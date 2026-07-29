«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!

·48·Спорт
«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!

«Манчестер Сити» янги бош мураббий Энцо Мареска раҳбарлигида янги мавсум олдидан илк мавсумолди йиғинини ўтказиш учун Шарқий Осиё мамлакатларига йўл олди. Эътиборлиси, Осиё турнесига йўл олган 28 кишилик таркибдан ўзбекистонлик маҳоратли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ҳам ўрин олган.

Zamin.uz «шаҳарликлар»нинг сафар олдидан шаклланган таркиби, бўлажак шиддатли ўртоқлик учрашувлари ва янги мураббийнинг режалари тафсилотларини тақдим этади.

1. Маресканинг илк синови ва кутилганидан кучлироқ таркиб

46 ёшли италиялик мутахассис Энцо Мареска 20 июлдан бери клуб академиясида дастлабки гуруҳ билан машғулотларни олиб бормоқда. Шимолий Америкада ўтказилган ЖЧдан сўнг бир қатор етакчи терма жамоалар (Англия, Норвегия, Испания ва Франция) футболчиларига 4 ҳафталик таътил берилгани сабабли, уларнинг жамоага қайтиши август ўртасигача кечиктирилди.

Шунга қарамай, ЖЧда қатнашмаган ҳамда мусобақани эртароқ тарк этган тажрибали ва иқтидорли футболчилар ҳисобидан кутилганидан анча кучли таркиб йиғилди ва Шарқий Осиёга жўнаб кетди.

Мавсумолди тайёргарлик ҳақида:

Энцо Мареска таъкидлаганидек, ушбу йиғинда асосий эътибор натижага эмас, балки тактик уйғунлик ва жамоавий ўйинни шакллантиришга қаратилади. Спорт директори Угу Виана учун ҳам ушбу сафар трансфер ойнаси ёпилгунига қадар футболчиларни рақобат муҳитида кузатиш учун жуда муҳимдир.

2. «Манчестер Сити»нинг 28 кишилик Осиё турнеси таркиби

Осиёга йўл олган таркибдан тажрибали юлдузлар, захира ўйинчилари ва ёш иқтидорлар ўрин олган:

  • Дарвозабонлар: Жанлуиджи Доннарумма, Маркус Беттинелли, Макс Шабо, Жек Винт.

  • Ҳимоячилар: Рико Льюис, Мэтти Хендерсон-Холл, Макс Аллейн, Абдуқодир Ҳусанов, Витор Рейс, Стивен Мфуни, Йошко Гвардиол, Кейден Брейтуэйт, Райан Айт-Нури.

  • Ярим ҳимоячилар: Нико Гонсалес, Матео Ковачич, Тижжани Рейндерс, Ксавье Паркер, Флойд Самба, Жейден Ҳески, Дивайн Мукаса, Райан МакАйду, Клаудио Эчеверри, Фил Фоден.

  • Ҳужумчилар: Антуан Семеньо, Савиньо, Маҳамаду Сангаре, Дивин Мубама, Жереми Монга.

3. Ўртоқлик ўйинлари ва расмий мавсумнинг бошланиши

«Манчестер Сити» Осиё сафари давомида Европа ва Осиёнинг номдор жамоаларига қарши майдонга тушади:

Сана

Рақиб

Ўтказилиш жойи

1 август

«Интер» (Италия)

Гонконг

5 август

K-лига юлдузлари терма жамоаси

Сеул (Жанубий Корея)

9 август

«Атлетико Мадрид» (Испания)

Шарқий Осиё

Осиё турнеси якунлангач, «Манчестер Сити»ни расмий мусобақалар кутмоқда: 16 август куни Англия Суперкубоги (Community Shield) доирасида «Арсенал»га қарши ҳал қилувчи баҳс бўлиб ўтади, 23 августда эса Премьер-лиганинг илк турида «Борнмут»га қарши ўйин ўтказилади.

Турне бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Бош мураббий

Энцо Мареска (Италия, 46 ёш)

Турне ҳудуди

Шарқий Осиё (Гонконг, Жанубий Корея ва б.)

Таркиб сони

28 нафар футболчи

Ўзбек футболчиси

Абдуқодир Ҳусанов (Ҳимоячи)

Илк расмий титул ўйини

16 август («Арсенал»га қарши Англия Суперкубоги)

Абдуқодир Ҳусанов ва «Манчестер Сити»нинг янги мураббий қўл остидаги илк қадамлари ўзбек футболи ишқибозлари учун жуда қизиқарли кечиши аниқ.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов Энцо Мареска қўл остида «Манчестер Сити»нинг асосий таркибидан мустаҳкам ўрин ола биладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Манчестер СитиЭнцо МарескаАбдуқодир ҲусановУго ВианаДжанлуиджи Доннарумма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилдиБугун, 10:43Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиБугун, 10:29«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?Бугун, 10:24Зидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиБугун, 10:20Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 03:40Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаАндреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаБугун, 03:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди