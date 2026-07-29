«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!
«Манчестер Сити» янги бош мураббий Энцо Мареска раҳбарлигида янги мавсум олдидан илк мавсумолди йиғинини ўтказиш учун Шарқий Осиё мамлакатларига йўл олди. Эътиборлиси, Осиё турнесига йўл олган 28 кишилик таркибдан ўзбекистонлик маҳоратли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ҳам ўрин олган.
Zamin.uz «шаҳарликлар»нинг сафар олдидан шаклланган таркиби, бўлажак шиддатли ўртоқлик учрашувлари ва янги мураббийнинг режалари тафсилотларини тақдим этади.
1. Маресканинг илк синови ва кутилганидан кучлироқ таркиб
46 ёшли италиялик мутахассис Энцо Мареска 20 июлдан бери клуб академиясида дастлабки гуруҳ билан машғулотларни олиб бормоқда. Шимолий Америкада ўтказилган ЖЧдан сўнг бир қатор етакчи терма жамоалар (Англия, Норвегия, Испания ва Франция) футболчиларига 4 ҳафталик таътил берилгани сабабли, уларнинг жамоага қайтиши август ўртасигача кечиктирилди.
Шунга қарамай, ЖЧда қатнашмаган ҳамда мусобақани эртароқ тарк этган тажрибали ва иқтидорли футболчилар ҳисобидан кутилганидан анча кучли таркиб йиғилди ва Шарқий Осиёга жўнаб кетди.
Мавсумолди тайёргарлик ҳақида:
Энцо Мареска таъкидлаганидек, ушбу йиғинда асосий эътибор натижага эмас, балки тактик уйғунлик ва жамоавий ўйинни шакллантиришга қаратилади. Спорт директори Угу Виана учун ҳам ушбу сафар трансфер ойнаси ёпилгунига қадар футболчиларни рақобат муҳитида кузатиш учун жуда муҳимдир.
2. «Манчестер Сити»нинг 28 кишилик Осиё турнеси таркиби
Осиёга йўл олган таркибдан тажрибали юлдузлар, захира ўйинчилари ва ёш иқтидорлар ўрин олган:
Дарвозабонлар: Жанлуиджи Доннарумма, Маркус Беттинелли, Макс Шабо, Жек Винт.
Ҳимоячилар: Рико Льюис, Мэтти Хендерсон-Холл, Макс Аллейн, Абдуқодир Ҳусанов, Витор Рейс, Стивен Мфуни, Йошко Гвардиол, Кейден Брейтуэйт, Райан Айт-Нури.
Ярим ҳимоячилар: Нико Гонсалес, Матео Ковачич, Тижжани Рейндерс, Ксавье Паркер, Флойд Самба, Жейден Ҳески, Дивайн Мукаса, Райан МакАйду, Клаудио Эчеверри, Фил Фоден.
Ҳужумчилар: Антуан Семеньо, Савиньо, Маҳамаду Сангаре, Дивин Мубама, Жереми Монга.
3. Ўртоқлик ўйинлари ва расмий мавсумнинг бошланиши
«Манчестер Сити» Осиё сафари давомида Европа ва Осиёнинг номдор жамоаларига қарши майдонга тушади:
Сана
Рақиб
Ўтказилиш жойи
1 август
«Интер» (Италия)
Гонконг
5 август
K-лига юлдузлари терма жамоаси
Сеул (Жанубий Корея)
9 август
«Атлетико Мадрид» (Испания)
Шарқий Осиё
Осиё турнеси якунлангач, «Манчестер Сити»ни расмий мусобақалар кутмоқда: 16 август куни Англия Суперкубоги (Community Shield) доирасида «Арсенал»га қарши ҳал қилувчи баҳс бўлиб ўтади, 23 августда эса Премьер-лиганинг илк турида «Борнмут»га қарши ўйин ўтказилади.
Турне бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Бош мураббий
Энцо Мареска (Италия, 46 ёш)
Турне ҳудуди
Шарқий Осиё (Гонконг, Жанубий Корея ва б.)
Таркиб сони
28 нафар футболчи
Ўзбек футболчиси
Абдуқодир Ҳусанов (Ҳимоячи)
Илк расмий титул ўйини
16 август («Арсенал»га қарши Англия Суперкубоги)
Абдуқодир Ҳусанов ва «Манчестер Сити»нинг янги мураббий қўл остидаги илк қадамлари ўзбек футболи ишқибозлари учун жуда қизиқарли кечиши аниқ.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов Энцо Мареска қўл остида «Манчестер Сити»нинг асосий таркибидан мустаҳкам ўрин ола биладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…