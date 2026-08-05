Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилди

·21·Техно
Жойлашувни аниқловчи ва тарихни очиб берувчи Вринклес иловаси тақдим этилди
Қисқача

iOS ва Android учун яратилган Вринклес иловаси фойдаланувчининг жойлашувини аниқлаб, атрофдаги масканлар тарихи ҳақида сунъий интеллект асосида аудио ҳикоялар тақдим етади. Стартап 177 мамлакатдаги 1,3 миллионга яқин қизиқарли нуқтани қамраб олган бўлиб, тарихчилар, музейлар, контент яратувчилар ва брендлар харитага ўз ҳикояларини қўшиши мумкин.

Замонамиз технологиялари кундалик ҳаётимизни янада бойитишга хизмат қилмоқда. Фойдаланувчининг турган жойини аниқлаб, унинг атрофидаги масканлар ҳақида қизиқарли ҳикоялар сўзлаб берувчи Вринклес номли янги мобил илова яратилди. iOS ва Android платформаларида фойдаланиш мумкин бўлган ушбу сунъий интеллектга асосланган аудио гид фойдаланувчиларга смартфон экранига термулиб қолмасдан, атроф-муҳит тарихи билан танишиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, дастур саёҳат қилишни ёқтирувчи қадимги мактаб давридаги дўстлар — Девид Стемлер ва Раян Хансан томонидан асос солинган. Ғоя дастлаб Стемлер Британия музейига ташриф буюрганида туғилган. Музейнинг расмий иловасидан фойдаланганда у девордаги рақамларни телефон экранидаги рўйхатлар билан солиштиришдан чарчаганини англаган. Шундан сўнг у аэропортдан туриб Хансанга қўнғироқ қилган ва чўнтакдаги телефон фойдаланувчининг қаердалигини аниқ билса, атроф-муҳит нима учун ўз-ўзидан ҳикоя қилиб беролмаслиги ҳақида ўйлаган.

Глобал қамров ва интерактив имкониятлар

Мазкур стартап бугунги кунга келиб дунёнинг 177 мамлакатини қамраб олувчи 1,3 миллионга яқин қизиқарли нуқталардан иборат глобал пойдевор яратди. Асосий маълумотлардан ташқари, тарихчилар, музейлар, контент яратувчилар ва турли брендлар харитага ўз ҳикояларини қўшишлари мумкин. Фойдаланувчилар шаҳар бўйлаб ҳаракатланаётганда бу ҳикояларни кашф этишлари ёки харитани масофадан туриб қидириб ўрганишлари мумкин.

Илова анъанавий экскурсия муҳитини яратиш мақсадида интерактив савол-жавоб функциясини ҳам қўллаб-қувватлайди. Масалан, Римдаги машҳур Треви фаввораси ҳақида маълумот олаётганда, фойдаланувчи унга сув қаердан келишини сўраб мурожаат қилиши ва сунъий интеллект орқали тўғридан-тўғри жавоб олиши мумкин. Бу эса оддий саёҳатни ҳақиқий тарихий дарсга айлантиради.

Ижтимоий тармоқ функциялари ва хотираларни сақлаш

Вринклес шунчаки маълумот берувчи восита эмас, балки ижтимоий хусусиятларга ҳам эга. Илова фойдаланувчиларга дўстлари, оила аъзолари ва турли ташкилотларни кузатиш, топилган қизиқарли жойларни сақлаш, бошқалар билан улашиш ҳамда махсус хариталар тузиш имконини беради.

Шунингдек, фойдаланувчилар ўз оилавий хотиралари, расмлари, видеолари ва овозли ёзувларини муайян жойларга бириктириш орқали иловани шахсийлаштиришлари мумкин. Оилалар болалик уйи, биринчи учрашув жойи ёки она шаҳри билан боғлиқ қимматли хотираларни келажак авлод учун биргаликда сақлаб қолиш имконига эга бўладилар.

ВринклесСунъий интеллектМобил иловаСаёҳат тарихиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаAndroid иловалари фойдаланувчилар геолокациясини сиздирмоқдаБугун, 01:29АҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинАҚШ Хитойдан келадиган оптик трансиверларни тақиқлаши мумкинБугун, 01:26Очиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаОчиқ вазнли сунъий интеллект моделлари етакчиларга етиб олмоқдаБугун, 01:23Гигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаГигабйте видеокарталари нархи 40 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 00:53Anthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиAnthropic ва Вольта сунъий интеллект инфратузилмаси учун 10 миллиард долларлик шартнома имзоладиБугун, 00:52Microsoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиMicrosoft нима сабабдан Windows 11 да эски дизайн элементларини сақлаб қолганини тушунтирдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди