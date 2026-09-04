Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этди

·15·Техно
Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этди

Ixbt.com маълумотига кўра, машҳур аксессуарлар ишлаб чиқарувчиси Anker компанияси Хитой бозорида ихчам ва илғор хусусиятларга эга бўлган янги 45W Смарт+ Чаргер қувватлантириш мосламасини тақдим этди. Тахминан 22 доллар ёки 149 юан нархда баҳоланган мазкур адаптер ўзининг кичик ўлчамлари ва илғор технологик имкониятлари билан бир қаторда замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини тўлиқ қондиришга мўлжалланганлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги GaN-адаптер атиги 34 × 35,5 × 40 миллиметр ўлчамларга эга бўлиб, унинг вазни бор-йўғи 75 граммни ташкил этади. Шунга қарамай, ихчам корпусда кичик рангли экран жойлаштирилган бўлиб, у фойдаланувчига жорий қувват қуввати, аккумуляторнинг тўланиш даражаси, уланган қурилма ҳақидаги маълумотлар ва қувват олиш жараёнининг боришини реал вақт режимида кузатиш имконини беради.

Ақлли дисплей ва интерфейс имкониятлари

Мазкур қурилманинг дисплейи фойдаланишда қўшимча қулайлик яратиш учун мўлжалланган. Хусусан, экран интерфейсини 180 градусга буриш имконияти мавжуд бўлиб, бу қувватлагични исталган ҳолатдаги розеткага қулай улашни таъминлайди. Шунингдек, фойдаланувчи ўз хоҳишига кўра дисплейни бир ёки беш дақиқадан сўнг автоматик равишда ўчиб қоладиган қилиб созлаши мумкин.

Қурилманинг асосий техник жиҳатларидан бири бу Apple АВС протоколини қўллаб-қувватлаши ва iPhone 15, 16 ҳамда келгусидаги 17-сериядаги смартфонларни автоматик равишда таниб олишидир. Адаптер уланган қурилма туридан келиб чиққан ҳолда махсус қувват олиш эгри чизиғини мустақил равишда танлайди, бу эса батарея ресурсини самарали сақлашга хизмат қилади.

Хавфсизлик ва замонавий технологиялар

Ишлаб чиқарувчининг маълум қилишича, адаптер дастурий таъминотини Anker иловаси орқали янгилаб бориш мумкин. Бу эса келгусида янги қурилмалар бозорга чиққанида уларни қўллаб-қувватлаш функциясини қўшиш имконини беради. Шунингдек, қурилмада мавжуд бўлган жисмоний тугма тезкор қувватлаш режимидан аккумуляторни ҳимоя қилиш режимига осонгина ўтиш имконини беради, бу айниқса кечаси смартфонни узоқ вақт қувватга қўйиб қўйганда жуда қўл келади.

USB-C порти орқали тақдим этиладиган максимал 45 ватт қувват 5 В/3 А, 9 В/3 А, 15 В/3 А ва 20 В/2,25 А профилларини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткичлар адаптер ёрдамида нафақат iPhone смартфонларини, балки iPad, MacBook Air, Android қурилмалари, шунингдек Nintendo Switch ва Steam Deck каби портатив ўйин консолларини ҳам муваффақиятли қувватлантириш имконини беради.

Қурилманинг хавфсиз иш фаолиятини таъминлаш учун АктивеШиелд 5.0 совутиш тизими масъул бўлиб, у доимий равишда ҳароратни назорат қилиб боради. Бундан ташқари, ихчам ва қулай сақлаш учун мўлжалланган йиғма вилка 90 ва 180 градуслик ҳолатларда мустаҳкам тарзда фиксация қилинади.

AnkerГаджетларСмартфонларТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинНокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинБугун, 11:54Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиБугун, 10:53Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Бугун, 10:26Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиБугун, 09:54Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиЖанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиБугун, 00:55Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиNvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди