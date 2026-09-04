Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этди

·7·Техно
Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этди

Куктеч компанияси ноутбуклар учун мўлжалланган Тйпе 30 деб номланган янги қувват адаптерини намойиш этди. Мазкур қурилманинг максимал қуввати 360 ваттни ташкил этиб, у бозордаги турифер ноутбукларни, жумладан, юқори унумдорликка эга ўйин моделларини қувватлантиришга қодир эканлиги билан эътиборга тушди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўзининг универсал имкониятлари билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу адаптер йигирмадан ортиқ турли хил зарядлаш улагичлари билан тўлиқ мос келади ва бу фойдаланувчиларга бир нечта қурилмалар учун битта ечимдан фойдаланиш имконини беради.

Галлий нитриди технологияси ва ихчамлик

Қурилманинг техник асоси сифатида галлий нитриди (GaN) асосидаги илғор қувват чипи танланган. Ушбу замонавий ёндашув ихчам ўлчамларни сақлаб қолган ҳолда жуда юқори қувват кўрсаткичларига эришиш имконини берган.

Қурилманинг солиштирма қуввати тахминан 1360 В/л ни ташкил қилади. Бу кўрсаткич одатий ўйин ноутбуклари учун мўлжалланган 300 ваттли анъанавий оригинал қувват блокларидан икки баробардан ҳам кўпроқ юқори экани қайд этилди.

Совутиш тизими ва хавфсизлик

Ўта юқори қувват ва кичик ўлчамлар комбинацияси иссиқлик чиқариш масаласини долзарб қилади. Шу сабабли Куктеч ўз маҳсулотини махсус фаол совутиш тизими билан жиҳозлаган.

Қурилма корпуси ичида тезлиги автоматик собитланувчи юпқа вентилятор ўрнатилган бўлиб, у максимал юклама вақтида ҳам иссиқликни самарали тарзда тарқатиб юборади. Шунингдек, фойдаланиш қулайлиги ва чидамлилигини ошириш мақсадида қўшимча равишда ечиб олинадиган чангдан ҳимоя қилувчи қопқоқ ҳам назарда тутилган.

КуктечНоутбук зарядчисиGaN адаптерТйпе 30Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяПҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяБугун, 12:53ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиБугун, 12:25Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинНокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинБугун, 11:54Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиAnker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиБугун, 11:23Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиБугун, 10:53Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Бугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди