Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги янги авлод фитнес-браслетини расман намойиш этди. Xiaomi Банд 11 деб номланган мазкур гаджет ўзининг замонавий дизайни, илғор саломатликни кузатиш функциялари ҳамда таъсирчан батарея қуввати билан фойдаланувчилар эътиборини қозонмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакили Лу Вейбингнинг сўзларига кўра, янги қурилма ўтмишдошларига нисбатан сезиларли даражада юпқалашган ва енгиллашган. Хусусан, смарт-браслет корпусининг қалинлиги атиги 0,99 сантиметрни ташкил этиб, унинг оғирлиги бор-йўғи 15,58 граммга тенг бўлди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар қурилмага силлиқлаштирилган шакл бериб, унинг конструкциясини бутунлай янгилашган.
Соғликни мониторинг қилишнинг янги босқичиМазкур гаджетни яратишда Xiaomi асосий эътиборни инсон саломатлигини кузатиш имкониятларини яхшилашга қаратди. Банд 11 фойдаланувчининг уйқу вақтидаги юрак ритми ўзгарувчанлигини таҳлил қилувчи такомиллаштирилган профессионал тизим билан жиҳозланди. Бундан ташқари, қурилма юрак уриш тезлиги ҳамда қондаги кислород миқдорини ўлчаш учун мўлжалланган юқори аниқликдаги замонавий датчикларни олди.
Кундалик ҳаётдаги қулайликларни ошириш мақсадида гаджет кўп функцияли NFC модули билан таъминланди. Бу эса фойдаланувчиларга кундалик юмушларда қўшимча имкониятларни очиб беради. Янги авлод технологияларининг интеграцияси қурилманинг кундалик турмуш тарзидаги аҳамиятини янада оширади.
Батарея қуввати ва операцион тизимҚурилманинг энг муҳим ютуқларидан бири сифатида унинг автономлик кўрсаткичи эътироф этилмоқда. Ишлаб чиқарувчи таъкидлашича, Xiaomi Банд 11 бир марталик қувватланиш орқали 21 кунгача узлуксиз ишлай олади. Бу кўрсаткич фаол фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.
Шунингдек, мазкур смарт-браслет Xiaomi компаниясининг сўнгги дастурий таъминоти — Xiaomi HyperOS 4 операцион тизимида ишлайдиган илк тақдим этилган тақиладиган қурилмалардан бири бўлди. Бу тизим қурилманинг ишлаш тезлиги ва барқарорлигини таъминлайди.
Ҳозирги вақтда ушбу янги гаджет учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган. Хитой бозорида унинг бошланғич нархи 289 юанни ташкил этмоқда, бу эса тахминан 43 АҚШ долларига тенгдир.
…