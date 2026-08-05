Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқда

·17·Техно
Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқда
Қисқача

Япониядаги КФД-БИЗ ритейлери Гигабйте видеокарталари нархи 2026-йил 1-августдан кейин 40 фоизгача ошиши мумкинлигидан харидорларни огоҳлантирди. Янги нархлар шу санадан кейин берилган барча буюртмаларга татбиқ етилади, бироқ қайси моделлар қамраб олиниши ҳозирча номаълум. Таҳлилчилар бошқа етакчи ишлаб чиқарувчилар ҳам нархларни ошириши ва бу бутун аппарат таъминоти бозорида умумий қимматлашувга олиб келиши мумкинлигини билдирмоқда.

Жаҳон бозорида компьютер қисмлари, хусусан, график чиплар нархининг ўзгариши фойдаланувчилар ва бозордаги мутахассисларни ташвишга солмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Япониядаги йирик КФД-БИЗ ритейлери ўз мижозларини видеокарталар қийматининг кескин ошиши ҳақида огоҳлантириб, бунинг учун очиқчасига узр сўради. Янги ўзгаришлар истеъмолчилар учун молиявий юкламани янада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жанубий Кореяда график карталар нархининг 20-30 фоизга қимматлашиши сезиларли зарба бўлган бир пайтда, Япония бозоридаги вазият янада жиддий тус олмоқда. Мамлакатнинг таниқли чакана савдо тармоқларидан бири бўлган КФД-БИЗ ўз мижозларига йўллаган расмий баёнотида нархлар 40 фоизгача сакраши мумкинлигини маълум қилди. Бундай кескин қимматлашиш харидорлар бюджетига жиддий таъсир кўрсатиши аниқ.

Нархлар нима учун ошмоқда ва ким айбдор?

Одатда чакана сотувчилар нарх сиёсатининг ўзгаришини умумий бозор тенденциялари ёки инфляция билан изоҳлашади. Бироқ мазкур ҳолатда япон ритейлери ўз баёнотида бевосита маълум бир ишлаб чиқарувчи компания номини тилга олгани эътиборни тортди. Компания хабарига кўра, нархларнинг қайта кўриб чиқилиши айнан Гигабйте брендига тегишли маҳсулотларга тааллуқли бўлади.

КФД-БИЗ маълумотига кўра, янги нархлар сиёсати 2026-йилнинг 1-августидан бошлаб расман кучга киради ва ушбу санадан кейин жойлаштирилган барча буюртмаларга татбиқ этилади. Ҳозирча қайси турдаги моделлар рўйхатга киритилиши ва қамров кўлами қандай бўлиши аниқ эмас, чунки якуний рўйхат ўзгариб туриши мумкин.

Савдо тармоғи вакиллари истеъмолчиларга йўллаган мурожаатида юзага келган ноқулайликлар учун ўз узрларини билдирди:

  • Барча харидорлардан тўсатдан қилинган бундай эълон учун самимий узр сўраймиз;
  • Ишлаб чиқарувчининг нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиши муносабати билан ўзгаришлар киритилмоқда;
  • Гигабйте видеокарталари нархи жорий кўрсаткичларга нисбатан сезиларли даражада ошиши кутилмоқда;
  • Янги тартиб 2026-йил 1-августдан бошлаб кучга киради.
Таҳлилчиларнинг фикрича, гарчи фақат битта бренд номи тилга олинган бўлса-да, бу ҳолат фақат битта компания билан чекланиб қолмайди. Бозор қонуниятларига кўра, бошқа етакчи ишлаб чиқарувчилар ҳам ўз маҳсулотлари нархини босқичма-босқич ошириб боришлари эҳтимолдан холи эмас. Бу эса охир-оқибат бутун аппарат таъминоти бозорида нархларнинг умумий ўсишига олиб келиши мумкин.

Ҳозирги босқичда охирги истеъмолчилар учун видеокарталарни қандай нархларда сотиб олиш мумкинлиги ва кутилаётган ўсиш кўлами қанчалик реал бўлиши тўлиқ маълум эмас. Шунга қарамай, технология ихлосмандлари ва ўйин компьютерларини йиғишни режалаштираётганлар бозор вазиятини диққат билан кузатиб боришлари лозим.

ВидеокартаГигабйтеТехнологияларНархларБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаAndroid иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаБугун, 01:29АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинАҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинБугун, 01:26Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаОчиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаБугун, 01:23Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиЖойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиБугун, 00:54Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиAnthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиБугун, 00:52Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиMicrosoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди