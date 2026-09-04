Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?
Ёзги трансферлар ойнаси вақтида футбол оламини ларзага келтирган қизиқарли тафсилотлар юзага чиқди. Фоот Меркато нашри тарқатган хабарга кўра, Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе кутилмаганда Лондоннинг Челси клубига марказий ярим ҳимоячи излаш жараёнида маслаҳатчи вазифасини бажарган. Трансфер бозори ёпилиши арафасида инглиз клуби ўз етакчиси Энзо Фернандеснинг кетишига тайёргарлик кўраётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Челси раҳбарияти ва мураббийлар штаби Италиянинг Рома клуби ярим ҳимоячиси Ману Коне трансферига қизиқиш билдирган. Лондонликлар мазкур футболчини жамоага олиб келишдан олдин унинг профессионал фазилатлари ва характери ҳақида аниқ маълумот олишни мақсад қилган. Шу боисдан, Франция терма жамоасида Коней билан бирга тўп сурадиган Килиан Мбаппе билан маслаҳатлашишган.
Франция терма жамоаси сардори бўлган Килиан Мбаппе ўз ватандошига ижобий тавсиф бериб, уни Премер-лига шиддатига доц. бера оладиган юқори даражадаги иқтидор эгаси сифатида эътироф этган. Реал Мадрид юлдузининг ушбу юқори баҳоси Челси раҳбариятининг қатъий қарор келишига туртки бўлди ва клуб дарҳол ҳаракатга тушди.
Трансфернинг сўнгги дақиқалардаги барбод бўлишиКлублар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, Челси футболчи учун 70 миллион евро (60 миллион фунт стерлинг) миқдоридаги суммани тўлашга рози бўлди. Бу нарх футболчининг асл бозор қийматидан сезиларли даражада юқори эди. Шунингдек, Лондон клуби 23 ёшли ярим ҳимоячининг ўзи билан ҳам шартнома шартлари бўйича келишувга эришганди.
Бироқ трансфер ойнасининг сўнгги кунида кутилмаган тўсиқ юзага келди. Рома бош мураббийи Гиан Пиеро Гасперини ушбу трансферга қатъий қаршилик кўрсатиб, келишувни тўхтатиб қўйди. Натижада футболчининг Лондонга кўчиб ўтиши амалга ошмай қолди. Шунинг билан бирга, Монакодан Ламине Камара трансфери ҳам барбод бўлиши Челси ярим ҳимоясидаги имкониятларни чеклаб қўйди.
Энзо Фернандеснинг кетиши ва таркибдаги муаммоларМану Коне трансфери амалга ошмагани фонида, Энзо Фернандеснинг Манчестер Сити клубига рекорд даражадаги 125 миллион фунт стерлинг эвазига ўтиши расмийлаштирилди. Трансфердан сўнг фикр билдирар экан, аргентиналик ярим ҳимоячи янги жамоасидаги юқори рақобат ва ўсиш имкониятларидан мамнунлигини таъкидлади.
Челси эса мавсумни яхши бошлаганига қарамай, марказий чизиқдаги кадрлар етишмовчилиги муаммоси билан юзма-юз келмоқда. Ромео Лавиадаги жароҳатлар ва Моисес Кайседонинг тикланиш жараёни мураббий учун бош оғриғига айланяпти. Олдинда эса амалдаги чемпион Арсеналга қарши муҳим учрашув турибди.
…