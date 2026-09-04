Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайди
Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Бакарй Сагна Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе ҳозирги кунда дунёнинг энг яхши уч нафар футболчисидан бири эканини, бироқ 2026-йилги Олтин тўп мукофотини қўлга киритишда асосий даъвогар бўлмаслигини таъкидлади. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи нуфузли соврин учун курашда бошқа номзодларни устун қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, жаҳон чемпионати ўтказиладиган йилларда энг яхши футболчи унвони одатда глобал миқёсдаги мусобақаларда зафар қучган ўйинчиларга насиб этади. Бу эса Шимолий Америка яшил майдонларида муваффақият қозонган Испания терма жамоаси аъзоларини асосий даъвогарга айлантиради. Хусусан, 2024-йилги Олтин тўп эгаси Родри ҳамда унинг жамоадоши Ламине Ямал бу совринни қўлга киритишни мақсад қилган.
Харри Кейн ва Килиан Мбаппенинг имкониятлариБаерн МЮNXEН ҳужумчиси Харри Кейн ўтган мавсумда Бундеслигада 61 та гол уриб, совринга яқинлашган бўлса-да, 2026-йилда Чемпионлар лигасида ғалаба қозона олмагани унинг имкониятларини пасайтириши мумкин. Ўз навбатида, Пари Сен-Жермен кетма-кет икки мавсум Чемпионлар лигасида зафар қучгани сабабли, француз клуби вакиллари ҳам Олтин тўп учун асосий даъворгар сифатида кўрилмоқда.
Арсенал ва Манчестер Сити клубларининг собиқ футболчиси Бакарй Сагна ҳамюрти Килиан Мбаппе ҳақида гапирар экан, унинг даражасига юқори баҳо берди. Сагнанинг фикрича, ҳужумчилар ҳар доим кўпроқ гол ургани учун жамоатчилик эътиборини тезроқ тортади, бироқ энг муҳим мезон — ўйинчининг мавсум давомидаги жамоавий таъсиридир.
Сагна ўз интервюсида қуйидаги фикрларни билдириб ўтди: “Мен учун Килиан ажойиб йилни ўтказди ва у ҳозирги кунда энг яхши учликка киради. Унинг жаҳон чемпионатидаги ва мавсум бошидаги ўйинлари юқори савияда. Бироқ асосий масала шундаки, ўтган мавсумда жамоангизга қанчалик таъсир ўтказа олдингиз?”
Асосий фаворит ва Реал Мадриднинг аҳволиБакарй Сагна фикрига кўра, ўтган мавсумда энг катта таъсир кўрсатган ва ҳурматга лойиқ бўлган футболчи бу вингер позициясида ҳаракат қилган Хвича Кваратскелия ҳисобланади. Собиқ ҳимоячи Чемпионлар лигасидаги ғалабалардан қатъи назар, айнан Квара ўтган мавсумнинг энг муҳим ўйинчиси бўлганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Реал Мадрид сўнгги икки мавсум давомида бирорта ҳам йирик совринни қўлга кирита олмади. Гарчи Килиан Мбаппе Қироллик клуби сафида 106 та учрашувда 90 та гол уриб, Ла Лиганинг иккита Олтин бутсаси эгасига айланган бўлса-да, жамоанинг йирик турнирлардаги муваффақиятсизлиги унинг шахсий индивидуал мукофотларни ютиш имкониятини қийинлаштириши мумкин.
…