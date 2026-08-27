Еврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичида

·4·Спорт
Еврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичида

Европа Конференциялар лигаси (ЕКЛ) саралаш плей-офф босқичининг жавоб учрашувида Швейцариянинг «Лугано» клуби сафарда «Маккаби Тель-Авив» меҳмони бўлди. Кескин ва шиддатли кечган беллашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Дастлабки баҳсда ўз майдонида 2:1 ҳисобида устун келган швейцарияликлар икки ўйин натижасига кўра (умумий ҳисоб — 3:2) турнирнинг асосий — умумий гуруҳ босқичига муҳим йўлланмани қўлга киритди.

Ҳимоячимизнинг тарихий дебюти

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу беллашув алоҳида аҳамият касб этди:

  • 82-дақиқадаги ўзгариш: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов учрашувнинг 82-дақиқасида жамоа етакчиларидан бири Ренато Штеффен ўрнига майдонга туширилди;

  • Еврокубокдаги илк қадам: Мазкур ўйин ҳамюртимиз учун «Лугано» сафидаги ҳамда еврокубоклар доирасидаги расмий дебют баҳси бўлди. Каримов қолган дақиқаларда мудофаани мустаҳкамлаб, жамоасининг керакли натижани сақлаб қолишига ҳисса қўшди.

Ўйин тафсилоти ва урилган голлар

Учрашув тақдири иккинчи бўлимнинг сўнгги қисмида ҳал бўлди:

  • 69-дақиқа: Мезбонлар сафида Перец пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди (1:0);

  • 79-дақиқа: Швейцария клуби фаолликни ошириб, Дерек Монкаданинг голи эвазига мувозанатни тиклади (1:1) ва умумий ҳисобдаги устунликни ўз қўлига олди.

Эндиликда Беҳруз Каримов ва унинг жамоаси кузги мавсумда Конференциялар лигасининг умумий босқичида қитъанинг кучли клубларига қарши майдонга тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Бугун, 23:16Омар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиОмар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиБугун, 21:58Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Бугун, 21:12137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайдиБугун, 20:22«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!Бугун, 20:19Англия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиАнглия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиБугун, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)