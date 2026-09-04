Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этди

·4·Жамият
Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этди

Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган, биринчи синф ўқувчиларига бериладиган «Президент совғаси» таркибидаги махсус вешалка (брелок)ни мактаб сумкасига нотўғри таққанлик учун ўқитувчилар жазоланиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди. Бошқарма ушбу миш-мишларни кескин рад этиб, уларнинг мутлақо асоссиз эканлигини таъкидлади.

Янги 2026–2027 ўқув йилида биринчи синфга қадам қўйган ўқувчилар учун мўлжалланган анъанавий «Президент совғаси» таркибига бу йил Давлат герби ва байроғи тасвири туширилган махсус вешалка (брелок) ҳам қўшимча қилинган. Мазкур брелокни мактаб сумкасининг муайян жойига тақиш тавсия этилган эди.

Бироқ, сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда агар ўқувчилар ушбу тавсияга амал қилмаса, яъни брелокни сумканинг бошқа жойига ёки умуман тақмаса, бунинг учун педагогик ходимларга нисбатан жазо чоралари қўлланилиши ҳақида хабарлар тарқала бошлади. Бу эса таълим ходимлари ва ота-оналар ўртасида турли тушунмовчилик ва хавотирларга сабаб бўлди.

Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси ушбу вазиятга аниқлик киритиш мақсадида расмий баёнот берди:

«Ижтимоий тармоқларда тарқалган, «Президент совғаси» таркибидаги вешалкани сумкага нотўғри таққанлик учун ўқитувчилар жазоланиши ҳақидаги хабарлар мутлақо асоссиз ва ҳақиқатга тўғри келмайди. Ушбу брелокни сумканинг муайян жойига тақиш фақатгина тавсиявий характерга эга. Педагогик ходимларга нисбатан ушбу тавсияга амал қилинмаганлиги учун ҳеч қандай жазо чоралари қўлланилмайди», — дейилади бошқарма хабарида.

Таълим бошқармаси барча педагог ходимлар ва ота-оналарни асоссиз миш-мишларга ишонмасликка, расмий маълумотларга таянишга чақиради. Давлат рамзлари тасвирланган брелок ўқувчиларда ватанпарварлик туйғусини шакллантиришга хизмат қилиши кўзда тутилган бўлиб, уни тақиш борасидаги тавсиялар ихтиёрийдир.

Сизнингча, мактаб ўқувчиларининг сумкаларида давлат рамзлари тасвирланган брелоклар бўлиши тўғрими? Бундай тавсиялар ўқитувчилар ва ўқувчилар учун қўшимча юк бўлмайдими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Бугун, 10:09«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлариБугун, 09:56Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиОзодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиБугун, 07:39Пастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиПастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиКеча, 21:37Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариТошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариКеча, 19:07Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Кеча, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ