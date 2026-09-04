Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этди

·7·Техно
Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этди

Lenovo компанияси мобил технологиялар бозорида яна бир эътиборга молик қадам ташлаб, ўта юпқа ва енгил ТинкБоок Аэробладе концепциявий ноутбукини тақдим этди. Мазкур қурилма қалинлиги атиги 10 миллиметрни ташкил этиши ҳамда инновацион қаттиқ жисмли совутиш тизими билан жиҳозлангани туфайли бутунлай янги муҳандислик ечими сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, дастлаб бир ой олдин тарқалган хабарлардан сўнг бу сафар янги қурилманинг аниқ техник жиҳатлари очиқланди. Ўн тўрт дюймли экран билан жиҳозланган мазку ноутбукнинг оғирлиги бор-йўғи 830 граммни ташкил қилади. Гарчи бу кўрсаткич бозордаги мутлақ рекорд бўлмаса-да, бундай ўлчамдаги қурилма учун жуда енгил ҳисобланади.

Инновацион совутиш ва корпус тузилиши

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу моделдаги ҳар бир компонент мобил имкониятларни максимал даражада ошириш мақсадида нолдан қайта ишлаб чиқилган. Хусусан, ноутбукда анъанавий вентиляторли совутиш тизимидан воз кечилиб, Фроре Сйстеms компаниясининг тўртта АирЖет модули ўрнатилган. Ушбу қаттиқ жисмли совутгичлар ўзига хос хусусиятларга эга.

АирЖет модуллари нисбатан паст самарадорлик коэффициентига эга бўлишига қараммай, уларнинг асосий афзаллиги шундаки, улар шартли равишда мутлақ жим ишлайди, ўта юпқа ва энергия тежамкор ҳисобланади. Айнан шу технология эвазига ноутбук қалинлигини 10 миллиметргача қисқартиришга эришилган бўлиб, бу кўрсаткич бозоридаги аксарият мобил компьютерлардан юпқароқдир.

Техник имкониятлар ва истиқбол

Қурилманинг ўта юпқа корпуси муҳандисларга қўшимча вазифаларни ҳам қўйган. Жумладан, USB-C портларини, жумладан Тундерболт 4 қўллаб-қувватлашини жойлаштириш учун Lenovo корпусда махсус қалинлашган қисмни ясашга мажбур бўлган. Бу технологик чекловлар қурилманинг нафислигини сақлаб қолиш учун қилинган қадамдир.

Концепциявий қурилманинг қолган имкониятлари ҳам замонавий талабларга тўла жавоб беради. У юқори сифатли OLED экран, энг сўнгги Wi-Fi 7 симсиз алоқа стандарти ҳамда Intel Lunar Lake процессори билан жиҳозланган. Бироқ, бу ҳозирча фақат концепция эканлигини инобатга олиб, агар қурилма серияли ишлаб чиқаришга киритилса, келгусида Вилдкат Лаке процессорларига ўтиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

LenovoНоутбукАирЖетТехнологияIntel
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиЖанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиБугун, 00:55Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиNvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиКеча, 23:50Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Кеча, 22:08Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояVivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояКеча, 21:56TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонКеча, 21:27NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаКеча, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди