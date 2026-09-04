Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказади

·7·Спорт
Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказади

Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятини якунлагани Аргентина футбол ассоциациясининг режаларини тубдан ўзгартириб юборди. ESPN Аргентина нашри тарқатган маълумотларга кўра, терма жамоа Осиё бўйлаб режалаштирилган сафардан воз кечиб, кузги FIFA тақвимида ўз уйида учта ўйин ўтказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Скалони шогирдлари 21-сентябрдан 6-октабргача давом этадиган халқаро танаффус вақтида ўз мухлислари қаршисида тўп суришади. Дастлаб Хитой билан ўйин деярли келишиб қўйилган бўлиб, Осиё турнаси орқали катта молиявий даромад олиш кўзда тутилганди. Бироқ Лионель Мессининг кетиши барча музокараларни тўхтатиб қўйишга сабаб бўлди.

Уй учрашувлари ва янги манзиллар

ESPN журналисти Диего Монроигнинг Sportссентер кўрсатувида маълум қилишича, терма жамоанинг ушбу FIFA ойнасини тўлиқ ўз уйида ўтказиш эҳтимоли 90 фоизни ташкил этади. Дастлабки баҳсни пойтахтдаги «Эл Монументал» стадионида Жанубий Америка ёки КОНКАКАФ вакилига қарши ўтказиш мўлжалланмоқда.

Қолган иккифта учрашув эса мамлакат вилоятларига кўчирилиши кутилмоқда. Хусусан, Кордоба ва Росарио шаҳрлари мазкур ўйинларни қабул қилиш учун асосий даъвогар сифатида кўрсатилмоқда. Бу эса Аргентина чемпионати ишқибозлари учун ўз шаҳрида жаҳон юлдузларини кўриш имкониятини беради.

Тактик ўзгаришлар даври

Мазкур учта ўйин бош мураббий Лионель Скалони учун Испаниядан учралган 1:0 ҳисобидаги оғир мағлубиятдан сўнг жамоа ўйинини қайтадан шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Июль ойидаги мундиал финалидаги муваффақиятсизликдан кейин мураббийлар штаби янги авлод вакилларини таркибга жалб этиш устида иш бошлаган.

Айни дамда Аргентина терма жамоаси ўзининг собиқ сардори ва асосий тўпурарисиз янги даврга қадам қўймоқда. 2027-йилги тақвимга қадар жамоани 9–17-ноябрь кунлари яна бир FIFA ойнаси кутиб турибди. Бу эса мураббийлар штабига ёш футболчиларни синовдан ўтказиш учун қулай имконият яратади.

Лионель МессиАргентинаСкалониФутболFIFA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБугун, 12:11Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Бугун, 11:39Карло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиКарло Анчелотти Бразилиянинг 2030-йилги мундиал учун режаларини ошкор қилдиБугун, 09:38Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиКрикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашдиБугун, 09:11Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинБугун, 05:54Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларЮлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларБугун, 05:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)