iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Reddit форумидаги mertbaris01 тахаллуси остидаги ентузиаст Xbox 360 консоли учун мўлжалланган ХенiOS емулатори ёрдамида Гранд Тефт Ауто В лойиҳасини iPhone 17 Pro Max флагман смартфонида ишга туширди. Ўтказилган експеримент давомида ўйин 1280 × 720 пикселлар ўлчамида ишга туширилиб, оддий жараёнда кадрлар частотаси 19–20 ФПС атрофида бўлди, вертолётда учиш каби оғир саҳналарда еса 12 ФПС гача пасайди.
Reddit форумида mertbaris01 тахаллуси остида танилган энтузиаст Гранд Тефт Ауто В лойиҳасини iPhone 17 Pro Max флагман смартфонида ишга туширишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу мураккаб жараён Xbox 360 ўйин консоли учун мўлжалланган махсус ХенiOS эмулатори ёрдамида амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, замонавий мобил қурилмалар технологик жиҳатдан жуда юқори кўрсаткичларга эга бўлиб бормоқда. Бироқ компьютер ёки консол ўйинларини мобил операцион тизимларга мослаштириш ёки эмуляция қилиш ҳар доим ҳам осон кечмайди ва катта ҳажмдаги ресурсларни талаб қилади.
Эмуляция жараёни ва техник тафсилотларЎтказилган эксперимент давомида GTA 5 ўйини 1280 × 720 пикселлар ўлчамида (ресолуциясида) ишга туширилди. Тажриба муваффақиятли якунланган бўлса-да, мутахассислар ва фойдаланувчилар эътибор қаратиши лозим бўлган муҳим жиҳатлар юзага чиқди.
Оддий ўйин жараёнида кадрлар частотаси секундига атиги 19–20 ФПС атрофида сақланиб турди. Шаҳар узра вертолётда учиш каби график жиҳатдан анча талабчан саҳналарда эса бу кўрсаткич 12 ФПС гача пасайиб кетгани кузатилди.
Натижалар сабаблари ва келажакдаги имкониятларШунингдек, узоқ давом этган юкламалар вақтида смартфон корпусида сезиларли даражада қизиш ҳолати қайд этилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай паст унумдорликка Apple A19 Pro процессорининг имкониятлари етишмагани эмас, балки ХенiOS эмулаторининг ҳозирча эрта версияда эканлиги сабаб бўлган.
Ҳозирги босқичда ушбу қурилмада ўйинни қулай тарзда ўйнашнинг имкони йўқ. Шунга қарамай, GTA 5 каби йирик лойиҳанинг мобил телефон экранида ишга тушгани замонавий мобил платформаларнинг улкан салоҳиятидан далолат беради ва келгусида оптимизация ишлари эвазига яхши натижалар бериши мумкин.
…