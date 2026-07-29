Зидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилди

·21·Спорт
Зидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилди

Франция терма жамоасининг янги бош мураббийи Зинедин Зидан «уч ранглилар» унинг раҳбарлигида қандай ўйин намойиш этиши, мураббийлик фалсафаси ҳамда олдига қўйилган олий мақсадлар ҳақида илк бор батафсил тўхталиб ўтди.

Zamin.uz афсонавий мутахассиснинг Франция футбол федерацияси (FFF) расмий сайтига берган интервьюси тафсилотлари ва шартноманинг асосий шартларини тақдим этади.

1. «"Реал"даги каби услуб ва сентябрдаги батафсил тақдимот»

54 ёшли мутахассис ўзининг тактик ғоялари ва жамоанинг майдондаги ҳаракатлари ҳақида сентябрь ойида ўтказиладиган матбуот анжуманида тўлиқ маълумот беришини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, терма жамоанинг ўйини «Реал Мадрид»даги муваффақиятли фаолиятига ўхшаш бўлади.

Зидан учун Франция терма жамоасини бошқариш — унинг мураббийлик фаолиятидаги мантиқий ва табиий давомдир.

Зинедин Зиданнинг ўйин услуби ҳақидаги фикрлари:

«Менинг ўйин услубимни яқин орада кўрасиз. Бу ҳақда сентябрь ойидаги матбуот анжуманида батафсил гаплашамиз. Ўша ерда ўз ғояларимни қисқача тушунтириб бераман. Ҳаммасини муҳокама қилишга вақт бўлади. Услубим "Реал"да қилаётган ишимга ўхшаш бўлади. Франция терма жамоаси менинг мураббийлик йўлимнинг мантиқий давомидир.»

2. Майдондаги етакчиликдан мураббийлик етакчилигига

Ўз вақтида классик 10-рақам остида майдонда бетакрор ўйин кўрсатган Зиданни ҳар доим ҳужумкор футбол ва гол уриш иштиёқи илҳомлантириб келган. Шунга қарамай, у жамоадаги мувозанатнинг муҳимлигини алоҳида уқтириб ўтди.

Зидан футболчилик давридаги каби мураббий сифатида ҳам ҳақиқий етакчига айланишни ва францияликларнинг ғалабали сериясини давом эттиришни ўз олдига асосий вазифа қилиб қўйган.

Етакчилик ва ғалаба мақсадлари ҳақида:

«Майдонда етакчи эдим, энди эса ўз тажрибам орқали мураббий сифатида ҳам етакчи бўлишни истайман. Бизда барча шароит бор: ажойиб футболчилар, яқин вақтда шаклланадиган мураббийлар штаби. Менинг етакчи сифатидаги асосий вазифам — ушбу жамоа ғалабаларини давом эттиришини таъминлашдир.»

Зинедин Зиданнинг тайинланиши бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Янги бош мураббий

Зинедин Зидан (54 ёш)

Ташкилот

Франция футбол федерацияси (FFF)

Шартнома муддати

2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар

Эълон қилинган сана

28 июль, сешанба

Ўйин фалсафаси

«Реал Мадрид» услубига ўхшаш, ҳужумкор ва мувозанатлашган

Кейинги муҳим қадам

Сентябрь ойидаги расмий матбуот анжумани

Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоаси бош мураббийи сифатида иш бошлаши жаҳон футболидаги энг йирик воқеликлардан бирига айланди.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Зидан Франция терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида ва Европа биринчилигида зафар қуча оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Зинедин ЗиданФранцияРеал МадридФранция футбол федерациясиЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилдиБугун, 10:43Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиБугун, 10:29«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?Бугун, 10:24«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!Бугун, 10:16Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 03:40Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаАндреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаБугун, 03:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди