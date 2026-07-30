Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келди
Мадриднинг Реал клуби Ян Диоманде ва Родри трансферлари устида иш олиб бораётганига қарамай, уларни таркибга рўйхатдан ўтказиш жараёнида жиддий муаммоларга дуч келди. Ла Лига қоидаларининг қатъийлиги ва бўш ўринларнинг чеклангани сабабли, Гонзало Гарсиянинг сотиб юборилиши клубга фақат битта бўш жой очиш имконини беради.
Sport нашри маълумотига кўра, Мадриднинг Реал клуби Ян Диоманде ва Родри трансферлари устида фаол иш олиб бораётганига қарамай, мазкур футболчиларни таркибга рўйхатдан ўтказиш жараёнида жиддий муаммоларга дуч келди. Ла Лига қоидаларининг қатъийлиги ва клубдаги мавжуд бўш ўринларнинг чеклангани қироллик клуби раҳбариятини қийин аҳволдан чиқарадиган қўшимча чораларни кўришга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Лейпциг жамоаси билан Ян Диоманде бўйича музокаралар якуний босқичга кириб улгурди. Томонлар келишув тузилишига оид айрим шартлар ва трансфер суммасининг ўзгарувчан қисмларини келишиб олмоқда. Ушбу трансфернинг умумий қиймати 120 миллион евродан ошиши кутилаётган бўлиб, бу маблағ асосий тўлов ва бонусларга бўлинади. Шунга қарамай, музокаралардаги барча иштирокчилар ижобий натижага эришишига ишонч билдирмоқда.
Родри трансфери ва Вальдебебасдаги режаШу билан бирга, Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар нисбатан эрта босқичда турибди. Вальдебебас спорт мажмуасида бу борада ишонч тобора ортиб бораётгани ва Реал Мадрид аллақачон Манчестер Сити клуби билан расмий мулоқотни бошлагани таъкидланмоқда. Бироқ молиявий ва ҳуқуқий жиҳатдан келишувни якунлаш учун вақт талаб этилади.
Ла Лига регламентига кўра, ҳар бир клуб ўзпрофессионал шартномага эга бўлган кўпи билан 25 нафар футболчини рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқига эга. Айни пайтда Реал Мадрид сафида бундай ўринлар 24 тани ташкил этади. Эътиборлиси, Франко Мастантуоно биринчи жамоа сафида ҳаракат қилаётганига қарамай, ҳозирча фақат Кастилла таркибида рўйхатда турибди.
Қоида чекловлари ва кадрлар сиёсатиГонзало Гарсиянинг сотиб юборилиши клубга фақат битта бўш жой очиш имконини беради. Бу эса келгусида келиши кутилаётган янги футболчилардан фақат биттагина ўйинчини рўйхатдан ўтказиш учун етарли холос. Ваҳоланки, муаммо бундан ҳам чуқурроқ илдиз отган.
Кўпчилик етакчи жамоалар трансфер ойнаси давомида кутилмаган фавқулодда вазиятлар учун 25-бўш ўринни атайлаб сақлаб қолишни афзал кўради. Ўтган мавсумда Реал Мадриднинг ўзи ҳам айнан шундай амалиётга таянган эди. Эндиликда клуб раҳбарияти таркибни кучайтириш ва регламент талабларига риоя қилиш ўртасидаги мувозанатни қандай сақлаб қолиш устида бош қотирмоқда.
…