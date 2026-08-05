Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзолади
Anthropic компанияси Волта сунъий интеллект булутли стартапи билан қиймати 10 миллиард долларга тенг шартнома имзолади. Келишувга кўра, Волта олти йил давомида Anthropicни булутли ҳисоблаш қувватлари билан таъминлайди. Волта ва Битдеер Норвегияда 133 мегаватт қувватга ега, Nvidia компаниясининг Вера Rubin тизимлари асосида ишлайдиган маълумотлар марказини барпо етади.
Сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган Anthropic компанияси ўзининг ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш йўлида яна бир йирик қадам ташлади. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, Claude нейротармоқлари яратувчиси Вольта деб номланган сунъий интеллект булутли стартапи билан қиймати 10 миллиард долларга тенг бўлган шартнома тузди. Ушбу келишув мазкур тармоқдаги рақобат шиддатли тус олган бир пайтда компания учун стратегик аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жорий йил бошида ташкил этилган Вольта стартапи Anthropic компаниясига олти йил давомида булутли ҳисоблаш қувватларини етказиб беришни ўз зиммасига олади. Дастлаб ушбу стартап номаълум йирик сунъий интеллект лабораторияси билан ҳамкорлик қилишини маълум қилган, бироқ ҳамкорнинг номи сир сақланганди. Эндиликда мазкур жумбоқ ойдинлашиб, асосий мижоз айнан Anthropic экани маълум бўлди.
Норвегиядаги йирик маълумотлар маркази ва Nvidia технологиялариЛойиҳани амалга оширишда Вольтанинг шериги сифатида Битдеэр криптомайнинг компанияси ҳам қатнашмоқда. Улар биргаликда зарур ҳисоблаш қувватини таъминлаш учун махсус маълумотлар марказини барпо этадилар. Ушбу иншоот Норвегия ҳудудида жойлашиши ва 133 мегаватт қувватга эга бўлиши режалаштирилган.
Янги маълумотлар маркази Nvidia компаниясининг сўнгги авлодга мансуб энг замонавий сунъий интеллект чип архитектураси бўлган Вера Rubin тизимлари асосида ишлайди. Маълумот учун, Вольта Nvidia Cloud Партнер дастурининг иштирокчиси ҳисобланади. Бу дастур ўз маълумотлар марказларида айнан Nvidia графика процессорларидан фойдаланувчи булутли провайдерларни бирлаштиради.
Бозордаги шиддатли рақобат ва инфратузилмани кенгайтиришОхирги ойларда Anthropic ўзининг ҳисоблаш қувватларини фаол равишда ошириб бормоқда. Компания сунъий интеллект бозоридаги асосий рақобатчилари билан курашда устунликка эришиш учун бир қатор йирик шартномаларни имзолашга улгурди. Жумладан, яқинда SpaceX ва Amazon каби гигантлар билан ҳам янги ҳисоблаш келишувлари эълон қилинган эди.
Ҳозирги кунда сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларнинг ишлаш тезлигини таъминлаш улкан энергия ҳамда техник ресурсларни талаб қилади. Норвегиядаги янги мажмуа ва Вера Rubin тизимларининг жорий этилиши Anthropic компаниясига келгусида янада мураккаб ва мукаммал Claude моделларини яратиш имконини беради. Битдеэр ва Вольта билан тузилган ушбу кўп йиллик битим эса компаниянинг узоқ муддатли стратегик мақсадларини амалга оширишга хизмат қилади.
…