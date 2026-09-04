2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди

·1·Дунё
2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди

Флоридада 2,1 метрлик акула ҳужумига учраган 43 ёшли балиқчи икки нафар ҳамширанинг тезкор ёрдами туфайли омон қолди.

Дэвид Даниэл 23 август, якшанба куни дўстлари билан Кей-Уэст яқинидаги саёз сувда балиқ овлаётган эди. Шу пайт тахминан 2,1 метр узунликдаги акула унга ҳужум қилиб, оёғининг юқори қисмини тишлади. Натижада Дэвид жиддий жароҳатланиб, артериядан кучли қон кетди.

Яқиндаги қайиқда бўлган ҳамширалар Кортни МакМюррей ва Крис Грин зудлик билан унга ёрдамга келди. Улар қон кетишини назорат қилиб, жароҳатланган оёғини баланд ҳолатда ушлади ва АҚШ Қирғоқ қўриқлаш хизматига хабар берди.

Дэвид ҳаво орқали Jackson South Medical Centerга етказилиб, ўша кеча шошилинч операция қилинди. Икки кундан кейин яна бир жарроҳлик амалиёти ўтказилди.

Шифокорлар унинг 6–8 ҳафта давомида юра олмаслиги, шунингдек, кенг қамровли физиотерапияга муҳтож бўлишини айтган. Дэвид бир неча ой ишлай олмаслиги мумкин.

Акула ҳужуми қандай содир бўлди?

Дэвид аввал соҳил бўйлаб сузаётган 1,8–2,1 метрлик акулани пайқаган. У ундан узоқлашишга уринганида, акула йўналишини ўзгартириб, унга томон ҳаракатланган ва оёғини тишлаб, кейин қўйиб юборган.

Дэвид сувга қараганида кўп қон оқaётганини кўрган ва қумликда қон йўқотиб, ўлиб қолишидан қўрққан.

Унинг айтишича, воқеа унга ҳаётда ҳар бир дақиқанинг қадрини англатган. Бир лаҳзада дўстлар билан яхши вақт ўтказиб турган инсон кейинги дақиқада ҳаёти хавф остида қолиши мумкинлигини таъкидлаган.

Дэвид 26 август куни шифохонадан оёғи махсус боғлам ва ботинка билан ҳимояланган ҳолда чиқарилди.

Унинг тиббий суғуртаси йўқлиги сабабли даволаниш ва кундалик харажатларини қоплаш учун дўсти Робин Корлис GoFundMe хайрия акциясини бошлади. Унда ҳозиргача 8 836 доллар йиғилган бўлиб, мақсад 16 минг доллар тўплашдан иборат.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиТаиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиБугун, 13:49«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқландиБугун, 11:46Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариНепалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариБугун, 11:05Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаБугун, 10:54«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот бердиБугун, 10:44Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиТрамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиБугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди