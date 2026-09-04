Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батарея
Пҳилипс бренди ўзининг янги арзон смартфонлар қаторини кенгайтириб, 5G тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган Пҳилипс S7221 5G моделини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма замонавий техник хусусиятларни ҳамёнбоп нархда таклиф этиши билан эътиборни тортади ва ўртасидаги нарх сегментида рақобатни кучайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон 1600 × 720 пикселлар аниқлигини ва силлиқ тасвирни таъминловчи 120 Hz янгиланиш частотасига эга 6,67 дюймли суюқ кристалл (ЖШ) дисплей билан жиҳозланган. Ушбу экран фойдаланувчиларга контентни кўриш ва интерфейсда ишлаш жараёнида юқори қулайлик тақдим этади.
Унумдорлик ва аппарат таъминотиҚурилманинг асосий ишлаш жараёни 6 нанометрли технологик жараён асосида яратилган Унисок T8200 процессорига таянади. Чипсет иккита Кортех-A76 ва олтита тежамкор Кортех-A55 ядроларини ўз ичига олган бўлиб, график вазифалар учун Мали-G57 MC2 тезлаткичи масъул ҳисобланади.
Харидорларга оператив хотира ҳажми бўйича икки хил — 6 GB ёки 8 GBли модификациялар тақдим этилади. Доимий ички хотира эса барча версиялар учун 128 GBни ташкил этиб, уни эҳтиёжга қараб фойдаланиш имконини беради. Қурилма қутиёқдан чиқибоқ замонавий Android 16 операцион тизимида ишлайди.
Камера ва аккумулятор имкониятлариСуратга олиш имкониятларига келсак, янги модел 64 мегапикселли асосий камера ва 16 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Бу кундалик вазифалар ва сифатли кадрлар учун етарли имкониятларни очиб беради.
Смартфоннинг автоном ишлаши 5700 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор зиммасига юклатилган. Батареяни қувватлаш учун қулай USB Тйпе-К портидан фойдаланилади, бу эса фойдаланишни янада осонлаштиради.
Хавфсизлик мақсадида корпуснинг ён томонида бармоқ изи сканери жойлаштирилган. Шунингдек, қурилма иккита СИМ-карта, 5G тармоқлари, икки диапазонли Wi-Fi ва сифатли овоз учун стереодинамикларни қўллаб-қувватлайди. Корпус IP64 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган.
Ҳозирча модел Ҳиндистон бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, у ерда 6 GB оператив ва 128 GB доимий хотирага эга версия 20 499 рупий ёки тахминан 215 АҚШ доллари нархида баҳоланмоқда.
…