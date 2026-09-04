Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этди
Xiaomi бренди ўзининг Ёупин краудфандинг платформасида янги — Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 деб номланган 500 миллилитр ҳажмли термос лойиҳасини ишга туширди. Ҳозирда ушбу қулай қурилмани маблағ йиғиш босқичида 79 юан (тахминан 11 доллар) эвазига харид қилиш мумкин, кампания якунлангач эса унинг нархи 109 юанга қадар кўтарилиши кутилмоқда. Мазкур гаджет кундалик ҳаётда ва сафарларда иссиқ ҳамда совуқ ичимликлар ҳароратини узоқ вақт сақлашга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги термоснинг тузилиши фойдаланиш давомида максимал қулайлик яратиш учун пухта ўйланган бўлиб, унинг қопқоғи махсус механик қулф билан жиҳозланган. Бу ечим термосни бир қўл ҳаракати билан осон очиш имконини беради ва энг асосийси, сумкада тасодифий очилиб кетишининг олдини олади. Қурилманинг ички қисмидаги материаллар хавфсизлиги ва чидамлилиги билан ажралиб туради.
Хавфсиз материаллар ва мукаммал иссиқлик изоляциясиТермоснинг ичимлик қуйиладиган бурни ва ички фильтри болалар идишларида кенг қўлланиладиган ППСУ деб номланган ўта термостабил полимердан тайёрланган. Ушбу конструкция гигиена қоидаларига риоя қилишни осонлаштириб, бурун қисмини тозалаш учун қопқоқдан тўлиқ ечиб олиш имконини беради. Корпуснинг ички қисми эса 316L маркали зангламайдиган пўлатдан юпқа деворли ва сиртига ойнасимон электролитик ишлов берилган ҳолда ясалган.
Ичимликлар ҳароратини сақлаб туриш вазифасини мис қопламали ва вакуум изоляцияли технология бажаради. Xiaomi тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу термос иссиқ суюқлик ҳароратини олти соат давомида 68 даражадан паст бўлмаган ҳолатда сақлай олади. Совуқ ичимликлар учун ҳам худди шундай муддат амал қилади — олти соат ичида уларнинг ҳарорати 10 даражадан юқорига кўтарилмайди.
Ўзига хос дизайн ва ранглар хилма-хиллигиФойдаланиш қулайлигини янада ошириш мақсадида муҳандислар бир нечта кичик, аммо муҳим деталларни қўшишган. Хусусан, қурилманинг ташқи юзаси ичидаги ҳарорат таъсирида қизиб кетмайди, тубига эса сирпаниб кетишнинг олдини олувчи махсус силикон қатлам ўрнатилган. Шунингдек, герметикликни таъминловчи уланиш ҳалқасини тозалаш учун қулай тили ҳам мавжуд.
Янги Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 харидорларга шахсий услубни танлаш имконини бериш учун бир нечта ранг вариантларида ишлаб чиқарилмоқда. Бугунги кунда ушбу маҳсулотни оқ, кўк, бинафша ва мовий рангларда буюртма қилиш мумкин. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга қачон чиқиши ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган.
…