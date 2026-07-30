Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келди

·26·Спорт
Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келди
Қисқача

Мадриднинг Реал клуби Ян Диоманде ва Родри трансферлари устида иш олиб бораётганига қарамай, уларни таркибга рўйхатдан ўтказиш жараёнида жиддий муаммоларга дуч келди. Ла Лига қоидаларининг қатъийлиги ва бўш ўринларнинг чеклангани сабабли, Гонзало Гарсиянинг сотиб юборилиши клубга фақат битта бўш жой очиш имконини беради.

Sport нашри маълумотига кўра, Мадриднинг Реал клуби Ян Диоманде ва Родри трансферлари устида фаол иш олиб бораётганига қарамай, мазкур футболчиларни таркибга рўйхатдан ўтказиш жараёнида жиддий муаммоларга дуч келди. Ла Лига қоидаларининг қатъийлиги ва клубдаги мавжуд бўш ўринларнинг чеклангани қироллик клуби раҳбариятини қийин аҳволдан чиқарадиган қўшимча чораларни кўришга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Лейпциг жамоаси билан Ян Диоманде бўйича музокаралар якуний босқичга кириб улгурди. Томонлар келишув тузилишига оид айрим шартлар ва трансфер суммасининг ўзгарувчан қисмларини келишиб олмоқда. Ушбу трансфернинг умумий қиймати 120 миллион евродан ошиши кутилаётган бўлиб, бу маблағ асосий тўлов ва бонусларга бўлинади. Шунга қарамай, музокаралардаги барча иштирокчилар ижобий натижага эришишига ишонч билдирмоқда.

Родри трансфери ва Вальдебебасдаги режа

Шу билан бирга, Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар нисбатан эрта босқичда турибди. Вальдебебас спорт мажмуасида бу борада ишонч тобора ортиб бораётгани ва Реал Мадрид аллақачон Манчестер Сити клуби билан расмий мулоқотни бошлагани таъкидланмоқда. Бироқ молиявий ва ҳуқуқий жиҳатдан келишувни якунлаш учун вақт талаб этилади.

Ла Лига регламентига кўра, ҳар бир клуб ўзпрофессионал шартномага эга бўлган кўпи билан 25 нафар футболчини рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқига эга. Айни пайтда Реал Мадрид сафида бундай ўринлар 24 тани ташкил этади. Эътиборлиси, Франко Мастантуоно биринчи жамоа сафида ҳаракат қилаётганига қарамай, ҳозирча фақат Кастилла таркибида рўйхатда турибди.

Қоида чекловлари ва кадрлар сиёсати

Гонзало Гарсиянинг сотиб юборилиши клубга фақат битта бўш жой очиш имконини беради. Бу эса келгусида келиши кутилаётган янги футболчилардан фақат биттагина ўйинчини рўйхатдан ўтказиш учун етарли холос. Ваҳоланки, муаммо бундан ҳам чуқурроқ илдиз отган.

Кўпчилик етакчи жамоалар трансфер ойнаси давомида кутилмаган фавқулодда вазиятлар учун 25-бўш ўринни атайлаб сақлаб қолишни афзал кўради. Ўтган мавсумда Реал Мадриднинг ўзи ҳам айнан шундай амалиётга таянган эди. Эндиликда клуб раҳбарияти таркибни кучайтириш ва регламент талабларига риоя қилиш ўртасидаги мувозанатни қандай сақлаб қолиш устида бош қотирмоқда.

Реал МадридТрансферЛа ЛигаФутболРодри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Бугун, 19:16«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...Бугун, 19:12Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиШаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди