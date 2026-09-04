Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этди
Куктеч компанияси ноутбуклар учун мўлжалланган Тйпе 30 деб номланган янги қувват адаптерини намойиш этди. Мазкур қурилманинг максимал қуввати 360 ваттни ташкил этиб, у бозордаги турифер ноутбукларни, жумладан, юқори унумдорликка эга ўйин моделларини қувватлантиришга қодир эканлиги билан эътиборга тушди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўзининг универсал имкониятлари билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу адаптер йигирмадан ортиқ турли хил зарядлаш улагичлари билан тўлиқ мос келади ва бу фойдаланувчиларга бир нечта қурилмалар учун битта ечимдан фойдаланиш имконини беради.
Галлий нитриди технологияси ва ихчамликҚурилманинг техник асоси сифатида галлий нитриди (GaN) асосидаги илғор қувват чипи танланган. Ушбу замонавий ёндашув ихчам ўлчамларни сақлаб қолган ҳолда жуда юқори қувват кўрсаткичларига эришиш имконини берган.
Қурилманинг солиштирма қуввати тахминан 1360 В/л ни ташкил қилади. Бу кўрсаткич одатий ўйин ноутбуклари учун мўлжалланган 300 ваттли анъанавий оригинал қувват блокларидан икки баробардан ҳам кўпроқ юқори экани қайд этилди.
Совутиш тизими ва хавфсизликЎта юқори қувват ва кичик ўлчамлар комбинацияси иссиқлик чиқариш масаласини долзарб қилади. Шу сабабли Куктеч ўз маҳсулотини махсус фаол совутиш тизими билан жиҳозлаган.
Қурилма корпуси ичида тезлиги автоматик собитланувчи юпқа вентилятор ўрнатилган бўлиб, у максимал юклама вақтида ҳам иссиқликни самарали тарзда тарқатиб юборади. Шунингдек, фойдаланиш қулайлиги ва чидамлилигини ошириш мақсадида қўшимча равишда ечиб олинадиган чангдан ҳимоя қилувчи қопқоқ ҳам назарда тутилган.
…