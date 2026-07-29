Зидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилди
Франция терма жамоасининг янги бош мураббийи Зинедин Зидан «уч ранглилар» унинг раҳбарлигида қандай ўйин намойиш этиши, мураббийлик фалсафаси ҳамда олдига қўйилган олий мақсадлар ҳақида илк бор батафсил тўхталиб ўтди.
Zamin.uz афсонавий мутахассиснинг Франция футбол федерацияси (FFF) расмий сайтига берган интервьюси тафсилотлари ва шартноманинг асосий шартларини тақдим этади.
1. «"Реал"даги каби услуб ва сентябрдаги батафсил тақдимот»
54 ёшли мутахассис ўзининг тактик ғоялари ва жамоанинг майдондаги ҳаракатлари ҳақида сентябрь ойида ўтказиладиган матбуот анжуманида тўлиқ маълумот беришини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, терма жамоанинг ўйини «Реал Мадрид»даги муваффақиятли фаолиятига ўхшаш бўлади.
Зидан учун Франция терма жамоасини бошқариш — унинг мураббийлик фаолиятидаги мантиқий ва табиий давомдир.
Зинедин Зиданнинг ўйин услуби ҳақидаги фикрлари:
«Менинг ўйин услубимни яқин орада кўрасиз. Бу ҳақда сентябрь ойидаги матбуот анжуманида батафсил гаплашамиз. Ўша ерда ўз ғояларимни қисқача тушунтириб бераман. Ҳаммасини муҳокама қилишга вақт бўлади. Услубим "Реал"да қилаётган ишимга ўхшаш бўлади. Франция терма жамоаси менинг мураббийлик йўлимнинг мантиқий давомидир.»
2. Майдондаги етакчиликдан мураббийлик етакчилигига
Ўз вақтида классик 10-рақам остида майдонда бетакрор ўйин кўрсатган Зиданни ҳар доим ҳужумкор футбол ва гол уриш иштиёқи илҳомлантириб келган. Шунга қарамай, у жамоадаги мувозанатнинг муҳимлигини алоҳида уқтириб ўтди.
Зидан футболчилик давридаги каби мураббий сифатида ҳам ҳақиқий етакчига айланишни ва францияликларнинг ғалабали сериясини давом эттиришни ўз олдига асосий вазифа қилиб қўйган.
Етакчилик ва ғалаба мақсадлари ҳақида:
«Майдонда етакчи эдим, энди эса ўз тажрибам орқали мураббий сифатида ҳам етакчи бўлишни истайман. Бизда барча шароит бор: ажойиб футболчилар, яқин вақтда шаклланадиган мураббийлар штаби. Менинг етакчи сифатидаги асосий вазифам — ушбу жамоа ғалабаларини давом эттиришини таъминлашдир.»
Зинедин Зиданнинг тайинланиши бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Янги бош мураббий
Зинедин Зидан (54 ёш)
Ташкилот
Франция футбол федерацияси (FFF)
Шартнома муддати
2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар
Эълон қилинган сана
28 июль, сешанба
Ўйин фалсафаси
«Реал Мадрид» услубига ўхшаш, ҳужумкор ва мувозанатлашган
Кейинги муҳим қадам
Сентябрь ойидаги расмий матбуот анжумани
Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоаси бош мураббийи сифатида иш бошлаши жаҳон футболидаги энг йирик воқеликлардан бирига айланди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Зидан Франция терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида ва Европа биринчилигида зафар қуча оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…