Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошлади

·69·Техно
Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошлади

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмалари – янги авлод буклама смартфонлари учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёнини бошлади. Ушбу тақдимот доирасида фақат битта мамлакат харидорлари учун хотирани икки баравар бепул ошириб беришни назарда тутувчи махсус акция эълон қилинди, бу эса халқаро бозорларда бироз турлича ёндашув кузатилаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Жанубий Корея бозорида Galaxy Z Фолд 8, шунингдек, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 моделлари учун олдиндан буюртма берган фойдаланувчилар қимматбаҳо бонусга эга бўлишади. Унга кўра, базавий 256 гигабайт хотирага эга версияни танлаган харидорларга ҳеч қандай қўшимча тўловсиз автоматик равишда 512 гигабайтли талқин тақдим этилади.

Халқаро бозорлардаги тафовут ва нарх сиёсати

Бироқ, аксарият бошқа давлатлар, жумладан АҚШ ва Европа мамлакатлари истеъмолчилари бу сафар бундай имкониятдан маҳрум қолишди. Ваҳоланки, ўтган йилларда Samsung ўзининг турли халқаро бозорларидаги мижозлари учун хотирани бепул ошириб бериш акцияларини мунтазам равишда ўтказиб келган эди.

Шуни таъкидлаш жоизки, хотирани бепул катталаштириб бериш акциясидан ташқари, Жанубий Кореянинг ўзида смартфонлар нархи бошқа ҳудудларга нисбатан сезиларли даражада – тахминан 20 фоизга арзонроқ сотилмоқда. Ушбу омиллар мазкур мамлакатни Samsung маҳсулотларини харид қилиш учун дунёдаги энг қулай ва иқтисодий жиҳатдан фойдали ҳудудлардан бирига айлантирмоқда.

Глобал бозордаги қимматлашув тенденцияси

Бошқа минтақалардаги харидорлар учун эса вазият бироз ўзгача бўлиб, янги қурилмаларнинг нарх сиёсатида ўсиш кузатилмоқда. Хусусан, АҚШ ва Европа бозорларида Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ҳамда Galaxy Z Флип 8 моделларининг нархи аввалги авлод вакилларига нисбатан ўртача 100 АҚШ долларига қимматлашгани қайд этилган.

Ҳозирги вақтда мазкур инновацион гаджетлар учун дастлабки буюртмаларни расман расмийлаштириш ишлари қизғин давом этмоқда. Samsung компаниясининг маълум қилишича, янги буклама смартфонларнинг жаҳон бўйлаб ва маҳаллий бозордаги расмий савдолари жорий йилнинг 7-август санасидан бошланиши режалаштирилган.

SamsungGalaxy Z Фолд 8Galaxy Z Флип 8СмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакМарк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакБугун, 10:252GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлдиБугун, 09:52Хитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиХитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 09:20Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб