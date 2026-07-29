2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди
ТАСС нашри тарқатган маълумотларга кўра, машҳур 2GIS геосервиси сунъий йўлдош сигналлари вақтинча йўқолган шароитда ҳам ҳаракат йўналишини тўғри кўрсатиб бориш имконини берувчи инертиал навигация режимини ишга туширди. Ушбу технология ГПС, ГЛОNASС ва БеиДоу тизимлари ишламай қолган ҳудудларда ҳам фойдаланувчиларга манзилга адашмасдан етиб боришда яқиндан ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, мазкур илова одатда ўз позициясини аниқлаш учун стандарт сунъий йўлдош тармоқларидан фойдаланади. Сифат пасайган пайтларда эса аниқликни ошириш мақсадида Wi-Fi ва Bluetooth тармоқлари маълумотлари ҳам ишга солинарди. Эндиликда ушбу манбалар қаторига замонавий смартфонларнинг ўрнатилган датчиклари ҳам қўшилди.
Инертиал навигация қандай ишлайдиЯнги режим қурилмадаги акселерометр ва гироскоп каби ички датчикларнинг имкониятларига таянади. Хусусан, акселерометр қурилманинг тезланишини қайд этиб, ҳаракат тезлигини аниқлашга ёрдам беради. Гироскоп эса ҳаракат йўналиши ва бурилишларни кузатиб боради.
Илова шу тарзда олинган кўрсаткичлар, охирги маълум бўлган геопозиция ҳамда рақамли харита маълумотларини ўзаро таҳлил қилади. Натижада сунъий йўлдош билан барқарор алоқа тикланмагунча ҳам фойдаланувчининг турган жойи узлуксиз ҳисоблаб борилади.
Қайси ҳолатларда жуда қўл келади?Мазкур технология айниқса ГПС тизими заиф ишлайдиган ёки умуман ишламайдиган мураккаб ҳудудларда жуда фойдали ҳисобланади. Жумладан, ҳайдовчилар ва пиёдалар қуйидаги жойларда ушбу функциянинг афзалликларини ҳис қилишлари мумкин:
- Тоннеллар ичида ҳаракатланганда
- Ер ости автотураргоҳларида
- Бинолар зич жойлашган йирик шаҳар марказларида
…