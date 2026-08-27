Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)
Монакода клублар миқёсидаги энг нуфузли мусобақа — УЕФА Чемпионлар лигаси 2026/2027 йилги мавсуми умумий босқичига қуръа ташланди. Янги швейцарча форматга мувофиқ, турнирда жами 36 та жамоа ягона жадвал тизимида баҳс олиб боради.
Ҳар бир жамоа умумий босқич доирасида саккизтадан учрашув (тўрттаси ўз майдонида ва тўрттаси сафарда) ўтказади. Қуръа натижаларига кўра, биринчи саватчадаги барча Европа грандлари учун ҳақиқий супертўқнашувлар аниқланди.
1-саватча грандлари кимлар билан ўйнайди?
Европанинг энг қудратли жамоаларининг тўлиқ тақвими қуйидагича кўриниш олди:
«Реал Мадрид»: «Интер», «Арсенал», «ПСВ», «Рома», «РБ Лейпциг», «Шахтёр», ЛАСК, АЕК;
«Барселона»: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Галатасарой», «Комо», «Сабаҳ»;
«Манчестер Сити»: «ПСЖ», «Барселона», «Спортинг», «Порту», «Наполи», «Сабаҳ», «Славия»;
«Интер»: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Брюгге», «Боруссия Дортмунд», «Шахтёр», «Фейеноорд», «Штутгарт», «Слован»;
«Бавария»: «Арсенал», «Атлетико Мадрид», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Будё-Глимт», «Лилль», «Славия», «Викинг»;
«Арсенал»: «Реал Мадрид», «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Бетис», «Лилль», «Наполи», «Сабаҳ», «Славия»;
«Ливерпуль»: «Атлетико Мадрид», «Интер», «Порту», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербаҳче», «Ланс», ЛАСК;
«ПСЖ»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарой», «Вильярреал», «Слован», «Комо»;
«Атлетико Мадрид»: «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «ПСВ», «Фенербаҳче», «Будё-Глимт», «Викинг», «Штутгарт».
Умарали Раҳмоналиев ва «Сабаҳ» Европа гигантларига қарши!
Ўзбекистонлик мухлислар учун қуръанинг энг эътиборли жиҳати — Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби тўқнаш келадиган рақиблар бўлди. Таркибида ҳамюртимиз Умарали Раҳмоналиев муваффақиятли тўп сураётган жамоа умумий босқичда нақ учта суперклубга — «Барселона», «Манчестер Сити» ва «Арсенал»га қарши майдонга тушади.
Мусобақа қачон бошланади?
Европа Чемпионлар лигаси 2026/2027 йилги мавсумининг умумий босқич илк тур баҳсларига 8 сентябрь куни расман старт берилади. Жамоаларнинг плей-офф йўлланмаси учун кураши куз-қиш мавсуми давомида қизғин давом этади.
…