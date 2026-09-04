Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этди
Lenovo компанияси мобил технологиялар бозорида яна бир эътиборга молик қадам ташлаб, ўта юпқа ва енгил ТинкБоок Аэробладе концепциявий ноутбукини тақдим этди. Мазкур қурилма қалинлиги атиги 10 миллиметрни ташкил этиши ҳамда инновацион қаттиқ жисмли совутиш тизими билан жиҳозлангани туфайли бутунлай янги муҳандислик ечими сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, дастлаб бир ой олдин тарқалган хабарлардан сўнг бу сафар янги қурилманинг аниқ техник жиҳатлари очиқланди. Ўн тўрт дюймли экран билан жиҳозланган мазку ноутбукнинг оғирлиги бор-йўғи 830 граммни ташкил қилади. Гарчи бу кўрсаткич бозордаги мутлақ рекорд бўлмаса-да, бундай ўлчамдаги қурилма учун жуда енгил ҳисобланади.
Инновацион совутиш ва корпус тузилишиИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу моделдаги ҳар бир компонент мобил имкониятларни максимал даражада ошириш мақсадида нолдан қайта ишлаб чиқилган. Хусусан, ноутбукда анъанавий вентиляторли совутиш тизимидан воз кечилиб, Фроре Сйстеms компаниясининг тўртта АирЖет модули ўрнатилган. Ушбу қаттиқ жисмли совутгичлар ўзига хос хусусиятларга эга.
АирЖет модуллари нисбатан паст самарадорлик коэффициентига эга бўлишига қараммай, уларнинг асосий афзаллиги шундаки, улар шартли равишда мутлақ жим ишлайди, ўта юпқа ва энергия тежамкор ҳисобланади. Айнан шу технология эвазига ноутбук қалинлигини 10 миллиметргача қисқартиришга эришилган бўлиб, бу кўрсаткич бозоридаги аксарият мобил компьютерлардан юпқароқдир.
Техник имкониятлар ва истиқболҚурилманинг ўта юпқа корпуси муҳандисларга қўшимча вазифаларни ҳам қўйган. Жумладан, USB-C портларини, жумладан Тундерболт 4 қўллаб-қувватлашини жойлаштириш учун Lenovo корпусда махсус қалинлашган қисмни ясашга мажбур бўлган. Бу технологик чекловлар қурилманинг нафислигини сақлаб қолиш учун қилинган қадамдир.
Концепциявий қурилманинг қолган имкониятлари ҳам замонавий талабларга тўла жавоб беради. У юқори сифатли OLED экран, энг сўнгги Wi-Fi 7 симсиз алоқа стандарти ҳамда Intel Lunar Lake процессори билан жиҳозланган. Бироқ, бу ҳозирча фақат концепция эканлигини инобатга олиб, агар қурилма серияли ишлаб чиқаришга киритилса, келгусида Вилдкат Лаке процессорларига ўтиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
…