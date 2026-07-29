Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керак

·26·Техно
Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керак

Meta раҳбари Марк Кукерберг сунъий интеллект технологияларининг келажаги ва унинг жамиятга таъсирига бағишланган кенг қамровли очиқ хатини эълон қилди. Мазкур баёнот технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки у замонавий рақамли бозорнинг асосий тенденцияларига ўзгача ёндашувни таклиф этади. Кукербергнинг фикрича, яқин йиллардаги энг асосий вазифа ўта қувватли сунъий интеллект тизимларини чекланган доирадаги йирик ташкилотлар ёки давлат тузилмалари қўлида тўпланиб қолишига йўл қўймасликдан иборатдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Meta раҳбари сунъий интеллект нафақат мавжуд жараёнларни автоматлаштириш воситаси, балки янги билимлар, технологиялар ва бизнесни яратиш асбоби бўлиши лозимлигини таъкидлаган. Унинг ишонишича, шахсий суперинтеллект инсонларга дори воситаларини ишлаб чиқиш, ўз компанияларини очиш, янги кўникмаларни тезроқ ўзлаштириш ва кундалик вазифаларни самаралироқ ҳал этишда яқиндан ёрдам беради. Сунъий интеллектнинг жамият ривожига қўшадиган асосий ҳиссаси инсон меҳнатини шунчаки алмаштириш эмас, балки янги ихтиролар яратишдан иборат бўлиши кутилмоқда.

Марказлашган назоратга қарши чиқиш

Кукерберг ўз мурожаатида сунъий интеллект устидан марказлашган назорат ўрнатиш ғоясини кескин танқид остига олди. Унинг сўзларига кўра, агар бундай илғор технологияларга фақатгина тор доирадаги гуруҳлар эга бўлса, бу иқтисодиёт, илм-фан ва сиёсатга ҳаддан ташқари салбий таъсир кўрсатиши муқаррар. Бунинг ўрнига ҳар бир инсон ўзининг шахсий сунъий интеллект ёрдамчисига эга бўладиган моделни жорий этиш таклиф қилинмоқда.

Муаллиф бу ҳолатни тушунтириш учун қизиқарли ҳайкалтарошлик ёки ҳуқуқий мисолни келтиради. Тасаввур қилинг-а, фақат битта инсоннинг ўта ақлли адвокати бўлса, у суд жараёнида адолатсиз устунликка эришган бўларди. Бироқ ҳамма ўзининг шахсий интеллектуал ёрдамчисига эга бўлса, одамлар бир-бирини ва йирик институтларнинг ҳокимиятини табиий равишда мувозанатга солиб туради. Бу эса ҳуқуқий ва ижтимоий адолатни янада мустаҳкамлайди.

Меҳнат бозори ва янги имкониятлар

Meta раҳбари суперинтеллектнинг кенг тарқалиши меҳнат бозорини йўқ қилиб юбормаслиги, аксинча, мутлақо янги имкониятлар эшигини очишига қатъий ишонди. Унинг прогнозига кўра, келгусида ўз бизнесини бошлаш жараёни сезиларли даражада осонлашади, иқтисодиёт янада тадбиркорлик руҳига эга бўлади ва кичик компаниялар сони кескин ортиб боради.

Компания ёндашувига кўра, сунъий интеллектни ривожлантириш жараёни мутлақо эркинлик, очиқ тадқиқотлар, тадбиркорлик ва янги технологиялардан тенг фойдаланиш тамойилларига таянмоғи лозим. Қизиғи шундаки, Марк Кукербергнинг ушбу очиқ хатига ҳаволани таниқли тадбиркор Илон Маск ҳам ўз саҳифасида бўлишган бўлиб, бу технологик ҳамжамият эътиборини яна бир бор тортди.

Марк КукербергСунъий интеллектMetaТехнологияКелажак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиStarlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиБугун, 10:572GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлдиБугун, 09:52Хитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиХитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 09:20Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиSamsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиБугун, 08:26Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб