Мазкур баёнот технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки у замонавий рақамли бозорнинг асосий тенденцияларига ўзгача ёндашувни таклиф этади. Кукербергнинг фикрича, яқин йиллардаги энг асосий вазифа ўта қувватли сунъий интеллект тизимларини чекланган доирадаги йирик ташкилотлар ёки давлат тузилмалари қўлида тўпланиб қолишига йўл қўймасликдан иборатдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Meta раҳбари сунъий интеллект нафақат мавжуд жараёнларни автоматлаштириш воситаси, балки янги билимлар, технологиялар ва бизнесни яратиш асбоби бўлиши лозимлигини таъкидлаган. Унинг ишонишича, шахсий суперинтеллект инсонларга дори воситаларини ишлаб чиқиш, ўз компанияларини очиш, янги кўникмаларни тезроқ ўзлаштириш ва кундалик вазифаларни самаралироқ ҳал этишда яқиндан ёрдам беради. Сунъий интеллектнинг жамият ривожига қўшадиган асосий ҳиссаси инсон меҳнатини шунчаки алмаштириш эмас, балки янги ихтиролар яратишдан иборат бўлиши кутилмоқда.
Марказлашган назоратга қарши чиқишКукерберг ўз мурожаатида сунъий интеллект устидан марказлашган назорат ўрнатиш ғоясини кескин танқид остига олди. Унинг сўзларига кўра, агар бундай илғор технологияларга фақатгина тор доирадаги гуруҳлар эга бўлса, бу иқтисодиёт, илм-фан ва сиёсатга ҳаддан ташқари салбий таъсир кўрсатиши муқаррар. Бунинг ўрнига ҳар бир инсон ўзининг шахсий сунъий интеллект ёрдамчисига эга бўладиган моделни жорий этиш таклиф қилинмоқда.
Муаллиф бу ҳолатни тушунтириш учун қизиқарли ҳайкалтарошлик ёки ҳуқуқий мисолни келтиради. Тасаввур қилинг-а, фақат битта инсоннинг ўта ақлли адвокати бўлса, у суд жараёнида адолатсиз устунликка эришган бўларди. Бироқ ҳамма ўзининг шахсий интеллектуал ёрдамчисига эга бўлса, одамлар бир-бирини ва йирик институтларнинг ҳокимиятини табиий равишда мувозанатга солиб туради. Бу эса ҳуқуқий ва ижтимоий адолатни янада мустаҳкамлайди.
Меҳнат бозори ва янги имкониятларMeta раҳбари суперинтеллектнинг кенг тарқалиши меҳнат бозорини йўқ қилиб юбормаслиги, аксинча, мутлақо янги имкониятлар эшигини очишига қатъий ишонди. Унинг прогнозига кўра, келгусида ўз бизнесини бошлаш жараёни сезиларли даражада осонлашади, иқтисодиёт янада тадбиркорлик руҳига эга бўлади ва кичик компаниялар сони кескин ортиб боради.
Компания ёндашувига кўра, сунъий интеллектни ривожлантириш жараёни мутлақо эркинлик, очиқ тадқиқотлар, тадбиркорлик ва янги технологиялардан тенг фойдаланиш тамойилларига таянмоғи лозим. Қизиғи шундаки, Марк Кукербергнинг ушбу очиқ хатига ҳаволани таниқли тадбиркор Илон Маск ҳам ўз саҳифасида бўлишган бўлиб, бу технологик ҳамжамият эътиборини яна бир бор тортди.
…