Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқда
Жаҳон автомобилсозлик саноатида иккинчи чорак молиявий ҳисоботлари эълон қилина бошланди. Аввалроқ тақдим этилган савдо ҳажми кўрсаткичларидан маълумки, Хитой бозоридаги умумий пасайиш ва қийинчиликлар кўплаб йирик автоконцернлар учун нохуш янгиликларга сабаб бўлмоқда. Бироқ, ёзги таътил мавсумидаги ижобий кайфиятни сақлаб қолган ҳолда, мутахассислар автомобилсозликка ёндош соҳалардан бирининг муваффақиятли фаолиятига эътибор қаратишди. Ушбу йўналиш вакиллари ўзларининг сўнгги инвесторлар билан бўлган ҳисобот йиғилишида Хитой бозоридаги муаммоларни бирор марта ҳам тилга олишмагани эътиборга моликдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Бозордаги умумий пасайиш фонидаги истисноСўнгги ойларда автомобилсозлик бозори турли иқтисодий қийинчиликлар ва талабнинг пасайишига дуч келаётганига қарамай, унга боғлиқ бўлган баъзи аксессуарлар ва қўшимча жиҳозлар сегменти барқарор ўсиш суръатларини кўрсатмоқда. Хусусан, автомобиллар учун мўлжалланган устки юкхоналар ва бошқа саёҳат анжомларини ишлаб чиқарувчи компаниялар фаолиятида сезиларли жонланиш кузатилмоқда.
Аксессуарлар бозорининг бу каби муваффақияти истеъмолчиларнинг ўз транспорт воситаларини янгилаш ёки мавжуд машиналарида саёҳат қилиш имкониятларини кенгайтиришга бўлган қизиқиши юқорилигича қолаётганини кўрсатади. Харидорлар янги автомобил харид қилишни кечиктирса-да, мавжуд машинасида ёзги таътиллар ва сафарларга тайёргарлик кўриш учун турли қўшимча жиҳозларни фаол равишда сотиб олишмоқда.
Бундай ижобий динамика автомобилсозлик саноатининг умумий ҳолати бир хилда тушкун эмаслигини, аксинча, баъзи тор ихтисослашган сегментлар қийин шароитларда ҳам ўз мижозларини топиб, даромадни оширишга муваффақ бўлаётганини яққол намоён этади.
…