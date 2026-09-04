Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этади

·25·Техно
Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этади

Ҳиндистоннинг таниқли технология компанияси ўз тарихидаги илк смартфони — Миви Оне 5G моделининг расмий тақдимот санасини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг намойиши жорий йилнинг 24-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, мазкур гаджет бренд учун мобил алоқа бозоридаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи бўлажак смартфон Qualcomm Snapdragon процессори базасида ишлашини ва замонавий 5G тармоқларини қўллаб-қувватлашини расман тасдиқлади. Бироқ ҳозирча компания аниқ чип моделини сир сақламоқда. Мутахассисларнинг тахмин қилишича, қурилма юраги сифатида энергиятежамкор Snapdragon 4 Ген 2 процессори танланган бўлиши мумкин.

Ташқи кўриниш ва дизайн хусусиятлари

Компания томонидан эълон қилинган дастлабки расмий суратларга кўра, Миви Оне 5G яшил рангдаги корпусда тақдим этилади. Гаджет замонавий дизайн тенденцияларига мос равишда текис орқа панел ва юмшатилган, заргарона зикр қилинган бурчакларга эга.

Смартфоннинг асосий визуал эътиборни тортадиган жиҳати бу унинг камера блоки ҳисобланади. Модуллар вертикал равишда жойлаштирилган бўлиб, иккита йирик думалоқ линза ва уларнинг ёнида чўзилган шаклдаги ЛEД чироқ ўрин олган. Ҳозирча қурилманинг бошқа ранглардаги версиялари ҳақида маълумот берилмаган.

Дизайн ва оммабоп аналоглар

Миви Оне 5G ташқи қиёфаси кўпчилик таҳлилчилар ва фойдаланувчилар эътиборини тортди. Хусусан, унинг дизайни Apple компаниясининг сўнгги флагманларидан бири — iPhone 16 моделини эслатиб юбориши тезда муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу эса бозорда ўхшаш эстетика ва қулай эргономикага талаб юқорилигидан далолат беради.

Техник имкониятлар ва тест натижалари

Тақдимот санаси яқинлашгани сайин, Geekbench синов дастурининг маълумотлар базасида Миви МВНОE индексига эга янги қурилма пайдо бўлди. Ушбу тест натижаларига кўра, смартфон Snapdragon 4 Ген 2 процессори ҳамда 6 GB тезкор хотира билан жиҳозланган ва Android 16 операцион тизимида ишлайди.

Шунингдек, базада 4 GB ва 8 GB тезкор хотирага эга модификациялар ҳам қайд этилган. Бироқ Миви расман бу қурилмалар айнан Оне 5G туркумига киришини ҳозирча тасдиқлагани йўқ. Келгуси кунларда компания барча қолган тафсилотларга ойдинлик киритиши кутилмоқда.

МивиСмартфонSnapdragonAndroid5G
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиКуктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиБугун, 13:28Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяПҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяБугун, 12:53ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиБугун, 12:25Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинНокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинБугун, 11:54Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиAnker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиБугун, 11:23Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди