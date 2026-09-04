Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этди
Ixbt.com маълумотига кўра, машҳур аксессуарлар ишлаб чиқарувчиси Anker компанияси Хитой бозорида ихчам ва илғор хусусиятларга эга бўлган янги 45W Смарт+ Чаргер қувватлантириш мосламасини тақдим этди. Тахминан 22 доллар ёки 149 юан нархда баҳоланган мазкур адаптер ўзининг кичик ўлчамлари ва илғор технологик имкониятлари билан бир қаторда замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини тўлиқ қондиришга мўлжалланганлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги GaN-адаптер атиги 34 × 35,5 × 40 миллиметр ўлчамларга эга бўлиб, унинг вазни бор-йўғи 75 граммни ташкил этади. Шунга қарамай, ихчам корпусда кичик рангли экран жойлаштирилган бўлиб, у фойдаланувчига жорий қувват қуввати, аккумуляторнинг тўланиш даражаси, уланган қурилма ҳақидаги маълумотлар ва қувват олиш жараёнининг боришини реал вақт режимида кузатиш имконини беради.
Ақлли дисплей ва интерфейс имкониятлариМазкур қурилманинг дисплейи фойдаланишда қўшимча қулайлик яратиш учун мўлжалланган. Хусусан, экран интерфейсини 180 градусга буриш имконияти мавжуд бўлиб, бу қувватлагични исталган ҳолатдаги розеткага қулай улашни таъминлайди. Шунингдек, фойдаланувчи ўз хоҳишига кўра дисплейни бир ёки беш дақиқадан сўнг автоматик равишда ўчиб қоладиган қилиб созлаши мумкин.
Қурилманинг асосий техник жиҳатларидан бири бу Apple АВС протоколини қўллаб-қувватлаши ва iPhone 15, 16 ҳамда келгусидаги 17-сериядаги смартфонларни автоматик равишда таниб олишидир. Адаптер уланган қурилма туридан келиб чиққан ҳолда махсус қувват олиш эгри чизиғини мустақил равишда танлайди, бу эса батарея ресурсини самарали сақлашга хизмат қилади.
Хавфсизлик ва замонавий технологияларИшлаб чиқарувчининг маълум қилишича, адаптер дастурий таъминотини Anker иловаси орқали янгилаб бориш мумкин. Бу эса келгусида янги қурилмалар бозорга чиққанида уларни қўллаб-қувватлаш функциясини қўшиш имконини беради. Шунингдек, қурилмада мавжуд бўлган жисмоний тугма тезкор қувватлаш режимидан аккумуляторни ҳимоя қилиш режимига осонгина ўтиш имконини беради, бу айниқса кечаси смартфонни узоқ вақт қувватга қўйиб қўйганда жуда қўл келади.
USB-C порти орқали тақдим этиладиган максимал 45 ватт қувват 5 В/3 А, 9 В/3 А, 15 В/3 А ва 20 В/2,25 А профилларини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткичлар адаптер ёрдамида нафақат iPhone смартфонларини, балки iPad, MacBook Air, Android қурилмалари, шунингдек Nintendo Switch ва Steam Deck каби портатив ўйин консолларини ҳам муваффақиятли қувватлантириш имконини беради.
Қурилманинг хавфсиз иш фаолиятини таъминлаш учун АктивеШиелд 5.0 совутиш тизими масъул бўлиб, у доимий равишда ҳароратни назорат қилиб боради. Бундан ташқари, ихчам ва қулай сақлаш учун мўлжалланган йиғма вилка 90 ва 180 градуслик ҳолатларда мустаҳкам тарзда фиксация қилинади.
…