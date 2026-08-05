Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилди
iOS ва Android учун яратилган Вринклес иловаси фойдаланувчининг жойлашувини аниқлаб, атрофдаги масканлар тарихи ҳақида сунъий интеллект асосида аудио ҳикоялар тақдим етади. Стартап 177 мамлакатдаги 1,3 миллионга яқин қизиқарли нуқтани қамраб олган бўлиб, тарихчилар, музейлар, контент яратувчилар ва брендлар харитага ўз ҳикояларини қўшиши мумкин.
Замонамиз технологиялари кундалик ҳаётимизни янада бойитишга хизмат қилмоқда. Фойдаланувчининг турган жойини аниқлаб, унинг атрофидаги масканлар ҳақида қизиқарли ҳикоялар сўзлаб берувчи Вринклес номли янги мобил илова яратилди. iOS ва Android платформаларида фойдаланиш мумкин бўлган ушбу сунъий интеллектга асосланган аудио гид фойдаланувчиларга смартфон экранига термулиб қолмасдан, атроф-муҳит тарихи билан танишиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, дастур саёҳат қилишни ёқтирувчи қадимги мактаб давридаги дўстлар — Девид Стемлер ва Раян Хансан томонидан асос солинган. Ғоя дастлаб Стемлер Британия музейига ташриф буюрганида туғилган. Музейнинг расмий иловасидан фойдаланганда у девордаги рақамларни телефон экранидаги рўйхатлар билан солиштиришдан чарчаганини англаган. Шундан сўнг у аэропортдан туриб Хансанга қўнғироқ қилган ва чўнтакдаги телефон фойдаланувчининг қаердалигини аниқ билса, атроф-муҳит нима учун ўз-ўзидан ҳикоя қилиб беролмаслиги ҳақида ўйлаган.
Глобал қамров ва интерактив имкониятларМазкур стартап бугунги кунга келиб дунёнинг 177 мамлакатини қамраб олувчи 1,3 миллионга яқин қизиқарли нуқталардан иборат глобал пойдевор яратди. Асосий маълумотлардан ташқари, тарихчилар, музейлар, контент яратувчилар ва турли брендлар харитага ўз ҳикояларини қўшишлари мумкин. Фойдаланувчилар шаҳар бўйлаб ҳаракатланаётганда бу ҳикояларни кашф этишлари ёки харитани масофадан туриб қидириб ўрганишлари мумкин.
Илова анъанавий экскурсия муҳитини яратиш мақсадида интерактив савол-жавоб функциясини ҳам қўллаб-қувватлайди. Масалан, Римдаги машҳур Треви фаввораси ҳақида маълумот олаётганда, фойдаланувчи унга сув қаердан келишини сўраб мурожаат қилиши ва сунъий интеллект орқали тўғридан-тўғри жавоб олиши мумкин. Бу эса оддий саёҳатни ҳақиқий тарихий дарсга айлантиради.
Ижтимоий тармоқ функциялари ва хотираларни сақлашВринклес шунчаки маълумот берувчи восита эмас, балки ижтимоий хусусиятларга ҳам эга. Илова фойдаланувчиларга дўстлари, оила аъзолари ва турли ташкилотларни кузатиш, топилган қизиқарли жойларни сақлаш, бошқалар билан улашиш ҳамда махсус хариталар тузиш имконини беради.
Шунингдек, фойдаланувчилар ўз оилавий хотиралари, расмлари, видеолари ва овозли ёзувларини муайян жойларга бириктириш орқали иловани шахсийлаштиришлари мумкин. Оилалар болалик уйи, биринчи учрашув жойи ёки она шаҳри билан боғлиқ қимматли хотираларни келажак авлод учун биргаликда сақлаб қолиш имконига эга бўладилар.
…