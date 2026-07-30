Ўзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилди

·27·Ўзбекистон
Ўзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилди
Қисқача

Ўзбекистонда жамоат транспортида йўл ҳақини иқтисодий жиҳатдан асосланган даражага етказиш таклифи илгари сурилди. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Фискал таҳлиллар институти маълумотига кўра, айни пайтда жамоат транспорти харажатларининг 65,1 фоизи давлат субсидиялари ҳисобидан қопланмоқда ва бу кўрсаткич 2024 йилда 1 триллион сўмни, 2025 йилда 1,2 триллион сўмни, 2026 йилда еса 1,385 триллион сўмга етган.

Ўзбекистонда жамоат транспортида йўл ҳақини иқтисодий жиҳатдан асосланган даражага етказиш таклифи илгари сурилди. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Фискал таҳлиллар институти томонидан ўтказилган мулоқот давомида маълум қилинди.

Тақдим этилган маълумотларга кўра, айни пайтда жамоат транспорти харажатларининг 65,1 фоизи давлат субсидиялари ҳисобидан қопланмоқда. Субсидиялар ҳажми йил сайин ортиб бормоқда: 2024 йилда бу кўрсаткич 1 триллион сўмни ташкил этган бўлса, 2025 йилда 1,2 триллион сўмга, 2026 йилда эса 1,385 триллион сўмга етган.

Институт ҳисоб-китобларига кўра, брутто-шартномаларни молиялаштириш учун ҳар йили тахминан 1,9 триллион сўм талаб этилади. Ушбу маблағнинг 1,3 триллион сўми пойтахт Тошкентдаги жамоат транспорти тизими ҳисобига тўғри келади.

Ўзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилди

Мутахассислар таъкидлашича, давлат томонидан ажратилаётган субсидиялар миқдори ошиб бораётганига қарамай, транспорт тизимининг самарадорлиги ва ажратилган маблағлар натижадорлигини баҳолаш механизми етарли даражада шаффоф эмас.

Шу муносабат билан йўловчилар сони кам бўлган йўналишларни қайта кўриб чиқиш, тарифларни иқтисодий жиҳатдан асосланган даражага мослаштириш, ҳудудларда жамоат транспорти тармоғини янада ривожлантириш, имтиёзли тоифадаги аҳолини манзилли қўллаб-қувватлаш ҳамда ташувчиларга тўловларни хизмат сифати кўрсаткичлари (KPI) асосида амалга ошириш таклиф қилинди.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июль ойи бошида мазкур институт Ўзбекистонда 1 фоизлик солиқ кешбэки тизимини босқичма-босқич бекор қилиш ташаббуси билан ҳам чиққан эди.

Экспертлар фикрича, ушбу механизм дастлаб аҳолида фискал чек талаб қилиш маданиятини шакллантиришда муҳим роль ўйнаган. Бироқ бу амалиёт кенг оммалашгач, уни молиявий рағбатлантиришга бўлган эҳтиёж аста-секин камайиб бормоқда.

ЎзбекистонТошкентИқтисодиёт ва молия вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиБугун, 15:32Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Бугун, 14:56Президент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиПрезидент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиБугун, 13:15Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиМактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиБугун, 01:12Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Кеча, 23:21«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!Кеча, 11:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди