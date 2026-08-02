iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди

·33·Техно
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Қисқача

Reddit форумидаги mertbaris01 тахаллуси остидаги ентузиаст Xbox 360 консоли учун мўлжалланган ХенiOS емулатори ёрдамида Гранд Тефт Ауто В лойиҳасини iPhone 17 Pro Max флагман смартфонида ишга туширди. Ўтказилган експеримент давомида ўйин 1280 × 720 пикселлар ўлчамида ишга туширилиб, оддий жараёнда кадрлар частотаси 19–20 ФПС атрофида бўлди, вертолётда учиш каби оғир саҳналарда еса 12 ФПС гача пасайди.

Reddit форумида mertbaris01 тахаллуси остида танилган энтузиаст Гранд Тефт Ауто В лойиҳасини iPhone 17 Pro Max флагман смартфонида ишга туширишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу мураккаб жараён Xbox 360 ўйин консоли учун мўлжалланган махсус ХенiOS эмулатори ёрдамида амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, замонавий мобил қурилмалар технологик жиҳатдан жуда юқори кўрсаткичларга эга бўлиб бормоқда. Бироқ компьютер ёки консол ўйинларини мобил операцион тизимларга мослаштириш ёки эмуляция қилиш ҳар доим ҳам осон кечмайди ва катта ҳажмдаги ресурсларни талаб қилади.

Эмуляция жараёни ва техник тафсилотлар

Ўтказилган эксперимент давомида GTA 5 ўйини 1280 × 720 пикселлар ўлчамида (ресолуциясида) ишга туширилди. Тажриба муваффақиятли якунланган бўлса-да, мутахассислар ва фойдаланувчилар эътибор қаратиши лозим бўлган муҳим жиҳатлар юзага чиқди.

Оддий ўйин жараёнида кадрлар частотаси секундига атиги 19–20 ФПС атрофида сақланиб турди. Шаҳар узра вертолётда учиш каби график жиҳатдан анча талабчан саҳналарда эса бу кўрсаткич 12 ФПС гача пасайиб кетгани кузатилди.

Натижалар сабаблари ва келажакдаги имкониятлар

Шунингдек, узоқ давом этган юкламалар вақтида смартфон корпусида сезиларли даражада қизиш ҳолати қайд этилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай паст унумдорликка Apple A19 Pro процессорининг имкониятлари етишмагани эмас, балки ХенiOS эмулаторининг ҳозирча эрта версияда эканлиги сабаб бўлган.

Ҳозирги босқичда ушбу қурилмада ўйинни қулай тарзда ўйнашнинг имкони йўқ. Шунга қарамай, GTA 5 каби йирик лойиҳанинг мобил телефон экранида ишга тушгани замонавий мобил платформаларнинг улкан салоҳиятидан далолат беради ва келгусида оптимизация ишлари эвазига яхши натижалар бериши мумкин.

ИПҳоне 17 Pro MaxGTA 5ЭмуляторХенiOSApple A19 Pro
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиКеча, 23:28United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиUnited Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиКеча, 22:53xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиxAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиКеча, 22:28Малайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатдиМалайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатдиКеча, 22:22ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиКеча, 21:52АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинКеча, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади