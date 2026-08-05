Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирди
Microsoft Windows 11 даги ески дизайн елементларини тизим барқарорлиги, хавфсизлиги ва иловалар билан мослигини сақлаш учун қолдирган. Microsoft компаниясининг дизайн ва тадқиқотлар бўйича вице-президенти Маркус Ешга кўра, уларни бирданига алмаштириш миллионлаб корпоратив мижозлар, ески дастурлар, драйверлар ва махсус жиҳозлар ишида носозликларга олиб келиши мумкин.
Замонавий технологиялар оламида ҳар бир янги операцион тизим фойдаланувчиларга сўнгги интерфейс ечимлари ва мукаммал дизайнни тақдим этишга интилади. Бироқ, дунёдаги энг оммабоп платформалардан бири бўлган Windows 11 ўзида ўтган аср охири ва йигирма йил муқаддаб яратилган элементларни ҳам сақлаб қолгани тез-тез эътирозларга сабаб бўлади. Windows Централ нашрига берган интервюсида Microsoft компаниясининг дизайн ва тадқиқотлар бўйича вице-президенти Маркус Эш бу ҳолатнинг асл сабабларини батафсил тушунтириб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ҳам Windows 11 тизимида бошқарув панели ёки реестр муҳаррири каби муҳим бўлимлар архитектураси ва ташқи кўриниши жиҳатидан жуда эскирган ҳолда қолмоқда. Фойдаланувчилар ва экспертлар интерфейснинг бу тарзда турлича бўлиб кетишини тез-тез танқид қилишади. Лекин компания вакилининг сўзларига кўра, масала фақатгина визуал дизайн ёки эстетикада эмас, балки туб техник омилларга бориб тақалади.
Техник мослик ва хавфсизлик устуворлигиМаркус Эшнинг таъкидлашича, эски элементларнинг сақланиб қолишига асосий сабаб — бу тизим барқарорлиги ҳамда иловаларнинг ўзаро мослигидир. Агар Microsoft бир кунда барча эски интерфейсларни замонавийларига алмаштириб юборса, бу миллионлаб корпоратив мижозлар ва эски дастурий таъминотлар ишида жиддий носозликларга олиб келиши мумкин.
Айниқса, турли драйверлар ва махсус жиҳозлар эскирган функционалликка таяниб ишлаши сабабли компания жуда эҳтиёткорона ҳаракат қилишга мажбур. Агар янги созламалар бўлими орқали барча зарурий функциялар тўлиқ қамраб олинмагунча эски механизмларни олиб ташлаш тизим фаолиятини издан чиқариши мумкин.
Келажакдаги ўзгаришлар режасиШунга қарамай, Microsoft эскича элементлардан бутунлай воз кечиш ниятида эмас, балки бу жараённи босқичма-босқич амалга оширмоқда. Керакли имкониятлар замонавий созламалар бўлимига тўлиқ кўчирилгач ва эски функцияларга эҳтиёж қолмагандагина, компания уларни босқичма-босқич қисқартириб боради.
Хулоса қилиб айтганда, Microsoft ўз фойдаланувчиларининг иш жараёнлари узлуксизлигини таъминлашни биринчи ўринга қўяди. Тизимдаги ранг-баранг дизайн элементлари кўпчиликнинг танқидига учраса-да, компания бу ҳолатни операцион системанинг асосий устунлиги — ҳар қандай эски воситалар билан мослашувчанлигини сақлаб қолиш йўлидаги зарур қадам сифатида баҳоламоқда.
…