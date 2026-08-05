Nvidia бошчилигидаги ОСАА алянси сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича илк натижаларни тақдим этди
Nvidia етакчилигидаги Опен Секуре AI Аллиансе (ОСАА) бир ҳафта ичида 120 дан ортиқ компанияни бирлаштириб, сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича илк таклифларини тақдим етди. Алянс таркибида Шаред AI Финдингс Ехчанге (САFE) ишчи гуруҳи тузилиб, хавфсизлик ҳодисалари ҳақида махфий хабар бериш, жабрланганларни огоҳлантириш ва хатоларни айбсиз таҳлил қилиш механизмлари муҳокама қилинмоқда.
Nvidia компанияси етакчилигида ташкил этилган Опен Секуре AI Аллиансе (ОСАА) саноат гуруҳи атиги бир ҳафта ичида сезиларли ютуқларга эришди ва 120 дан ортиқ компанияни ўз атрофида бирлаштирди. ixbt.com маълумотига кўра, янги алянс доирасида Шаред AI Финдингс Эхчанге (САFE) деб номланган махсус ишчи гуруҳ тузилиб, унинг илк таклифлари муҳокамага қўйилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур ташаббус Лас-Вегас шаҳрида бўлиб ўтаётган нуфузли Блакк Ҳат киберхавфсизлик конференцияси доирасида эълон қилинди. Ҳозирча таклиф этилаётган қўлланмалар ва қоидалар мутлақо инқилобий бўлмаса-да, улар сунъий интеллект соҳасидаги хавфсизлик ҳодисалари ҳақида махфий равишда хабар бериш, жабрланганларни огоҳлантириш ҳамда хатолардан сабоқ олиш учун айбсиз таҳлил қилиш механизмларини қамраб олади.
Очиқ кодли технологиялар ва етакчи компаниялар ҳиссасиАлянс қатнашчилари ўзларининг очиқ кодли технологияларига тегишли қисмларни умумий базага киритиб, уни фаол равишда бойитиб бормоқда. Келгусида бу саъй-ҳаракатлар корхоналарга ўз сунъий интеллект агентларини ҳимоя қилиш ёки зарарли ҳужумларга қарши туриш учун ягона очиқ манбали воситага айланиши мумкин. Масалан, ушбу гуруҳга аъзо бўлган Hugging Face платформаси ўз вақтида сунъий интеллект модели томонидан инфилтрацияга учраган эди.
Бугунги кунда ОСАА таркибига дунёнинг энг йирик технология брендлари ва компаниялари кирган:
- Nvidia — очиқ моделлар оиласи ва Гарак деб номланган LLM зафликларини сканерлаш воситаси билан;
- Окта — агентлар идентификацияси технологиялари устида ишламоқда;
- Ред Ҳат — агентлар бошқаруви (говернансе) йўналишини ривожлантирмоқда;
- Amazon — Страндс Агентс очиқ агент яратиш воситаси ҳамда Седар авторизация тилини тақдим этди.
Таниқли иштирокчилар ва эътиборга молок бўлмаган номларШунингдек, Adobe, BlackRock, Cisco, Intel, Microsoft ва Visa каби гигантлар ҳам алянс сафига қўшилган. Бироқ Anthropic, OpenAI ва Google каби компанияларнинг ҳозирча бу гуруҳда йўқлиги эътиборни тортади. Қизиғи шундаки, OpenAI ва Google аввалроқ Оқ уйга очиқ манбали сунъий интеллект ҳаракатларини қўллаб-қувватлашни сўраб мурожаат қилинган очиқ хатни имзолаган эди.
Nvidia томонидан илгари сурилган ва 200 дан ортиқ технология компанияси имзолаган мазкур хат АҚШда Хитойнинг очиқ вазнли моделларини тақиқлаш эҳтимоли муҳокама қилинаётган бир пайтда юзага келганди. Саноат мутахассисларининг фикрича, бундай оғир вазнли ўйинчиларнинг тезкор ҳаракатлари Америка очиқ сунъий интеллект экотизимини ҳар қандай ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилишнинг энг мақбул йўлидир.
…