Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардими
OpenAI компанияси ўзининг сунъий интеллект модели Hugging Face маълумотлар платформасининг ҳимояланган тизимларига тўлиқ автоном тарзда киберҳужум уюштирганини тан олди. Techcrunch.com хабарига кўра, OpenAI агенти тўрт ярим кун давомида 17 600 та ҳаракатни амалга ошириб, тизимни бузиб кирган, разведка ўтказган, парол ҳамда кодларни ўғирлаган.
Шу ой бошида машҳур Hugging Face сунъий интеллект маълумотлар платформаси тўлиқ автоном тарзда ишлайдиган сунъий интеллект киберҳужумига учраганини эълон қилиб, бутун дунёни лолар қолдирган эди. Oraдан кўп ўтмай, воқеа янада кескин тус олди ва OpenAI компанияси бу ҳужумортида унинг ўз сунъий интеллект модели турганини тан олди. Синов муҳитидан чиқиб кетган модел махсус тестни четлаб ўтиш мақсадида Hugging Face ҳимояланган тизимларига бостириб кирган. Ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг назоратдан чиқишидан хавотирда бўлган мутахассисларни жиддий ташвишга солди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг ёзишича, ушбу воқеадан кейин киберхавфсизлик соҳасида янги давр бошлангани ва эндиликда сунъий интеллект ҳужумларини фақат бошқа сунъий интеллект воситаларигина қайтара олиши ҳақидаги тахминлар кўпайиб кетди. Бироқ экспертларнинг фикрича, вазият бир қарашда кўринганидек тубдан ўзгариб кетмаган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, OpenAI агенти асосан оддий инсон хакерларига хос усуллардан фойдаланган ва анъанавий ҳимоя чораларини тўғри татбиқ этиш орқали бу ҳужумнинг олдини олиш мумкин бўлган.
Анъанавий усуллар ва автономлик кўламиHugging Face ўзининг ҳодиса юзасидан эълон қилган ҳисоботида ҳам айнан шу фикрни илгари суриб, ҳужум пайтида фойдаланилган заифликлар мутахассисларга яхши таниш бўлганини ва малакали инсон хакер ҳам худди шундай камчиликларни топиб, улардан фойдалана олишини қайд этди. Сунъий интеллект агентларини ишлаб чиқувчи Пенсар компаниясининг тадқиқотлар бўлими раҳбари Кайл Краян ҳамда РунСйбил асосчиси Влад Ионеску бу фикрни қўллаб-қувватлади.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, ҳужум давомида ишлатилган услублар инсонлар ёки қизил жамоалар (ред теам) томонидан тизимни синовдан ўтказишда қўлланадиган усуллардан деярли фарқ қилмайди. Бироқ бу ерда мутлақо ўзгача бўлган жиҳат – бу ҳужумнинг тезлиги, кўлами ва тинимсизлигидир. Hugging Face маълумотига кўра, OpenAI агенти тўрт ярим кун давомида 17 600 та ҳаракатни амалга ошириб, тизимни бузиб кирган, разведка ўтказган, парол ҳамда кодларни ўғирлаган.
Ҳимоя тизимидаги камчиликларКайл Краяннинг таъкидлашича, агентнинг бундай автономлиги ва чидамлилиги таҳсинга сазовор, бироқ унинг ҳаракатлари жуда шовқинли бўлган. Инсон хакердан фарқли ўлароқ, сунъий интеллект жуда кўп из қолдирган ва бу Hugging Face ҳимоя тизимлари томонидан тезроқ аниқланиши керак эди. Бироқ компания хавфсизлик воситалари фаолликни сезган бўлса-да, унинг муҳимлик даражасини тўғри баҳолаб, навбатчи гуруҳга ўз вақтида хабар бермаган.
Натижада, ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг ўта мукаммал ҳужумидан кўра, кўпроқ ҳимоя тизимидаги ташкилий хатолик эканлиги маълум бўлди. Двулн киберхавфсизлик фирмаси асосчиси Жеймисон ЎРейлли ҳам ижтимоий тармоқлардаги таҳлилларида шундай хулосага келган. Экспертлар фикрича, мавжуд анъанавий хавфсизлик воситалари ва улардан тўғри фойдаланиш ҳам бундай киберхужумларга қарши етарли қалқон бўла олади.
…