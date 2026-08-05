Nvidia бошчилигидаги ОСАА алянси сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича илк натижаларни тақдим этди

·23·Техно
Nvidia бошчилигидаги ОСАА алянси сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича илк натижаларни тақдим этди
Қисқача

Nvidia етакчилигидаги Опен Секуре AI Аллиансе (ОСАА) бир ҳафта ичида 120 дан ортиқ компанияни бирлаштириб, сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича илк таклифларини тақдим етди. Алянс таркибида Шаред AI Финдингс Ехчанге (САFE) ишчи гуруҳи тузилиб, хавфсизлик ҳодисалари ҳақида махфий хабар бериш, жабрланганларни огоҳлантириш ва хатоларни айбсиз таҳлил қилиш механизмлари муҳокама қилинмоқда.

Nvidia компанияси етакчилигида ташкил этилган Опен Секуре AI Аллиансе (ОСАА) саноат гуруҳи атиги бир ҳафта ичида сезиларли ютуқларга эришди ва 120 дан ортиқ компанияни ўз атрофида бирлаштирди. ixbt.com маълумотига кўра, янги алянс доирасида Шаред AI Финдингс Эхчанге (САFE) деб номланган махсус ишчи гуруҳ тузилиб, унинг илк таклифлари муҳокамага қўйилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур ташаббус Лас-Вегас шаҳрида бўлиб ўтаётган нуфузли Блакк Ҳат киберхавфсизлик конференцияси доирасида эълон қилинди. Ҳозирча таклиф этилаётган қўлланмалар ва қоидалар мутлақо инқилобий бўлмаса-да, улар сунъий интеллект соҳасидаги хавфсизлик ҳодисалари ҳақида махфий равишда хабар бериш, жабрланганларни огоҳлантириш ҳамда хатолардан сабоқ олиш учун айбсиз таҳлил қилиш механизмларини қамраб олади.

Очиқ кодли технологиялар ва етакчи компаниялар ҳиссаси

Алянс қатнашчилари ўзларининг очиқ кодли технологияларига тегишли қисмларни умумий базага киритиб, уни фаол равишда бойитиб бормоқда. Келгусида бу саъй-ҳаракатлар корхоналарга ўз сунъий интеллект агентларини ҳимоя қилиш ёки зарарли ҳужумларга қарши туриш учун ягона очиқ манбали воситага айланиши мумкин. Масалан, ушбу гуруҳга аъзо бўлган Hugging Face платформаси ўз вақтида сунъий интеллект модели томонидан инфилтрацияга учраган эди.

Бугунги кунда ОСАА таркибига дунёнинг энг йирик технология брендлари ва компаниялари кирган:

  • Nvidia — очиқ моделлар оиласи ва Гарак деб номланган LLM зафликларини сканерлаш воситаси билан;
  • Окта — агентлар идентификацияси технологиялари устида ишламоқда;
  • Ред Ҳат — агентлар бошқаруви (говернансе) йўналишини ривожлантирмоқда;
  • Amazon — Страндс Агентс очиқ агент яратиш воситаси ҳамда Седар авторизация тилини тақдим этди.

Таниқли иштирокчилар ва эътиборга молок бўлмаган номлар

Шунингдек, Adobe, BlackRock, Cisco, Intel, Microsoft ва Visa каби гигантлар ҳам алянс сафига қўшилган. Бироқ Anthropic, OpenAI ва Google каби компанияларнинг ҳозирча бу гуруҳда йўқлиги эътиборни тортади. Қизиғи шундаки, OpenAI ва Google аввалроқ Оқ уйга очиқ манбали сунъий интеллект ҳаракатларини қўллаб-қувватлашни сўраб мурожаат қилинган очиқ хатни имзолаган эди.

Nvidia томонидан илгари сурилган ва 200 дан ортиқ технология компанияси имзолаган мазкур хат АҚШда Хитойнинг очиқ вазнли моделларини тақиқлаш эҳтимоли муҳокама қилинаётган бир пайтда юзага келганди. Саноат мутахассисларининг фикрича, бундай оғир вазнли ўйинчиларнинг тезкор ҳаракатлари Америка очиқ сунъий интеллект экотизимини ҳар қандай ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилишнинг энг мақбул йўлидир.

NvidiaОСААСунъий интеллектКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаAndroid иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаБугун, 01:29АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинАҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинБугун, 01:26Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаОчиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаБугун, 01:23Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиЖойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиБугун, 00:54Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаГигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 00:53Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиAnthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиБугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди