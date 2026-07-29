Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқда

·34·Авто
Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқда

Жаҳон автомобилсозлик саноатида иккинчи чорак молиявий ҳисоботлари эълон қилина бошланди. Аввалроқ тақдим этилган савдо ҳажми кўрсаткичларидан маълумки, Хитой бозоридаги умумий пасайиш ва қийинчиликлар кўплаб йирик автоконцернлар учун нохуш янгиликларга сабаб бўлмоқда. Бироқ, ёзги таътил мавсумидаги ижобий кайфиятни сақлаб қолган ҳолда, мутахассислар автомобилсозликка ёндош соҳалардан бирининг муваффақиятли фаолиятига эътибор қаратишди. Ушбу йўналиш вакиллари ўзларининг сўнгги инвесторлар билан бўлган ҳисобот йиғилишида Хитой бозоридаги муаммоларни бирор марта ҳам тилга олишмагани эътиборга моликдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Бозордаги умумий пасайиш фонидаги истисно

Сўнгги ойларда автомобилсозлик бозори турли иқтисодий қийинчиликлар ва талабнинг пасайишига дуч келаётганига қарамай, унга боғлиқ бўлган баъзи аксессуарлар ва қўшимча жиҳозлар сегменти барқарор ўсиш суръатларини кўрсатмоқда. Хусусан, автомобиллар учун мўлжалланган устки юкхоналар ва бошқа саёҳат анжомларини ишлаб чиқарувчи компаниялар фаолиятида сезиларли жонланиш кузатилмоқда.

Аксессуарлар бозорининг бу каби муваффақияти истеъмолчиларнинг ўз транспорт воситаларини янгилаш ёки мавжуд машиналарида саёҳат қилиш имкониятларини кенгайтиришга бўлган қизиқиши юқорилигича қолаётганини кўрсатади. Харидорлар янги автомобил харид қилишни кечиктирса-да, мавжуд машинасида ёзги таътиллар ва сафарларга тайёргарлик кўриш учун турли қўшимча жиҳозларни фаол равишда сотиб олишмоқда.

Бундай ижобий динамика автомобилсозлик саноатининг умумий ҳолати бир хилда тушкун эмаслигини, аксинча, баъзи тор ихтисослашган сегментлар қийин шароитларда ҳам ўз мижозларини топиб, даромадни оширишга муваффақ бўлаётганини яққол намоён этади.

Автомобил бозориТом юкхоналариАвто аксессуарларСаёҳат анжомлариАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиAudi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиБугун, 07:24Mini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаMini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаБугун, 04:23Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиСанкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиКеча, 19:25Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниАвтомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниКеча, 17:30BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаBMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаКеча, 17:23Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиZeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиКеча, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси