Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрди

·4·Саломатлик
Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрди

Спортзалга бормасдан, оғир машқлар қилмасдан мушакларни ривожлантириш мумкинми?

Хитойлик олимлар олиб борган янги тадқиқот айнан шу саволга жавоб изламоқда. Улар махсус мушак ҳужайралари ёрдамида организмда жисмоний фаолликка ўхшаш таъсир ҳосил қилиш технологиясини синовдан ўтказди.

Дастлабки натижалар эса қизиқарли бўлди: тажриба сичқонларида мушак массаси ошган, чидамлилик яхшиланган ва суяк зичлигида ижобий ўзгаришлар кузатилган.

Бироқ бу ерда муҳим жиҳат бор: технология ҳозирча одамларда эмас, сичқонларда синовдан ўтказилган.

1. Янги технология қандай ишлайди?

Тадқиқотчилар махсус мушак ҳужайраларини организмга инъекция қилиш усулини қўллаган.

Тери остига киритилган бу ҳужайралар муайян шароитда ўз-ўзини ташкил этиб, мушак тўқималарига ўхшаш фаолият кўрсатиши мақсад қилинган.

Асосий ғоя шундан иборат:

  • махсус ҳужайралар организмга киритилади;

  • улар муайян тарзда бирлашиб, фаол мушак тўқимасига ўхшаш тизим ҳосил қилади;

  • бу жараён мушак ва суякларга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин;

  • организмга одатдаги оғир жисмоний машқлар билан боғлиқ юкламаларни камайтириш мақсад қилинади.

Олимларнинг мақсади спорт ўрнини босадиган «сеҳрли инъекция» яратиш эмас, балки ҳаракатланиш имконияти чекланган инсонларда мушаклар заифлашишининг олдини олиш усулини топишдир.

2. Сичқонларда қандай натижалар кузатилди?

Тажриба ҳайвонларида бир қатор ижобий ўзгаришлар қайд этилган.

Кўрсаткич

Кузатилган натижа

Мушаклар

Мушак массаси ошган

Чидамлилик

Яхшиланган

Суяклар

Зичлигида ижобий ўзгариш кузатилган

Жисмоний юклама

Анъанавий машқларсиз таъсир олинган

Бу натижалар, айниқса, узоқ вақт ҳаракатсиз қоладиган организмда мушак ва суякларни сақлаш масаласи учун муҳим бўлиши мумкин.

3. Кимлар учун мўлжалланган?

Янги технологиянинг асосий мақсадли гуруҳи — мушакларини одатдагидек ишлатиш имконияти чекланган инсонлар.

Жумладан, келажакда бу усул:

  • кекса ёшдаги инсонлар;

  • узоқ вақт ётиш режимида бўлган беморлар;

  • ҳаракатланиш имконияти чекланган кишилар;

  • мушак массасининг камайиши хавфи юқори бўлган беморлар

учун фойдали бўлиши мумкин.

Айни пайтда бу технологиянинг асосий вазифаси бодибилдинг ёки спорт машғулотларини осонлаштириш эмас, балки тиббий эҳтиёжлар учун янги ечим яратиш ҳисобланади.

4. Энг муҳим савол: бу усул одамларда ҳам ишлайдими?

Ҳозирча бу саволга аниқ жавоб йўқ.

Чунки технология дастлабки босқичда бўлиб, тажрибалар сичқонларда ўтказилган. Ҳайвонлардаги муваффақиятли натижа инсонларда ҳам худди шундай самара бериши дегани эмас.

Одамларда қўллашдан олдин олимлар қатор муҳим саволларга жавоб топиши керак:

  • технология узоқ муддатда хавфсизми?

  • ҳужайралар организмда қандай фаолият кўрсатади?

  • самара қанча вақт сақланади?

  • инсон иммун тизими бу жараёнга қандай муносабат билдиради?

«Спортзалсиз кучли мушаклар» даври яқинми?

Ҳозирча бу ҳақда гапиришга эрта.

Аммо тадқиқот натижалари тиббиёт учун қизиқарли истиқбол очмоқда. Агар технология кейинги тадқиқотлар ва инсонлардаги синовларда ҳам ўз самарадорлиги ҳамда хавфсизлигини кўрсата олса, у ҳаракатланиш имконияти чекланган миллионлаб инсонларга ёрдам бериши мумкин.

Энг қизиқ жиҳати шундаки, олимлар бу усул орқали одатда жисмоний фаоллик натижасида юз берадиган айрим ижобий ўзгаришларни бошқа биотехнологик усул билан ҳосил қилиш имкониятини ўрганмоқда.

Бироқ ҳозирча бу технологияни «машқларнинг ўрнини босувчи восита» деб аташга шошилиш керак эмас. У ҳали илмий тадқиқот босқичида ва асосий натижалар сичқонларда олинган.

Агар кейинги босқичлар ҳам муваффақиятли ўтса, келажакда бир инъекция ёрдамида мушакларни сақлаб қолиш ёки уларнинг заифлашишини секинлаштириш тиббиётда янги даврни бошлаб бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқдиНоёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқди24.08, 08:54Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқладиОлимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади24.08, 04:21Соғлом организмнинг 9 та асосий белгисиСоғлом организмнинг 9 та асосий белгиси23.08, 12:51Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилиндиМиядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди22.08, 16:53Австралиялик олимлар кўкрак саратони ривожланишини секинлаштирувчи молекулани аниқладиАвстралиялик олимлар кўкрак саратони ривожланишини секинлаштирувчи молекулани аниқлади22.08, 09:35Туғилган санангизга қараб ички чарчоқ ва стрессдан халос бўлиш усуллариТуғилган санангизга қараб ички чарчоқ ва стрессдан халос бўлиш усуллари21.08, 23:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...
Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...