Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайди

·14·Спорт
Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайди

Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Бакарй Сагна Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе ҳозирги кунда дунёнинг энг яхши уч нафар футболчисидан бири эканини, бироқ 2026-йилги Олтин тўп мукофотини қўлга киритишда асосий даъвогар бўлмаслигини таъкидлади. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи нуфузли соврин учун курашда бошқа номзодларни устун қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, жаҳон чемпионати ўтказиладиган йилларда энг яхши футболчи унвони одатда глобал миқёсдаги мусобақаларда зафар қучган ўйинчиларга насиб этади. Бу эса Шимолий Америка яшил майдонларида муваффақият қозонган Испания терма жамоаси аъзоларини асосий даъвогарга айлантиради. Хусусан, 2024-йилги Олтин тўп эгаси Родри ҳамда унинг жамоадоши Ламине Ямал бу совринни қўлга киритишни мақсад қилган.

Харри Кейн ва Килиан Мбаппенинг имкониятлари

Баерн МЮNXEН ҳужумчиси Харри Кейн ўтган мавсумда Бундеслигада 61 та гол уриб, совринга яқинлашган бўлса-да, 2026-йилда Чемпионлар лигасида ғалаба қозона олмагани унинг имкониятларини пасайтириши мумкин. Ўз навбатида, Пари Сен-Жермен кетма-кет икки мавсум Чемпионлар лигасида зафар қучгани сабабли, француз клуби вакиллари ҳам Олтин тўп учун асосий даъворгар сифатида кўрилмоқда.

Арсенал ва Манчестер Сити клубларининг собиқ футболчиси Бакарй Сагна ҳамюрти Килиан Мбаппе ҳақида гапирар экан, унинг даражасига юқори баҳо берди. Сагнанинг фикрича, ҳужумчилар ҳар доим кўпроқ гол ургани учун жамоатчилик эътиборини тезроқ тортади, бироқ энг муҳим мезон — ўйинчининг мавсум давомидаги жамоавий таъсиридир.

Сагна ўз интервюсида қуйидаги фикрларни билдириб ўтди: “Мен учун Килиан ажойиб йилни ўтказди ва у ҳозирги кунда энг яхши учликка киради. Унинг жаҳон чемпионатидаги ва мавсум бошидаги ўйинлари юқори савияда. Бироқ асосий масала шундаки, ўтган мавсумда жамоангизга қанчалик таъсир ўтказа олдингиз?”

Асосий фаворит ва Реал Мадриднинг аҳволи

Бакарй Сагна фикрига кўра, ўтган мавсумда энг катта таъсир кўрсатган ва ҳурматга лойиқ бўлган футболчи бу вингер позициясида ҳаракат қилган Хвича Кваратскелия ҳисобланади. Собиқ ҳимоячи Чемпионлар лигасидаги ғалабалардан қатъи назар, айнан Квара ўтган мавсумнинг энг муҳим ўйинчиси бўлганини таъкидлади.

Эслатиб ўтамиз, Реал Мадрид сўнгги икки мавсум давомида бирорта ҳам йирик совринни қўлга кирита олмади. Гарчи Килиан Мбаппе Қироллик клуби сафида 106 та учрашувда 90 та гол уриб, Ла Лиганинг иккита Олтин бутсаси эгасига айланган бўлса-да, жамоанинг йирик турнирлардаги муваффақиятсизлиги унинг шахсий индивидуал мукофотларни ютиш имкониятини қийинлаштириши мумкин.

Килиан МбаппеБакарй СагнаОлтин топРеал МадридХвича Кваратскелия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиАргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиБугун, 12:12Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Бугун, 11:39Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиКарло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиБугун, 09:38Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиКрикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиБугун, 09:11Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинБугун, 05:54Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларЮлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларБугун, 05:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)