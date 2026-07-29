Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошлади
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмалари – янги авлод буклама смартфонлари учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёнини бошлади. Ушбу тақдимот доирасида фақат битта мамлакат харидорлари учун хотирани икки баравар бепул ошириб беришни назарда тутувчи махсус акция эълон қилинди, бу эса халқаро бозорларда бироз турлича ёндашув кузатилаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Жанубий Корея бозорида Galaxy Z Фолд 8, шунингдек, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 моделлари учун олдиндан буюртма берган фойдаланувчилар қимматбаҳо бонусга эга бўлишади. Унга кўра, базавий 256 гигабайт хотирага эга версияни танлаган харидорларга ҳеч қандай қўшимча тўловсиз автоматик равишда 512 гигабайтли талқин тақдим этилади.
Халқаро бозорлардаги тафовут ва нарх сиёсатиБироқ, аксарият бошқа давлатлар, жумладан АҚШ ва Европа мамлакатлари истеъмолчилари бу сафар бундай имкониятдан маҳрум қолишди. Ваҳоланки, ўтган йилларда Samsung ўзининг турли халқаро бозорларидаги мижозлари учун хотирани бепул ошириб бериш акцияларини мунтазам равишда ўтказиб келган эди.
Шуни таъкидлаш жоизки, хотирани бепул катталаштириб бериш акциясидан ташқари, Жанубий Кореянинг ўзида смартфонлар нархи бошқа ҳудудларга нисбатан сезиларли даражада – тахминан 20 фоизга арзонроқ сотилмоқда. Ушбу омиллар мазкур мамлакатни Samsung маҳсулотларини харид қилиш учун дунёдаги энг қулай ва иқтисодий жиҳатдан фойдали ҳудудлардан бирига айлантирмоқда.
Глобал бозордаги қимматлашув тенденциясиБошқа минтақалардаги харидорлар учун эса вазият бироз ўзгача бўлиб, янги қурилмаларнинг нарх сиёсатида ўсиш кузатилмоқда. Хусусан, АҚШ ва Европа бозорларида Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ҳамда Galaxy Z Флип 8 моделларининг нархи аввалги авлод вакилларига нисбатан ўртача 100 АҚШ долларига қимматлашгани қайд этилган.
Ҳозирги вақтда мазкур инновацион гаджетлар учун дастлабки буюртмаларни расман расмийлаштириш ишлари қизғин давом этмоқда. Samsung компаниясининг маълум қилишича, янги буклама смартфонларнинг жаҳон бўйлаб ва маҳаллий бозордаги расмий савдолари жорий йилнинг 7-август санасидан бошланиши режалаштирилган.
…