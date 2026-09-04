Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...

·2·Дунё
Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...

АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан Украинадаги қуролли низони ҳал этиш бўйича илгари сурилган тинчлик ташаббуси жаҳон ҳамжамияти учун тушунарсиз ва уни амалда қўллаш ўта мураккаб. Бу ҳақда Россия Президенти маслаҳатчиси, Шарқий иқтисодий форум (ВЭФ) ташкилий қўмитаси масъул котиби Антон Кобяков форум якунлари бўйича ўтказилган матбуот брифингида маълум қилди. Ушбу кескин баёнот Вашингтон вакилларининг Киевга шошилинч ташрифи ҳақидаги хабарлар фонида янгради.

Кремлнинг совуқ муносабати: «Дунё ҳамжамияти тушуниши қийин»

Россия раҳбарияти Трампнинг тинчлик концепцияси амалдаги воқеликка мос келмаслигини таъкидламоқда:

  • «Тайинли мантиқ йўқ»: «Украинада вазият қандай кечаётганига қарасак, Трампнинг режаси дунё ҳамжамияти учун тушуниши жуда мураккаб ва амалга ошириш ўта қийин экани яққол кўриниб турибди», — дея таъкидлади Антон Кобяков;

  • Трампнинг сизиб чиққан режаси нималардан иборат? Халқаро оммавий ахборот воситаларига сизиб чиққан маълумотларга кўра, АҚШ раҳбарининг таклифи кенг қамровли келишувни назарда тутади: унда Украинанинг суверенитетини тан олиш билан бир қаторда, фронт чизиғидаги ҳудудий ён беришларни ҳозирги ҳолатида музлатиш таклиф этилган;

  • Владимир Путиннинг муносабати: РФ Президенти форумнинг ялпи мажлисида низони тартибга солиш имкониятлари мавжудлигини, бироқ Киев маъмурияти томонидан амалга оширилаётган радикал хатти-ҳаракатлар тинчлик мулоқотига асосий тўсиқ бўлаётганини билдирган эди.

Киевнинг умидлари: Жаред Кушнер ва Стив Уиткоффнинг махсус миссияси

Россия томонининг скептик баёнотларига қарамай, Киев маъмурияти Трампнинг яқин доираси билан мулоқотни фаоллаштирмоқда:

  • Кутилаётган муҳим визит: Украина президенти Владимир Зеленский АҚШ раҳбарининг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда Трампнинг куёви Жаред Кушнернинг Киевга амалга оширадиган ташрифининг дастлабки саналари аниқланганини маълум қилди;

  • «Яқин кунларда келишади»: Зеленскийнинг таъкидлашича, мазкур муҳим ташриф саноқли кунлар ичида бўлиб ўтиши кутилмоқда;

  • Киев нимани кутмоқда? Украина раҳбарияти Уиткофф ва Кушнер орқали Россия раҳбари Владимир Путинни расмий Киев илгари сураётган шартларни қабул қилишга кўндира олишига катта умид боғламоқда.

Геосиёсий таҳлилчиларга кўра, фронтдаги мураккаб шароит ва томонларнинг бир-бирига мутлақо зид талаблари Трампнинг эҳтимолий тинчлик миссиясини жуда қалтис дипломатик синовга айлантирмоқда.

Сизнингча, Дональд Трамп жамоасининг махсус вакиллари Москва ва Киевни муроса столига ўтқазишга эриша оладими? Ҳудудларни ҳозирги фронт чизиғи бўйлаб музлатиш ғояси ҳақиқий сулҳга олиб келиши мумкинми ёки бу вақтинчалик танаффусми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келдиБугун, 13:56Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиТаиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиБугун, 13:49«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқландиБугун, 11:46Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариНепалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариБугун, 11:05Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаБугун, 10:54«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот бердиБугун, 10:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди