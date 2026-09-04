Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашди
Ўзбекистон фуқаролари орасида энг оммабоп саёҳат йўналишларидан бири бўлган Таиландга бориш тартиби кутилмаганда жиддий мураккаблашди. Мамлакатга кириш учун расмий электрон виза (E-visa) сўраб мурожаат қилган юртдошларимиз виза йиғимини тўлаш учун Россия пойтахти Москва шаҳридаги Таиланд элчихонасига шахсан боришлари талаб этилмоқда. Ушбу ноқулай тартиб сайёҳлар ва туризм соҳаси вакиллари орасида кенг эътироз ва саволларга сабаб бўлмоқда.
Электрон анкета ва Москвадаги тўлов талаби: Консуллик нима дейди?
Ўзбекистоннинг Бангкок шаҳридаги Бош консулхонаси ҳамда оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, янги қоидалар қуйидаги муҳим жиҳатларни қамраб олади:
Олдиндан расмийлаштириш шарт: Таиландга боришни режалаштираётган Ўзбекистон фуқаролари сафардан олдин Таиланд расмий электрон визалар портали орқали махсус анкета тўлдиришлари шарт;
Москвадаги элчихона тўлови: Онлайн тизимда анкета тўлдирилганидан сўнг, консуллик йиғимини тўлаш жараёни тўғридан-тўғри Россия Федерацияси пойтахти Москва шаҳрида жойлашган Таиланд Қироллиги элчихонасида амалга оширилиши кераклиги кўрсатилган;
Валюта ва тўлов шакли: Маълум қилинишича, элчихонадаги виза тўловлари фақат АҚШ долларида қабул қилинади;
Қўшимча харажат ва оворагарчилик: Ўзбекистонда Таиланд дипломатик ваколатхонасининг йўқлиги ва тўловни масофадан қабул қилиш тизими йўлга қўйилмагани сабабли сайёҳлар йўл харажатлари ҳамда вақт йўқотиш хавфига дуч келмоқда.
93 та давлат учун бекор қилинган имтиёз ва Марказий Осиё контексти
Таиланд расмийларининг хатти-ҳаракатлари миграция ва хавфсизлик қоидаларини кучайтириш билан изоҳланмоқда:
Визасиз режим бекор қилинди: Таиланд ҳукумати илгари 93 та мамлакат, жумладан Россия ва Марказий Осиё давлатлари учун амал қилган енгиллаштирилган визасиз тартибни расман бекор қилди;
Минтақадаги истисно: Марказий Осиё республикалари орасида фақат Қирғизистон фуқаролари учун алоҳида истисно тариқасида имтиёзли тартиб сақлаб қолинган;
Туристик оқимнинг камайиш эҳтимоли: Виза олиш учун қўшимча парвоз ёки мураккаб логистика талаб этилиши ортидан ўзбекистонлик саёҳатчилар оқими муқобил визасиз мамлакатларга (масалан, Малайзия, Индонезия ёки Вьетнам) йўналиши кутилмоқда.
Сизнингча, Таиланд ҳукумати нега тўловларни онлайн банк карталари орқали қабул қилиш ўрнига Москвадаги элчихонага боришни мажбурий қилиб қўйди? Бундай логистик тўсиқ ўзбекистонлик сайёҳларнинг ушбу мамлакатга бўлган қизиқишини батамом сўндирадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…