Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этди
Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган, биринчи синф ўқувчиларига бериладиган «Президент совғаси» таркибидаги махсус вешалка (брелок)ни мактаб сумкасига нотўғри таққанлик учун ўқитувчилар жазоланиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди. Бошқарма ушбу миш-мишларни кескин рад этиб, уларнинг мутлақо асоссиз эканлигини таъкидлади.
Янги 2026–2027 ўқув йилида биринчи синфга қадам қўйган ўқувчилар учун мўлжалланган анъанавий «Президент совғаси» таркибига бу йил Давлат герби ва байроғи тасвири туширилган махсус вешалка (брелок) ҳам қўшимча қилинган. Мазкур брелокни мактаб сумкасининг муайян жойига тақиш тавсия этилган эди.
Бироқ, сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда агар ўқувчилар ушбу тавсияга амал қилмаса, яъни брелокни сумканинг бошқа жойига ёки умуман тақмаса, бунинг учун педагогик ходимларга нисбатан жазо чоралари қўлланилиши ҳақида хабарлар тарқала бошлади. Бу эса таълим ходимлари ва ота-оналар ўртасида турли тушунмовчилик ва хавотирларга сабаб бўлди.
Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси ушбу вазиятга аниқлик киритиш мақсадида расмий баёнот берди:
«Ижтимоий тармоқларда тарқалган, «Президент совғаси» таркибидаги вешалкани сумкага нотўғри таққанлик учун ўқитувчилар жазоланиши ҳақидаги хабарлар мутлақо асоссиз ва ҳақиқатга тўғри келмайди. Ушбу брелокни сумканинг муайян жойига тақиш фақатгина тавсиявий характерга эга. Педагогик ходимларга нисбатан ушбу тавсияга амал қилинмаганлиги учун ҳеч қандай жазо чоралари қўлланилмайди», — дейилади бошқарма хабарида.
Таълим бошқармаси барча педагог ходимлар ва ота-оналарни асоссиз миш-мишларга ишонмасликка, расмий маълумотларга таянишга чақиради. Давлат рамзлари тасвирланган брелок ўқувчиларда ватанпарварлик туйғусини шакллантиришга хизмат қилиши кўзда тутилган бўлиб, уни тақиш борасидаги тавсиялар ихтиёрийдир.
Сизнингча, мактаб ўқувчиларининг сумкаларида давлат рамзлари тасвирланган брелоклар бўлиши тўғрими? Бундай тавсиялар ўқитувчилар ва ўқувчилар учун қўшимча юк бўлмайдими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…