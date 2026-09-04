Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкин
Афсонавий Нокиа бренди оммавий мобил қурилмалар бозорига қайтиш ниятидан бутунлай воз кечиши ва фақат корпоратив мижозлар сегментига эътибор қаратиши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания энди оддий истеъмолчилар учун мўлжалланган смартфонлар ишлаб чиқаришни давом эттиришни режалаштирмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча мазкур маълумот расман тасдиқланмаган бўлса-да, инсайдерлар Нокиа стратегиясида жиддий ўзгаришлар юз бераётганини таъкидламоқда. Аввалроқ ҲМД компаниясининг янги смартфонлари ва оддий тугмали телефонлари ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этган таниқли смашх_60 тахаллусли инсайдернинг сўзларига кўра, афсонавий бренд бошқа йўналишни танламоқда.
Корпоратив сегмент ва янги йўналишларОммавий бозорнинг тарк этилиши Нокиа компаниясининг ўз бизнес моделини тубдан ўзгартираётганини билдиради. Бренд келгусида оддий харидорлар билан рақобатлашиш ўрнига, фақатгина бизнес ва корпоратив мижозлар учун мўлжалланган махсус қурилмаларни чиқаришга ихтисослашади.
Сўнгги йилларда компания ўз эътиборини тубдан бошқа соҳаларга қаратиб келмоқда. Хусусан, тармоқ инфратузилмаси, мобил алоқа тармоқлари, булутли технологиялар ҳамда сунъий интеллект йўналишлари Нокиа учун устувор вазифага айланган.
Келажак технологиялари ва 6G истиқболлариБозор тенденцияларини диққат билан кузатиб бораётган Нокиа раҳбарияти бугунги кунда келажак алоқа стандартларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Жумладан, кейинги авлод алоқа тармоқлари, хусусан, 6G технологияларини ишлаб чиқиш компаниянинг асосий устувор мақсадларидан биридир.
Шу тариқа, мобил қурилмалар тарихида ўчмас из қолдирган Нокиа бренди ўзининг оммавий смартфонлар даврини якунлаб, юқори технологияли тармоқ инфратузилмаси ва корпоратив хизматлар кўрсатиш йўлидан бориши аниқ бўлиб бормоқда.
…