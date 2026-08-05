Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқда
Япониядаги КФД-БИЗ ритейлери Гигабйте видеокарталари нархи 2026-йил 1-августдан кейин 40 фоизгача ошиши мумкинлигидан харидорларни огоҳлантирди. Янги нархлар шу санадан кейин берилган барча буюртмаларга татбиқ етилади, бироқ қайси моделлар қамраб олиниши ҳозирча номаълум. Таҳлилчилар бошқа етакчи ишлаб чиқарувчилар ҳам нархларни ошириши ва бу бутун аппарат таъминоти бозорида умумий қимматлашувга олиб келиши мумкинлигини билдирмоқда.
Жаҳон бозорида компьютер қисмлари, хусусан, график чиплар нархининг ўзгариши фойдаланувчилар ва бозордаги мутахассисларни ташвишга солмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Япониядаги йирик КФД-БИЗ ритейлери ўз мижозларини видеокарталар қийматининг кескин ошиши ҳақида огоҳлантириб, бунинг учун очиқчасига узр сўради. Янги ўзгаришлар истеъмолчилар учун молиявий юкламани янада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жанубий Кореяда график карталар нархининг 20-30 фоизга қимматлашиши сезиларли зарба бўлган бир пайтда, Япония бозоридаги вазият янада жиддий тус олмоқда. Мамлакатнинг таниқли чакана савдо тармоқларидан бири бўлган КФД-БИЗ ўз мижозларига йўллаган расмий баёнотида нархлар 40 фоизгача сакраши мумкинлигини маълум қилди. Бундай кескин қимматлашиш харидорлар бюджетига жиддий таъсир кўрсатиши аниқ.
Нархлар нима учун ошмоқда ва ким айбдор?Одатда чакана сотувчилар нарх сиёсатининг ўзгаришини умумий бозор тенденциялари ёки инфляция билан изоҳлашади. Бироқ мазкур ҳолатда япон ритейлери ўз баёнотида бевосита маълум бир ишлаб чиқарувчи компания номини тилга олгани эътиборни тортди. Компания хабарига кўра, нархларнинг қайта кўриб чиқилиши айнан Гигабйте брендига тегишли маҳсулотларга тааллуқли бўлади.
КФД-БИЗ маълумотига кўра, янги нархлар сиёсати 2026-йилнинг 1-августидан бошлаб расман кучга киради ва ушбу санадан кейин жойлаштирилган барча буюртмаларга татбиқ этилади. Ҳозирча қайси турдаги моделлар рўйхатга киритилиши ва қамров кўлами қандай бўлиши аниқ эмас, чунки якуний рўйхат ўзгариб туриши мумкин.
Савдо тармоғи вакиллари истеъмолчиларга йўллаган мурожаатида юзага келган ноқулайликлар учун ўз узрларини билдирди:
- Барча харидорлардан тўсатдан қилинган бундай эълон учун самимий узр сўраймиз;
- Ишлаб чиқарувчининг нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиши муносабати билан ўзгаришлар киритилмоқда;
- Гигабйте видеокарталари нархи жорий кўрсаткичларга нисбатан сезиларли даражада ошиши кутилмоқда;
- Янги тартиб 2026-йил 1-августдан бошлаб кучга киради.
Ҳозирги босқичда охирги истеъмолчилар учун видеокарталарни қандай нархларда сотиб олиш мумкинлиги ва кутилаётган ўсиш кўлами қанчалик реал бўлиши тўлиқ маълум эмас. Шунга қарамай, технология ихлосмандлари ва ўйин компьютерларини йиғишни режалаштираётганлар бозор вазиятини диққат билан кузатиб боришлари лозим.
…