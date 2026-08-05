Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзолади

·24·Техно
Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзолади
Қисқача

Anthropic компанияси Волта сунъий интеллект булутли стартапи билан қиймати 10 миллиард долларга тенг шартнома имзолади. Келишувга кўра, Волта олти йил давомида Anthropicни булутли ҳисоблаш қувватлари билан таъминлайди. Волта ва Битдеер Норвегияда 133 мегаватт қувватга ега, Nvidia компаниясининг Вера Rubin тизимлари асосида ишлайдиган маълумотлар марказини барпо етади.

Сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган Anthropic компанияси ўзининг ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш йўлида яна бир йирик қадам ташлади. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, Claude нейротармоқлари яратувчиси Вольта деб номланган сунъий интеллект булутли стартапи билан қиймати 10 миллиард долларга тенг бўлган шартнома тузди. Ушбу келишув мазкур тармоқдаги рақобат шиддатли тус олган бир пайтда компания учун стратегик аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жорий йил бошида ташкил этилган Вольта стартапи Anthropic компаниясига олти йил давомида булутли ҳисоблаш қувватларини етказиб беришни ўз зиммасига олади. Дастлаб ушбу стартап номаълум йирик сунъий интеллект лабораторияси билан ҳамкорлик қилишини маълум қилган, бироқ ҳамкорнинг номи сир сақланганди. Эндиликда мазкур жумбоқ ойдинлашиб, асосий мижоз айнан Anthropic экани маълум бўлди.

Норвегиядаги йирик маълумотлар маркази ва Nvidia технологиялари

Лойиҳани амалга оширишда Вольтанинг шериги сифатида Битдеэр криптомайнинг компанияси ҳам қатнашмоқда. Улар биргаликда зарур ҳисоблаш қувватини таъминлаш учун махсус маълумотлар марказини барпо этадилар. Ушбу иншоот Норвегия ҳудудида жойлашиши ва 133 мегаватт қувватга эга бўлиши режалаштирилган.

Янги маълумотлар маркази Nvidia компаниясининг сўнгги авлодга мансуб энг замонавий сунъий интеллект чип архитектураси бўлган Вера Rubin тизимлари асосида ишлайди. Маълумот учун, Вольта Nvidia Cloud Партнер дастурининг иштирокчиси ҳисобланади. Бу дастур ўз маълумотлар марказларида айнан Nvidia графика процессорларидан фойдаланувчи булутли провайдерларни бирлаштиради.

Бозордаги шиддатли рақобат ва инфратузилмани кенгайтириш

Охирги ойларда Anthropic ўзининг ҳисоблаш қувватларини фаол равишда ошириб бормоқда. Компания сунъий интеллект бозоридаги асосий рақобатчилари билан курашда устунликка эришиш учун бир қатор йирик шартномаларни имзолашга улгурди. Жумладан, яқинда SpaceX ва Amazon каби гигантлар билан ҳам янги ҳисоблаш келишувлари эълон қилинган эди.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларнинг ишлаш тезлигини таъминлаш улкан энергия ҳамда техник ресурсларни талаб қилади. Норвегиядаги янги мажмуа ва Вера Rubin тизимларининг жорий этилиши Anthropic компаниясига келгусида янада мураккаб ва мукаммал Claude моделларини яратиш имконини беради. Битдеэр ва Вольта билан тузилган ушбу кўп йиллик битим эса компаниянинг узоқ муддатли стратегик мақсадларини амалга оширишга хизмат қилади.

AnthropicВольтаNvidiaСуни интеллектБулутли технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаAndroid иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаБугун, 01:29АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинАҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинБугун, 01:26Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаОчиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаБугун, 01:23Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиЖойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиБугун, 00:54Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаГигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 00:53Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиMicrosoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди