Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...
АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан Украинадаги қуролли низони ҳал этиш бўйича илгари сурилган тинчлик ташаббуси жаҳон ҳамжамияти учун тушунарсиз ва уни амалда қўллаш ўта мураккаб. Бу ҳақда Россия Президенти маслаҳатчиси, Шарқий иқтисодий форум (ВЭФ) ташкилий қўмитаси масъул котиби Антон Кобяков форум якунлари бўйича ўтказилган матбуот брифингида маълум қилди. Ушбу кескин баёнот Вашингтон вакилларининг Киевга шошилинч ташрифи ҳақидаги хабарлар фонида янгради.
Кремлнинг совуқ муносабати: «Дунё ҳамжамияти тушуниши қийин»
Россия раҳбарияти Трампнинг тинчлик концепцияси амалдаги воқеликка мос келмаслигини таъкидламоқда:
«Тайинли мантиқ йўқ»: «Украинада вазият қандай кечаётганига қарасак, Трампнинг режаси дунё ҳамжамияти учун тушуниши жуда мураккаб ва амалга ошириш ўта қийин экани яққол кўриниб турибди», — дея таъкидлади Антон Кобяков;
Трампнинг сизиб чиққан режаси нималардан иборат? Халқаро оммавий ахборот воситаларига сизиб чиққан маълумотларга кўра, АҚШ раҳбарининг таклифи кенг қамровли келишувни назарда тутади: унда Украинанинг суверенитетини тан олиш билан бир қаторда, фронт чизиғидаги ҳудудий ён беришларни ҳозирги ҳолатида музлатиш таклиф этилган;
Владимир Путиннинг муносабати: РФ Президенти форумнинг ялпи мажлисида низони тартибга солиш имкониятлари мавжудлигини, бироқ Киев маъмурияти томонидан амалга оширилаётган радикал хатти-ҳаракатлар тинчлик мулоқотига асосий тўсиқ бўлаётганини билдирган эди.
Киевнинг умидлари: Жаред Кушнер ва Стив Уиткоффнинг махсус миссияси
Россия томонининг скептик баёнотларига қарамай, Киев маъмурияти Трампнинг яқин доираси билан мулоқотни фаоллаштирмоқда:
Кутилаётган муҳим визит: Украина президенти Владимир Зеленский АҚШ раҳбарининг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда Трампнинг куёви Жаред Кушнернинг Киевга амалга оширадиган ташрифининг дастлабки саналари аниқланганини маълум қилди;
«Яқин кунларда келишади»: Зеленскийнинг таъкидлашича, мазкур муҳим ташриф саноқли кунлар ичида бўлиб ўтиши кутилмоқда;
Киев нимани кутмоқда? Украина раҳбарияти Уиткофф ва Кушнер орқали Россия раҳбари Владимир Путинни расмий Киев илгари сураётган шартларни қабул қилишга кўндира олишига катта умид боғламоқда.
Геосиёсий таҳлилчиларга кўра, фронтдаги мураккаб шароит ва томонларнинг бир-бирига мутлақо зид талаблари Трампнинг эҳтимолий тинчлик миссиясини жуда қалтис дипломатик синовга айлантирмоқда.
Сизнингча, Дональд Трамп жамоасининг махсус вакиллари Москва ва Киевни муроса столига ўтқазишга эриша оладими? Ҳудудларни ҳозирги фронт чизиғи бўйлаб музлатиш ғояси ҳақиқий сулҳга олиб келиши мумкинми ёки бу вақтинчалик танаффусми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…