«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?
Каталониянинг «Барселона» клуби янги мавсум олдидан жамоа бош мураббийи Ханс-Дитер Фликнинг талабига биноан ҳужум чизиғини кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. «Блауграна» спорт раҳбарияти немис мутахассисининг истакларини амалга ошириш учун трансфер бозорида асосий ва захира номзодларини белгилаб олди. Бу ҳақда Sport.es нашри хабар берди.
Zamin.uz каталонияликларнинг трансфер нишонлари, номзодларнинг кўрсаткичлари ва трансфер нархлари ҳақидаги тафсилотларни тақдим этади.
1. Асосий нишон: Хулиан Альварес ва 120 миллионлик трансфер
Манба маълумотларига кўра, «Барселона»нинг трансфер шорт-листида биринчи рақамли номзод — Мадриднинг «Атлетико» клуби ва Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес бўлиб турибди.
Альварес ўтган мавсумда «матрасчилар» сафида 49 та ўйинда майдонга тушиб, 20 та гол урди ва 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. У, шунингдек, мундиалда Аргентина терма жамоаси таркибида барча саккиз учрашувда майдонга тушиб, 1 бор рақиб дарвозасини ишғол этган.
«Барселона»нинг трансфер режаси:
Ханс-Дитер Флик жамоа ҳужум чизиғида янада сермаҳсул ва кўп қиррали форвард кўришни истамоқда. Альвареснинг «Атлетико» билан амалдаги шартномаси 2030 йил ёзигача мўлжалланган бўлиб, Transfermarkt портали унинг трансфер қийматини 120 миллион еврога баҳоламоқда.
2. Захира варианти: «Борнмут»нинг 20 ёшли иқтидори Эли Крупи
Агар «Атлетико»дан Альварес трансферини амалга оширишнинг имкони бўлмаса, Каталония клуби захира режасини ҳам тайёрлаб қўйган. Бу Англиянинг «Борнмут» клубида тўп сураётган 20 ёшли француз ҳужумчиси Эли Крупидир.
Крупи ўтган мавсумда «Борнмут» таркибида 35 та ўйинда майдонга тушиб, 13 та гол уришга эришди. Transfermarkt маълумотларига кўра, ёш француз форвардининг бозор қиймати 70 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Унинг ҳам клуби билан шартномаси 2030 йил ёзигача мўлжалланган.
«Барселона» нишонидаги ҳужумчиларнинг кўрсаткичлари
Футболчи
Ҳозирги клуби
Ўтган мавсумдаги статистикаси
Нархи (Transfermarkt)
Шартнома муддати
«Атлетико Мадрид»
49 ўйин / 20 гол / 9 ассист
€120 млн
2030 йилгача
Эли Крупи
«Борнмут»
35 ўйин / 13 гол
€70 млн
2030 йилгача
«Барселона»нинг янги мавсум олдидан трансфер ҳаракатлари ва Ханс-Дитер Фликнинг янги жамоа шакллантириш режалари футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва каталонияликларнинг ашаддий мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Барселона» учун қайси ҳужумчи кўпроқ мос келади — тажрибали Хулиан Альваресми ёки истиқболли Эли Крупи? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…