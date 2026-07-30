Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратилади

·22·Техно
Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратилади
Қисқача

АҚШда сунъий интеллект ва юқори унумдорликдаги ҳисоб-китоблар учун мўлжалланган орбитадаги йирик модулли маълумотлар марказлари архитектураси патентланди. Ушбу янги технология Сопҳиа Спасе компанияси ҳамда Калифорния технология институти (Калтеч) томонидан қўлга киритилган бўлиб, космосдаги чексиз қуёш енергиясидан фойдаланишга қаратилган.

АҚШда сунъий интеллект ва юқори унумдорликдаги ҳисоб-китоблар учун мўлжалланган орбитадаги йирик модулли маълумотлар марказлари архитектураси патентланди. Ушбу янги технология Ер юзидаги анъанавий энергия тармоқларининг чекловларини четлаб ўтишга ва космосдаги чексиз қуёш энергиясидан фойдаланишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, патент Сопҳиа Спасе компанияси ҳамда Калифорния технология институти (Калтеч) томонидан қўлга киритилган. Мазкур лойиҳа Калтечнинг космосда қуёш энергиясини йиғиш технологияларини тадқиқ қилувчи Спасе-басед Солар Повер Прожект ташаббуси асосида шаклланган.

Космик серверлар учун пассив совутиш тизими

Лойиҳанинг энг асосий ўзига хос жиҳати бу — ҳисоблаш модулларини пассив совутиш усули ҳисобланади. Янги архитектура анъанавий насуслар, қувурлар ва мураккаб суюқлик ёрдамида иссиқликни чиқариб юбориш тизимларидан бутунлай воз кечиш имконини беради.

Муҳандислар ТИЛE деб номланган мустақил модуллардан фойдаланишни таклиф этишмоқда. Ҳар бир шундай модул тўртта процессор билан жиҳозланиб, қуёшли томонда қуёш элементларидан қувват олади, иссиқликни эса қарама-қарши сирт орқали тўғридан-тўғри совуқ коинот вакуумига нурлантиради.

Кенгайтириш имкониятлари ва келажак режалари

Модуллар ўртасидаги алоқа умумий қувват ва иссиқлик алмашинуви линияларисиз, фақатгина оптик-толали маълумотлар узатиш линиялари орқали амалга оширилади. Бу эса орбитал ҳисоблаш тизимларини кенгайтириш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиради.

Сопҳиа Спасе асосчиси Леон Алкалаи сунъий интеллект тизимлари учун ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб кескин ошганидан кейин орбитадаги маълумотлар марказлари ғояси бутунлай янги аҳамият касб этганини таъкидлади. Бунда энг асосий муҳандислик вазифаси ускуналарни самарали совутишдан иборат бўлган.

Компания технологиянинг илк синовини 2027-йилда Apex Nova сунъий йўлдош платформасида ўтказишни режалаштирмоқда. Шунингдек, 2028-йилда модулларни тижорий сотувга чиқариш, 2029–2030-йилларда эса 4–6 та аппаратдан иборат тўлақонли орбитал гуруҳ синовларини бошлаш кўзда тутилган.

Маълумот учун, 2023-йилда NASA Реактив ҳаракат лабораториясининг собиқ техник раҳбари томонидан асос солинган Сопҳиа Спасе ҳозиргача 22 миллион доллар инвестиция жалб қилган. Калтеч эса келгусидаги орбитал маълумотлар марказлари учун енгил ва йиғилувчи конструкциялар ҳамда терморегуляция тизимларини биргаликда тадқиқ қилишни давом эттиради.

Космик технологияларМаълумотлар марказиСунъий интеллектСопҳиа СпасеИлмий янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиNetflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 20:29Нскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқдаНскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқдаБугун, 20:26Yandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкинYandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкинБугун, 20:23Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди