Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4

·0·Техно
Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги янги авлод фитнес-браслетини расман намойиш этди. Xiaomi Банд 11 деб номланган мазкур гаджет ўзининг замонавий дизайни, илғор саломатликни кузатиш функциялари ҳамда таъсирчан батарея қуввати билан фойдаланувчилар эътиборини қозонмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакили Лу Вейбингнинг сўзларига кўра, янги қурилма ўтмишдошларига нисбатан сезиларли даражада юпқалашган ва енгиллашган. Хусусан, смарт-браслет корпусининг қалинлиги атиги 0,99 сантиметрни ташкил этиб, унинг оғирлиги бор-йўғи 15,58 граммга тенг бўлди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар қурилмага силлиқлаштирилган шакл бериб, унинг конструкциясини бутунлай янгилашган.

Соғликни мониторинг қилишнинг янги босқичи

Мазкур гаджетни яратишда Xiaomi асосий эътиборни инсон саломатлигини кузатиш имкониятларини яхшилашга қаратди. Банд 11 фойдаланувчининг уйқу вақтидаги юрак ритми ўзгарувчанлигини таҳлил қилувчи такомиллаштирилган профессионал тизим билан жиҳозланди. Бундан ташқари, қурилма юрак уриш тезлиги ҳамда қондаги кислород миқдорини ўлчаш учун мўлжалланган юқори аниқликдаги замонавий датчикларни олди.

Кундалик ҳаётдаги қулайликларни ошириш мақсадида гаджет кўп функцияли NFC модули билан таъминланди. Бу эса фойдаланувчиларга кундалик юмушларда қўшимча имкониятларни очиб беради. Янги авлод технологияларининг интеграцияси қурилманинг кундалик турмуш тарзидаги аҳамиятини янада оширади.

Батарея қуввати ва операцион тизим

Қурилманинг энг муҳим ютуқларидан бири сифатида унинг автономлик кўрсаткичи эътироф этилмоқда. Ишлаб чиқарувчи таъкидлашича, Xiaomi Банд 11 бир марталик қувватланиш орқали 21 кунгача узлуксиз ишлай олади. Бу кўрсаткич фаол фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.

Шунингдек, мазкур смарт-браслет Xiaomi компаниясининг сўнгги дастурий таъминоти — Xiaomi HyperOS 4 операцион тизимида ишлайдиган илк тақдим этилган тақиладиган қурилмалардан бири бўлди. Бу тизим қурилманинг ишлаш тезлиги ва барқарорлигини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда ушбу янги гаджет учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган. Хитой бозорида унинг бошланғич нархи 289 юанни ташкил этмоқда, бу эса тахминан 43 АҚШ долларига тенгдир.

XiaomiСмарт-браслетТехнологияларHyperOSГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиБугун, 09:54Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиЖанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиБугун, 00:55Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиNvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиКеча, 23:50Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Кеча, 22:08Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояVivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояКеча, 21:56TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонКеча, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди