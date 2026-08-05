Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирди

·25·Техно
Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирди
Қисқача

Microsoft Windows 11 даги ески дизайн елементларини тизим барқарорлиги, хавфсизлиги ва иловалар билан мослигини сақлаш учун қолдирган. Microsoft компаниясининг дизайн ва тадқиқотлар бўйича вице-президенти Маркус Ешга кўра, уларни бирданига алмаштириш миллионлаб корпоратив мижозлар, ески дастурлар, драйверлар ва махсус жиҳозлар ишида носозликларга олиб келиши мумкин.

Замонавий технологиялар оламида ҳар бир янги операцион тизим фойдаланувчиларга сўнгги интерфейс ечимлари ва мукаммал дизайнни тақдим этишга интилади. Бироқ, дунёдаги энг оммабоп платформалардан бири бўлган Windows 11 ўзида ўтган аср охири ва йигирма йил муқаддаб яратилган элементларни ҳам сақлаб қолгани тез-тез эътирозларга сабаб бўлади. Windows Централ нашрига берган интервюсида Microsoft компаниясининг дизайн ва тадқиқотлар бўйича вице-президенти Маркус Эш бу ҳолатнинг асл сабабларини батафсил тушунтириб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ҳам Windows 11 тизимида бошқарув панели ёки реестр муҳаррири каби муҳим бўлимлар архитектураси ва ташқи кўриниши жиҳатидан жуда эскирган ҳолда қолмоқда. Фойдаланувчилар ва экспертлар интерфейснинг бу тарзда турлича бўлиб кетишини тез-тез танқид қилишади. Лекин компания вакилининг сўзларига кўра, масала фақатгина визуал дизайн ёки эстетикада эмас, балки туб техник омилларга бориб тақалади.

Техник мослик ва хавфсизлик устуворлиги

Маркус Эшнинг таъкидлашича, эски элементларнинг сақланиб қолишига асосий сабаб — бу тизим барқарорлиги ҳамда иловаларнинг ўзаро мослигидир. Агар Microsoft бир кунда барча эски интерфейсларни замонавийларига алмаштириб юборса, бу миллионлаб корпоратив мижозлар ва эски дастурий таъминотлар ишида жиддий носозликларга олиб келиши мумкин.

Айниқса, турли драйверлар ва махсус жиҳозлар эскирган функционалликка таяниб ишлаши сабабли компания жуда эҳтиёткорона ҳаракат қилишга мажбур. Агар янги созламалар бўлими орқали барча зарурий функциялар тўлиқ қамраб олинмагунча эски механизмларни олиб ташлаш тизим фаолиятини издан чиқариши мумкин.

Келажакдаги ўзгаришлар режаси

Шунга қарамай, Microsoft эскича элементлардан бутунлай воз кечиш ниятида эмас, балки бу жараённи босқичма-босқич амалга оширмоқда. Керакли имкониятлар замонавий созламалар бўлимига тўлиқ кўчирилгач ва эски функцияларга эҳтиёж қолмагандагина, компания уларни босқичма-босқич қисқартириб боради.

Хулоса қилиб айтганда, Microsoft ўз фойдаланувчиларининг иш жараёнлари узлуксизлигини таъминлашни биринчи ўринга қўяди. Тизимдаги ранг-баранг дизайн элементлари кўпчиликнинг танқидига учраса-да, компания бу ҳолатни операцион системанинг асосий устунлиги — ҳар қандай эски воситалар билан мослашувчанлигини сақлаб қолиш йўлидаги зарур қадам сифатида баҳоламоқда.

MicrosoftWindows 11ДизайнДастурий таъминотТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаAndroid иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаБугун, 01:29АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинАҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинБугун, 01:26Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаОчиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаБугун, 01:23Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиЖойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилдиБугун, 00:54Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаГигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 00:53Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиAnthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиБугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди