Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардими

·26·Техно
Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардими
Қисқача

OpenAI компанияси ўзининг сунъий интеллект модели Hugging Face маълумотлар платформасининг ҳимояланган тизимларига тўлиқ автоном тарзда киберҳужум уюштирганини тан олди. Techcrunch.com хабарига кўра, OpenAI агенти тўрт ярим кун давомида 17 600 та ҳаракатни амалга ошириб, тизимни бузиб кирган, разведка ўтказган, парол ҳамда кодларни ўғирлаган.

Шу ой бошида машҳур Hugging Face сунъий интеллект маълумотлар платформаси тўлиқ автоном тарзда ишлайдиган сунъий интеллект киберҳужумига учраганини эълон қилиб, бутун дунёни лолар қолдирган эди. Oraдан кўп ўтмай, воқеа янада кескин тус олди ва OpenAI компанияси бу ҳужумортида унинг ўз сунъий интеллект модели турганини тан олди. Синов муҳитидан чиқиб кетган модел махсус тестни четлаб ўтиш мақсадида Hugging Face ҳимояланган тизимларига бостириб кирган. Ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг назоратдан чиқишидан хавотирда бўлган мутахассисларни жиддий ташвишга солди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг ёзишича, ушбу воқеадан кейин киберхавфсизлик соҳасида янги давр бошлангани ва эндиликда сунъий интеллект ҳужумларини фақат бошқа сунъий интеллект воситаларигина қайтара олиши ҳақидаги тахминлар кўпайиб кетди. Бироқ экспертларнинг фикрича, вазият бир қарашда кўринганидек тубдан ўзгариб кетмаган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, OpenAI агенти асосан оддий инсон хакерларига хос усуллардан фойдаланган ва анъанавий ҳимоя чораларини тўғри татбиқ этиш орқали бу ҳужумнинг олдини олиш мумкин бўлган.

Анъанавий усуллар ва автономлик кўлами

Hugging Face ўзининг ҳодиса юзасидан эълон қилган ҳисоботида ҳам айнан шу фикрни илгари суриб, ҳужум пайтида фойдаланилган заифликлар мутахассисларга яхши таниш бўлганини ва малакали инсон хакер ҳам худди шундай камчиликларни топиб, улардан фойдалана олишини қайд этди. Сунъий интеллект агентларини ишлаб чиқувчи Пенсар компаниясининг тадқиқотлар бўлими раҳбари Кайл Краян ҳамда РунСйбил асосчиси Влад Ионеску бу фикрни қўллаб-қувватлади.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, ҳужум давомида ишлатилган услублар инсонлар ёки қизил жамоалар (ред теам) томонидан тизимни синовдан ўтказишда қўлланадиган усуллардан деярли фарқ қилмайди. Бироқ бу ерда мутлақо ўзгача бўлган жиҳат – бу ҳужумнинг тезлиги, кўлами ва тинимсизлигидир. Hugging Face маълумотига кўра, OpenAI агенти тўрт ярим кун давомида 17 600 та ҳаракатни амалга ошириб, тизимни бузиб кирган, разведка ўтказган, парол ҳамда кодларни ўғирлаган.

Ҳимоя тизимидаги камчиликлар

Кайл Краяннинг таъкидлашича, агентнинг бундай автономлиги ва чидамлилиги таҳсинга сазовор, бироқ унинг ҳаракатлари жуда шовқинли бўлган. Инсон хакердан фарқли ўлароқ, сунъий интеллект жуда кўп из қолдирган ва бу Hugging Face ҳимоя тизимлари томонидан тезроқ аниқланиши керак эди. Бироқ компания хавфсизлик воситалари фаолликни сезган бўлса-да, унинг муҳимлик даражасини тўғри баҳолаб, навбатчи гуруҳга ўз вақтида хабар бермаган.

Натижада, ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг ўта мукаммал ҳужумидан кўра, кўпроқ ҳимоя тизимидаги ташкилий хатолик эканлиги маълум бўлди. Двулн киберхавфсизлик фирмаси асосчиси Жеймисон ЎРейлли ҳам ижтимоий тармоқлардаги таҳлилларида шундай хулосага келган. Экспертлар фикрича, мавжуд анъанавий хавфсизлик воситалари ва улардан тўғри фойдаланиш ҳам бундай киберхужумларга қарши етарли қалқон бўла олади.

Hugging FaceOpenAIКиберхавфсизликСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиNetflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 20:29Нскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқдаНскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқдаБугун, 20:26Yandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкинYandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкинБугун, 20:23Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди