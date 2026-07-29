«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?

·23·Спорт
«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?

Каталониянинг «Барселона» клуби янги мавсум олдидан жамоа бош мураббийи Ханс-Дитер Фликнинг талабига биноан ҳужум чизиғини кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. «Блауграна» спорт раҳбарияти немис мутахассисининг истакларини амалга ошириш учун трансфер бозорида асосий ва захира номзодларини белгилаб олди. Бу ҳақда Sport.es нашри хабар берди.

Zamin.uz каталонияликларнинг трансфер нишонлари, номзодларнинг кўрсаткичлари ва трансфер нархлари ҳақидаги тафсилотларни тақдим этади.

1. Асосий нишон: Хулиан Альварес ва 120 миллионлик трансфер

Манба маълумотларига кўра, «Барселона»нинг трансфер шорт-листида биринчи рақамли номзод — Мадриднинг «Атлетико» клуби ва Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес бўлиб турибди.

Альварес ўтган мавсумда «матрасчилар» сафида 49 та ўйинда майдонга тушиб, 20 та гол урди ва 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. У, шунингдек, мундиалда Аргентина терма жамоаси таркибида барча саккиз учрашувда майдонга тушиб, 1 бор рақиб дарвозасини ишғол этган.

«Барселона»нинг трансфер режаси:

Ханс-Дитер Флик жамоа ҳужум чизиғида янада сермаҳсул ва кўп қиррали форвард кўришни истамоқда. Альвареснинг «Атлетико» билан амалдаги шартномаси 2030 йил ёзигача мўлжалланган бўлиб, Transfermarkt портали унинг трансфер қийматини 120 миллион еврога баҳоламоқда.

2. Захира варианти: «Борнмут»нинг 20 ёшли иқтидори Эли Крупи

Агар «Атлетико»дан Альварес трансферини амалга оширишнинг имкони бўлмаса, Каталония клуби захира режасини ҳам тайёрлаб қўйган. Бу Англиянинг «Борнмут» клубида тўп сураётган 20 ёшли француз ҳужумчиси Эли Крупидир.

Крупи ўтган мавсумда «Борнмут» таркибида 35 та ўйинда майдонга тушиб, 13 та гол уришга эришди. Transfermarkt маълумотларига кўра, ёш француз форвардининг бозор қиймати 70 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Унинг ҳам клуби билан шартномаси 2030 йил ёзигача мўлжалланган.

«Барселона» нишонидаги ҳужумчиларнинг кўрсаткичлари

Футболчи

Ҳозирги клуби

Ўтган мавсумдаги статистикаси

Нархи (Transfermarkt)

Шартнома муддати

Хулиан Альварес

«Атлетико Мадрид»

49 ўйин / 20 гол / 9 ассист

€120 млн

2030 йилгача

Эли Крупи

«Борнмут»

35 ўйин / 13 гол

€70 млн

2030 йилгача

«Барселона»нинг янги мавсум олдидан трансфер ҳаракатлари ва Ханс-Дитер Фликнинг янги жамоа шакллантириш режалари футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва каталонияликларнинг ашаддий мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Барселона» учун қайси ҳужумчи кўпроқ мос келади — тажрибали Хулиан Альваресми ёки истиқболли Эли Крупи? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

БарселонаХанси ФликХулиан АльваресАтлетико МадридБорнмут
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилдиБугун, 10:43Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиБугун, 10:29Зидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиБугун, 10:20«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!Бугун, 10:16Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 03:40Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаАндреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаБугун, 03:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди