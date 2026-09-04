Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этди

·8·Техно
Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этди

Xiaomi бренди ўзининг Ёупин краудфандинг платформасида янги — Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 деб номланган 500 миллилитр ҳажмли термос лойиҳасини ишга туширди. Ҳозирда ушбу қулай қурилмани маблағ йиғиш босқичида 79 юан (тахминан 11 доллар) эвазига харид қилиш мумкин, кампания якунлангач эса унинг нархи 109 юанга қадар кўтарилиши кутилмоқда. Мазкур гаджет кундалик ҳаётда ва сафарларда иссиқ ҳамда совуқ ичимликлар ҳароратини узоқ вақт сақлашга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги термоснинг тузилиши фойдаланиш давомида максимал қулайлик яратиш учун пухта ўйланган бўлиб, унинг қопқоғи махсус механик қулф билан жиҳозланган. Бу ечим термосни бир қўл ҳаракати билан осон очиш имконини беради ва энг асосийси, сумкада тасодифий очилиб кетишининг олдини олади. Қурилманинг ички қисмидаги материаллар хавфсизлиги ва чидамлилиги билан ажралиб туради.

Хавфсиз материаллар ва мукаммал иссиқлик изоляцияси

Термоснинг ичимлик қуйиладиган бурни ва ички фильтри болалар идишларида кенг қўлланиладиган ППСУ деб номланган ўта термостабил полимердан тайёрланган. Ушбу конструкция гигиена қоидаларига риоя қилишни осонлаштириб, бурун қисмини тозалаш учун қопқоқдан тўлиқ ечиб олиш имконини беради. Корпуснинг ички қисми эса 316L маркали зангламайдиган пўлатдан юпқа деворли ва сиртига ойнасимон электролитик ишлов берилган ҳолда ясалган.

Ичимликлар ҳароратини сақлаб туриш вазифасини мис қопламали ва вакуум изоляцияли технология бажаради. Xiaomi тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу термос иссиқ суюқлик ҳароратини олти соат давомида 68 даражадан паст бўлмаган ҳолатда сақлай олади. Совуқ ичимликлар учун ҳам худди шундай муддат амал қилади — олти соат ичида уларнинг ҳарорати 10 даражадан юқорига кўтарилмайди.

Ўзига хос дизайн ва ранглар хилма-хиллиги

Фойдаланиш қулайлигини янада ошириш мақсадида муҳандислар бир нечта кичик, аммо муҳим деталларни қўшишган. Хусусан, қурилманинг ташқи юзаси ичидаги ҳарорат таъсирида қизиб кетмайди, тубига эса сирпаниб кетишнинг олдини олувчи махсус силикон қатлам ўрнатилган. Шунингдек, герметикликни таъминловчи уланиш ҳалқасини тозалаш учун қулай тили ҳам мавжуд.

Янги Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 харидорларга шахсий услубни танлаш имконини бериш учун бир нечта ранг вариантларида ишлаб чиқарилмоқда. Бугунги кунда ушбу маҳсулотни оқ, кўк, бинафша ва мовий рангларда буюртма қилиш мумкин. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга қачон чиқиши ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган.

XiaomiMijiaТермосГаджетларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Бугун, 10:26Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиБугун, 09:54Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиЖанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиБугун, 00:55Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиNvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиКеча, 23:50Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Кеча, 22:08Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояVivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди