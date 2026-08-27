Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)

·37·Спорт
Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)

Монакода клублар миқёсидаги энг нуфузли мусобақа — УЕФА Чемпионлар лигаси 2026/2027 йилги мавсуми умумий босқичига қуръа ташланди. Янги швейцарча форматга мувофиқ, турнирда жами 36 та жамоа ягона жадвал тизимида баҳс олиб боради.

Ҳар бир жамоа умумий босқич доирасида саккизтадан учрашув (тўрттаси ўз майдонида ва тўрттаси сафарда) ўтказади. Қуръа натижаларига кўра, биринчи саватчадаги барча Европа грандлари учун ҳақиқий супертўқнашувлар аниқланди.

1-саватча грандлари кимлар билан ўйнайди?

Европанинг энг қудратли жамоаларининг тўлиқ тақвими қуйидагича кўриниш олди:

  • «Реал Мадрид»: «Интер», «Арсенал», «ПСВ», «Рома», «РБ Лейпциг», «Шахтёр», ЛАСК, АЕК;

  • «Барселона»: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Галатасарой», «Комо», «Сабаҳ»;

  • «Манчестер Сити»: «ПСЖ», «Барселона», «Спортинг», «Порту», «Наполи», «Сабаҳ», «Славия»;

  • «Интер»: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Брюгге», «Боруссия Дортмунд», «Шахтёр», «Фейеноорд», «Штутгарт», «Слован»;

  • «Бавария»: «Арсенал», «Атлетико Мадрид», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Будё-Глимт», «Лилль», «Славия», «Викинг»;

  • «Арсенал»: «Реал Мадрид», «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Бетис», «Лилль», «Наполи», «Сабаҳ», «Славия»;

  • «Ливерпуль»: «Атлетико Мадрид», «Интер», «Порту», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербаҳче», «Ланс», ЛАСК;

  • «ПСЖ»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарой», «Вильярреал», «Слован», «Комо»;

  • «Атлетико Мадрид»: «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «ПСВ», «Фенербаҳче», «Будё-Глимт», «Викинг», «Штутгарт».

Умарали Раҳмоналиев ва «Сабаҳ» Европа гигантларига қарши!

Ўзбекистонлик мухлислар учун қуръанинг энг эътиборли жиҳати — Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби тўқнаш келадиган рақиблар бўлди. Таркибида ҳамюртимиз Умарали Раҳмоналиев муваффақиятли тўп сураётган жамоа умумий босқичда нақ учта суперклубга — «Барселона», «Манчестер Сити» ва «Арсенал»га қарши майдонга тушади.

Мусобақа қачон бошланади?

Европа Чемпионлар лигаси 2026/2027 йилги мавсумининг умумий босқич илк тур баҳсларига 8 сентябрь куни расман старт берилади. Жамоаларнинг плей-офф йўлланмаси учун кураши куз-қиш мавсуми давомида қизғин давом этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!Кеча, 23:45Еврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаЕврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаКеча, 23:36Омар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиОмар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиКеча, 21:58Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Кеча, 21:12137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайдиКеча, 20:22«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!Кеча, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)