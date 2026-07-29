2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди

·30·Техно
2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди

ТАСС нашри тарқатган маълумотларга кўра, машҳур 2GIS геосервиси сунъий йўлдош сигналлари вақтинча йўқолган шароитда ҳам ҳаракат йўналишини тўғри кўрсатиб бориш имконини берувчи инертиал навигация режимини ишга туширди. Ушбу технология ГПС, ГЛОNASС ва БеиДоу тизимлари ишламай қолган ҳудудларда ҳам фойдаланувчиларга манзилга адашмасдан етиб боришда яқиндан ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, мазкур илова одатда ўз позициясини аниқлаш учун стандарт сунъий йўлдош тармоқларидан фойдаланади. Сифат пасайган пайтларда эса аниқликни ошириш мақсадида Wi-Fi ва Bluetooth тармоқлари маълумотлари ҳам ишга солинарди. Эндиликда ушбу манбалар қаторига замонавий смартфонларнинг ўрнатилган датчиклари ҳам қўшилди.

Инертиал навигация қандай ишлайди

Янги режим қурилмадаги акселерометр ва гироскоп каби ички датчикларнинг имкониятларига таянади. Хусусан, акселерометр қурилманинг тезланишини қайд этиб, ҳаракат тезлигини аниқлашга ёрдам беради. Гироскоп эса ҳаракат йўналиши ва бурилишларни кузатиб боради.

Илова шу тарзда олинган кўрсаткичлар, охирги маълум бўлган геопозиция ҳамда рақамли харита маълумотларини ўзаро таҳлил қилади. Натижада сунъий йўлдош билан барқарор алоқа тикланмагунча ҳам фойдаланувчининг турган жойи узлуксиз ҳисоблаб борилади.

Қайси ҳолатларда жуда қўл келади?

Мазкур технология айниқса ГПС тизими заиф ишлайдиган ёки умуман ишламайдиган мураккаб ҳудудларда жуда фойдали ҳисобланади. Жумладан, ҳайдовчилар ва пиёдалар қуйидаги жойларда ушбу функциянинг афзалликларини ҳис қилишлари мумкин:

  • Тоннеллар ичида ҳаракатланганда
  • Ер ости автотураргоҳларида
  • Бинолар зич жойлашган йирик шаҳар марказларида
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги функция автоматик тарзда ёқилмайди. Ушбу имкониятдан фойдаланиш учун фойдаланувчилар уни 2GIS иловасининг созламалар бўлимида мустақил равишда фаоллаштириб қўйишлари талаб этилади.

2GISНавигацияГПСТехнологияларСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиStarlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиБугун, 10:57Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакМарк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакБугун, 10:25Хитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиХитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 09:20Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиSamsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиБугун, 08:26Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб