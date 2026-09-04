Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?

·20·Спорт
Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?

Ёзги трансферлар ойнаси вақтида футбол оламини ларзага келтирган қизиқарли тафсилотлар юзага чиқди. Фоот Меркато нашри тарқатган хабарга кўра, Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе кутилмаганда Лондоннинг Челси клубига марказий ярим ҳимоячи излаш жараёнида маслаҳатчи вазифасини бажарган. Трансфер бозори ёпилиши арафасида инглиз клуби ўз етакчиси Энзо Фернандеснинг кетишига тайёргарлик кўраётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Челси раҳбарияти ва мураббийлар штаби Италиянинг Рома клуби ярим ҳимоячиси Ману Коне трансферига қизиқиш билдирган. Лондонликлар мазкур футболчини жамоага олиб келишдан олдин унинг профессионал фазилатлари ва характери ҳақида аниқ маълумот олишни мақсад қилган. Шу боисдан, Франция терма жамоасида Коней билан бирга тўп сурадиган Килиан Мбаппе билан маслаҳатлашишган.

Франция терма жамоаси сардори бўлган Килиан Мбаппе ўз ватандошига ижобий тавсиф бериб, уни Премер-лига шиддатига доц. бера оладиган юқори даражадаги иқтидор эгаси сифатида эътироф этган. Реал Мадрид юлдузининг ушбу юқори баҳоси Челси раҳбариятининг қатъий қарор келишига туртки бўлди ва клуб дарҳол ҳаракатга тушди.

Трансфернинг сўнгги дақиқалардаги барбод бўлиши

Клублар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, Челси футболчи учун 70 миллион евро (60 миллион фунт стерлинг) миқдоридаги суммани тўлашга рози бўлди. Бу нарх футболчининг асл бозор қийматидан сезиларли даражада юқори эди. Шунингдек, Лондон клуби 23 ёшли ярим ҳимоячининг ўзи билан ҳам шартнома шартлари бўйича келишувга эришганди.

Бироқ трансфер ойнасининг сўнгги кунида кутилмаган тўсиқ юзага келди. Рома бош мураббийи Гиан Пиеро Гасперини ушбу трансферга қатъий қаршилик кўрсатиб, келишувни тўхтатиб қўйди. Натижада футболчининг Лондонга кўчиб ўтиши амалга ошмай қолди. Шунинг билан бирга, Монакодан Ламине Камара трансфери ҳам барбод бўлиши Челси ярим ҳимоясидаги имкониятларни чеклаб қўйди.

Энзо Фернандеснинг кетиши ва таркибдаги муаммолар

Ману Коне трансфери амалга ошмагани фонида, Энзо Фернандеснинг Манчестер Сити клубига рекорд даражадаги 125 миллион фунт стерлинг эвазига ўтиши расмийлаштирилди. Трансфердан сўнг фикр билдирар экан, аргентиналик ярим ҳимоячи янги жамоасидаги юқори рақобат ва ўсиш имкониятларидан мамнунлигини таъкидлади.

Челси эса мавсумни яхши бошлаганига қарамай, марказий чизиқдаги кадрлар етишмовчилиги муаммоси билан юзма-юз келмоқда. Ромео Лавиадаги жароҳатлар ва Моисес Кайседонинг тикланиш жараёни мураббий учун бош оғриғига айланяпти. Олдинда эса амалдаги чемпион Арсеналга қарши муҳим учрашув турибди.

Килиан МбаппеЧелсиМану КонеТрансферларПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиКарло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиБугун, 09:38Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиКрикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиБугун, 09:11Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинБугун, 05:54Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларЮлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларБугун, 05:48Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаМиржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаБугун, 05:43«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлариБугун, 05:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)