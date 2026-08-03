Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқда

·23·Спорт
Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқда
Қисқача

Ливерпул PSJ ҳужумчиси Бредли Барколяни трансфер қилиш учун парижликлар талаб қилаётган 145 миллион фунт-стерлингни пасайтиришини кутмоқда. Ҳозирча икки клуб ўртасида футболчи бўйича расмий музокаралар бошланмаган, чунки Ливерпул бу суммани ҳаддан ташқари юқори деб ҳисобламоқда. Бредли Барколя PSJдаги келажагини кўрмаяпти ва бошқа жамоага ўтишга тайёр, Ливерпул еса трансфер ойнаси ёпилгунча таркибни кучайтириш ниятида.

Англиянинг Ливерпул клуби трансфер ойнасининг ёпилишига қадар таркибни кучайтириш ҳаракатларини фаоллаштирди. Пари Сен-Жермен жамоаси ҳужумчиси Бредли Барколя мерсисайдликларнинг асосий трансфер нишонига айланди, бироқ томонлар футболчининг нархи борасида қийин музокаралар гирдобида қолишмоқда. Парижликлар француз футболчиси учун 145 миллион фунт-стерлинг талаб қилаётгани инглиз клубини шошилинч қадамлар ташлашдан тиймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports Невс нашри мухбири Марк МакАдамнинг Те Трансфер Шов дастурида маълум қилишича, ҳозирча икки клуб ўртасида Барколя борасида расмий музокаралар бошланмаган. Ливерпул раҳбарияти футболчининг истеъдодини юқори баҳоласа-да, Пари Сен-Жермен белгилаган молиявий талабларни ўта ошириб юборилган деб ҳисобламоқда ва шартларни қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда.

Прагматик ёндашув ва молиявий барқарорлик

Ливерпул раҳбарияти клубнинг ички нарх-наво сиёсатидан чекинмаган ҳолда, ўзларини қониқтирмайдиган суммадаги таклифлар билан чиқмасликка қарор қилди. Шартнома қийматини тушириш учун PSJ ўз позициясини юмшатиши шарт, акс ҳолда трансфер амалга ошмаслиги аниқ. Аввалроқ Виктор Мунозни 40 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олган мерсисайдликлар бу сафар янада эҳтиёткор ва ҳисоб-китобли трансфер сиёсатини олиб бормоқда.

Манбанинг таъкидлашича, Бредли Барколянинг ўзи ҳам Париж клубида келажагини кўрмаяпти ва бошқа жамоага ўтишга тайёр. Ливерпул эса унинг карьерасини давом эттириши учун мукаммал манзил бўла олади. Бироқ Пари Сен-Жермен ўз талабларини пасайтирмагунча, инглизлар расмий таклиф билан чиқишга шошилмаяпти ва узоқ давом этадиган музокараларга тайёр турибди.

Майдондаги муаммолар ва жамоанинг ҳолати

Ҳозирги трансфер ҳаракатлари тасодифий эмас. Мавсумолди ўйинларидаги нотекис натижалар ва сўнгги омадсизликлардан сўнг бош мураббий таркибни зудлик билан кучайтириш зарурлигини очиқ эълон қилганди. Жамоа ўйинида кузатилаётган зиддиятлар ва мувозанатсизликни бартараф этиш учун айнан шундай юлдуз футболчининг хизматлари сув ва ҳаводай зарур.

Ҳозирги босқичда Ливерпул раҳбарияти ўз принципларига содиқ қолган ҳолда PSJнинг нарх борасидаги ён беришини сабрсизлик билан кутмоқда. Агар Париж клуби ўз талабларини оқилона даражага туширса, трансфер ойнаси ёпилишига қадар мазкур шов-шувли ўтиш амалга ошиши эҳтимоли юқори бўлиб қолмоқда.

ЛиверпоолPSGБрэдли БарколяТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59Жулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиЖулиан Алварес Атлетико машғулотларига киришди, Барселона умидлари сўндиКеча, 23:59Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизНиколо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизКеча, 23:39Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаКеча, 23:15Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:12Трансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларТрансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда