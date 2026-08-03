Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқда
Ливерпул PSJ ҳужумчиси Бредли Барколяни трансфер қилиш учун парижликлар талаб қилаётган 145 миллион фунт-стерлингни пасайтиришини кутмоқда. Ҳозирча икки клуб ўртасида футболчи бўйича расмий музокаралар бошланмаган, чунки Ливерпул бу суммани ҳаддан ташқари юқори деб ҳисобламоқда. Бредли Барколя PSJдаги келажагини кўрмаяпти ва бошқа жамоага ўтишга тайёр, Ливерпул еса трансфер ойнаси ёпилгунча таркибни кучайтириш ниятида.
Англиянинг Ливерпул клуби трансфер ойнасининг ёпилишига қадар таркибни кучайтириш ҳаракатларини фаоллаштирди. Пари Сен-Жермен жамоаси ҳужумчиси Бредли Барколя мерсисайдликларнинг асосий трансфер нишонига айланди, бироқ томонлар футболчининг нархи борасида қийин музокаралар гирдобида қолишмоқда. Парижликлар француз футболчиси учун 145 миллион фунт-стерлинг талаб қилаётгани инглиз клубини шошилинч қадамлар ташлашдан тиймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports Невс нашри мухбири Марк МакАдамнинг Те Трансфер Шов дастурида маълум қилишича, ҳозирча икки клуб ўртасида Барколя борасида расмий музокаралар бошланмаган. Ливерпул раҳбарияти футболчининг истеъдодини юқори баҳоласа-да, Пари Сен-Жермен белгилаган молиявий талабларни ўта ошириб юборилган деб ҳисобламоқда ва шартларни қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда.
Прагматик ёндашув ва молиявий барқарорликЛиверпул раҳбарияти клубнинг ички нарх-наво сиёсатидан чекинмаган ҳолда, ўзларини қониқтирмайдиган суммадаги таклифлар билан чиқмасликка қарор қилди. Шартнома қийматини тушириш учун PSJ ўз позициясини юмшатиши шарт, акс ҳолда трансфер амалга ошмаслиги аниқ. Аввалроқ Виктор Мунозни 40 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олган мерсисайдликлар бу сафар янада эҳтиёткор ва ҳисоб-китобли трансфер сиёсатини олиб бормоқда.
Манбанинг таъкидлашича, Бредли Барколянинг ўзи ҳам Париж клубида келажагини кўрмаяпти ва бошқа жамоага ўтишга тайёр. Ливерпул эса унинг карьерасини давом эттириши учун мукаммал манзил бўла олади. Бироқ Пари Сен-Жермен ўз талабларини пасайтирмагунча, инглизлар расмий таклиф билан чиқишга шошилмаяпти ва узоқ давом этадиган музокараларга тайёр турибди.
Майдондаги муаммолар ва жамоанинг ҳолатиҲозирги трансфер ҳаракатлари тасодифий эмас. Мавсумолди ўйинларидаги нотекис натижалар ва сўнгги омадсизликлардан сўнг бош мураббий таркибни зудлик билан кучайтириш зарурлигини очиқ эълон қилганди. Жамоа ўйинида кузатилаётган зиддиятлар ва мувозанатсизликни бартараф этиш учун айнан шундай юлдуз футболчининг хизматлари сув ва ҳаводай зарур.
Ҳозирги босқичда Ливерпул раҳбарияти ўз принципларига содиқ қолган ҳолда PSJнинг нарх борасидаги ён беришини сабрсизлик билан кутмоқда. Агар Париж клуби ўз талабларини оқилона даражага туширса, трансфер ойнаси ёпилишига қадар мазкур шов-шувли ўтиш амалга ошиши эҳтимоли юқори бўлиб қолмоқда.
…