Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкин

·12·Техно
Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкин

Афсонавий Нокиа бренди оммавий мобил қурилмалар бозорига қайтиш ниятидан бутунлай воз кечиши ва фақат корпоратив мижозлар сегментига эътибор қаратиши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания энди оддий истеъмолчилар учун мўлжалланган смартфонлар ишлаб чиқаришни давом эттиришни режалаштирмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча мазкур маълумот расман тасдиқланмаган бўлса-да, инсайдерлар Нокиа стратегиясида жиддий ўзгаришлар юз бераётганини таъкидламоқда. Аввалроқ ҲМД компаниясининг янги смартфонлари ва оддий тугмали телефонлари ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этган таниқли смашх_60 тахаллусли инсайдернинг сўзларига кўра, афсонавий бренд бошқа йўналишни танламоқда.

Корпоратив сегмент ва янги йўналишлар

Оммавий бозорнинг тарк этилиши Нокиа компаниясининг ўз бизнес моделини тубдан ўзгартираётганини билдиради. Бренд келгусида оддий харидорлар билан рақобатлашиш ўрнига, фақатгина бизнес ва корпоратив мижозлар учун мўлжалланган махсус қурилмаларни чиқаришга ихтисослашади.

Сўнгги йилларда компания ўз эътиборини тубдан бошқа соҳаларга қаратиб келмоқда. Хусусан, тармоқ инфратузилмаси, мобил алоқа тармоқлари, булутли технологиялар ҳамда сунъий интеллект йўналишлари Нокиа учун устувор вазифага айланган.

Келажак технологиялари ва 6G истиқболлари

Бозор тенденцияларини диққат билан кузатиб бораётган Нокиа раҳбарияти бугунги кунда келажак алоқа стандартларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Жумладан, кейинги авлод алоқа тармоқлари, хусусан, 6G технологияларини ишлаб чиқиш компаниянинг асосий устувор мақсадларидан биридир.

Шу тариқа, мобил қурилмалар тарихида ўчмас из қолдирган Нокиа бренди ўзининг оммавий смартфонлар даврини якунлаб, юқори технологияли тармоқ инфратузилмаси ва корпоратив хизматлар кўрсатиш йўлидан бориши аниқ бўлиб бормоқда.

НокиаСмартфонларТехнологияларКорпоратив бизнесМобил алоқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиAnker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиБугун, 11:23Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиБугун, 10:53Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Бугун, 10:26Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиБугун, 09:54Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиЖанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиБугун, 00:55Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиNvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди