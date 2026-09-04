Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашди

·4·Дунё
Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашди

Ўзбекистон фуқаролари орасида энг оммабоп саёҳат йўналишларидан бири бўлган Таиландга бориш тартиби кутилмаганда жиддий мураккаблашди. Мамлакатга кириш учун расмий электрон виза (E-visa) сўраб мурожаат қилган юртдошларимиз виза йиғимини тўлаш учун Россия пойтахти Москва шаҳридаги Таиланд элчихонасига шахсан боришлари талаб этилмоқда. Ушбу ноқулай тартиб сайёҳлар ва туризм соҳаси вакиллари орасида кенг эътироз ва саволларга сабаб бўлмоқда.

Электрон анкета ва Москвадаги тўлов талаби: Консуллик нима дейди?

Ўзбекистоннинг Бангкок шаҳридаги Бош консулхонаси ҳамда оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, янги қоидалар қуйидаги муҳим жиҳатларни қамраб олади:

  • Олдиндан расмийлаштириш шарт: Таиландга боришни режалаштираётган Ўзбекистон фуқаролари сафардан олдин Таиланд расмий электрон визалар портали орқали махсус анкета тўлдиришлари шарт;

  • Москвадаги элчихона тўлови: Онлайн тизимда анкета тўлдирилганидан сўнг, консуллик йиғимини тўлаш жараёни тўғридан-тўғри Россия Федерацияси пойтахти Москва шаҳрида жойлашган Таиланд Қироллиги элчихонасида амалга оширилиши кераклиги кўрсатилган;

  • Валюта ва тўлов шакли: Маълум қилинишича, элчихонадаги виза тўловлари фақат АҚШ долларида қабул қилинади;

  • Қўшимча харажат ва оворагарчилик: Ўзбекистонда Таиланд дипломатик ваколатхонасининг йўқлиги ва тўловни масофадан қабул қилиш тизими йўлга қўйилмагани сабабли сайёҳлар йўл харажатлари ҳамда вақт йўқотиш хавфига дуч келмоқда.

93 та давлат учун бекор қилинган имтиёз ва Марказий Осиё контексти

Таиланд расмийларининг хатти-ҳаракатлари миграция ва хавфсизлик қоидаларини кучайтириш билан изоҳланмоқда:

  • Визасиз режим бекор қилинди: Таиланд ҳукумати илгари 93 та мамлакат, жумладан Россия ва Марказий Осиё давлатлари учун амал қилган енгиллаштирилган визасиз тартибни расман бекор қилди;

  • Минтақадаги истисно: Марказий Осиё республикалари орасида фақат Қирғизистон фуқаролари учун алоҳида истисно тариқасида имтиёзли тартиб сақлаб қолинган;

  • Туристик оқимнинг камайиш эҳтимоли: Виза олиш учун қўшимча парвоз ёки мураккаб логистика талаб этилиши ортидан ўзбекистонлик саёҳатчилар оқими муқобил визасиз мамлакатларга (масалан, Малайзия, Индонезия ёки Вьетнам) йўналиши кутилмоқда.

Сизнингча, Таиланд ҳукумати нега тўловларни онлайн банк карталари орқали қабул қилиш ўрнига Москвадаги элчихонага боришни мажбурий қилиб қўйди? Бундай логистик тўсиқ ўзбекистонлик сайёҳларнинг ушбу мамлакатга бўлган қизиқишини батамом сўндирадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқландиБугун, 11:46Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариНепалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариБугун, 11:05Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаБугун, 10:54«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот бердиБугун, 10:44Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиТрамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиБугун, 10:37Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Бугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди