Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батарея

·0·Техно
Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батарея

Пҳилипс бренди ўзининг янги арзон смартфонлар қаторини кенгайтириб, 5G тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган Пҳилипс S7221 5G моделини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма замонавий техник хусусиятларни ҳамёнбоп нархда таклиф этиши билан эътиборни тортади ва ўртасидаги нарх сегментида рақобатни кучайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон 1600 × 720 пикселлар аниқлигини ва силлиқ тасвирни таъминловчи 120 Hz янгиланиш частотасига эга 6,67 дюймли суюқ кристалл (ЖШ) дисплей билан жиҳозланган. Ушбу экран фойдаланувчиларга контентни кўриш ва интерфейсда ишлаш жараёнида юқори қулайлик тақдим этади.

Унумдорлик ва аппарат таъминоти

Қурилманинг асосий ишлаш жараёни 6 нанометрли технологик жараён асосида яратилган Унисок T8200 процессорига таянади. Чипсет иккита Кортех-A76 ва олтита тежамкор Кортех-A55 ядроларини ўз ичига олган бўлиб, график вазифалар учун Мали-G57 MC2 тезлаткичи масъул ҳисобланади.

Харидорларга оператив хотира ҳажми бўйича икки хил — 6 GB ёки 8 GBли модификациялар тақдим этилади. Доимий ички хотира эса барча версиялар учун 128 GBни ташкил этиб, уни эҳтиёжга қараб фойдаланиш имконини беради. Қурилма қутиёқдан чиқибоқ замонавий Android 16 операцион тизимида ишлайди.

Камера ва аккумулятор имкониятлари

Суратга олиш имкониятларига келсак, янги модел 64 мегапикселли асосий камера ва 16 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Бу кундалик вазифалар ва сифатли кадрлар учун етарли имкониятларни очиб беради.

Смартфоннинг автоном ишлаши 5700 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор зиммасига юклатилган. Батареяни қувватлаш учун қулай USB Тйпе-К портидан фойдаланилади, бу эса фойдаланишни янада осонлаштиради.

Хавфсизлик мақсадида корпуснинг ён томонида бармоқ изи сканери жойлаштирилган. Шунингдек, қурилма иккита СИМ-карта, 5G тармоқлари, икки диапазонли Wi-Fi ва сифатли овоз учун стереодинамикларни қўллаб-қувватлайди. Корпус IP64 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган.

Ҳозирча модел Ҳиндистон бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, у ерда 6 GB оператив ва 128 GB доимий хотирага эга версия 20 499 рупий ёки тахминан 215 АҚШ доллари нархида баҳоланмоқда.

ПҳилипсСмартфонларУнисокAndroid 165G
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиБугун, 12:25Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинНокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинБугун, 11:54Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиAnker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиБугун, 11:23Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиБугун, 10:53Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Бугун, 10:26Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиБугун, 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди