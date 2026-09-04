Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этади
Ҳиндистоннинг таниқли технология компанияси ўз тарихидаги илк смартфони — Миви Оне 5G моделининг расмий тақдимот санасини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг намойиши жорий йилнинг 24-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, мазкур гаджет бренд учун мобил алоқа бозоридаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи бўлажак смартфон Qualcomm Snapdragon процессори базасида ишлашини ва замонавий 5G тармоқларини қўллаб-қувватлашини расман тасдиқлади. Бироқ ҳозирча компания аниқ чип моделини сир сақламоқда. Мутахассисларнинг тахмин қилишича, қурилма юраги сифатида энергиятежамкор Snapdragon 4 Ген 2 процессори танланган бўлиши мумкин.
Ташқи кўриниш ва дизайн хусусиятлариКомпания томонидан эълон қилинган дастлабки расмий суратларга кўра, Миви Оне 5G яшил рангдаги корпусда тақдим этилади. Гаджет замонавий дизайн тенденцияларига мос равишда текис орқа панел ва юмшатилган, заргарона зикр қилинган бурчакларга эга.
Смартфоннинг асосий визуал эътиборни тортадиган жиҳати бу унинг камера блоки ҳисобланади. Модуллар вертикал равишда жойлаштирилган бўлиб, иккита йирик думалоқ линза ва уларнинг ёнида чўзилган шаклдаги ЛEД чироқ ўрин олган. Ҳозирча қурилманинг бошқа ранглардаги версиялари ҳақида маълумот берилмаган.
Дизайн ва оммабоп аналогларМиви Оне 5G ташқи қиёфаси кўпчилик таҳлилчилар ва фойдаланувчилар эътиборини тортди. Хусусан, унинг дизайни Apple компаниясининг сўнгги флагманларидан бири — iPhone 16 моделини эслатиб юбориши тезда муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу эса бозорда ўхшаш эстетика ва қулай эргономикага талаб юқорилигидан далолат беради.
Техник имкониятлар ва тест натижалариТақдимот санаси яқинлашгани сайин, Geekbench синов дастурининг маълумотлар базасида Миви МВНОE индексига эга янги қурилма пайдо бўлди. Ушбу тест натижаларига кўра, смартфон Snapdragon 4 Ген 2 процессори ҳамда 6 GB тезкор хотира билан жиҳозланган ва Android 16 операцион тизимида ишлайди.
Шунингдек, базада 4 GB ва 8 GB тезкор хотирага эга модификациялар ҳам қайд этилган. Бироқ Миви расман бу қурилмалар айнан Оне 5G туркумига киришини ҳозирча тасдиқлагани йўқ. Келгуси кунларда компания барча қолган тафсилотларга ойдинлик киритиши кутилмоқда.
…