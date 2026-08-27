Еврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичида
Европа Конференциялар лигаси (ЕКЛ) саралаш плей-офф босқичининг жавоб учрашувида Швейцариянинг «Лугано» клуби сафарда «Маккаби Тель-Авив» меҳмони бўлди. Кескин ва шиддатли кечган беллашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Дастлабки баҳсда ўз майдонида 2:1 ҳисобида устун келган швейцарияликлар икки ўйин натижасига кўра (умумий ҳисоб — 3:2) турнирнинг асосий — умумий гуруҳ босқичига муҳим йўлланмани қўлга киритди.
Ҳимоячимизнинг тарихий дебюти
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу беллашув алоҳида аҳамият касб этди:
82-дақиқадаги ўзгариш: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов учрашувнинг 82-дақиқасида жамоа етакчиларидан бири Ренато Штеффен ўрнига майдонга туширилди;
Еврокубокдаги илк қадам: Мазкур ўйин ҳамюртимиз учун «Лугано» сафидаги ҳамда еврокубоклар доирасидаги расмий дебют баҳси бўлди. Каримов қолган дақиқаларда мудофаани мустаҳкамлаб, жамоасининг керакли натижани сақлаб қолишига ҳисса қўшди.
Ўйин тафсилоти ва урилган голлар
Учрашув тақдири иккинчи бўлимнинг сўнгги қисмида ҳал бўлди:
69-дақиқа: Мезбонлар сафида Перец пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди (1:0);
79-дақиқа: Швейцария клуби фаолликни ошириб, Дерек Монкаданинг голи эвазига мувозанатни тиклади (1:1) ва умумий ҳисобдаги устунликни ўз қўлига олди.
Эндиликда Беҳруз Каримов ва унинг жамоаси кузги мавсумда Конференциялар лигасининг умумий босқичида қитъанинг кучли клубларига қарши майдонга тушади.
…