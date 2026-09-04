Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)
Фарғона шаҳридаги кўп қаватли аҳоли турар жойида умумий мулк ҳисобланган ертўладан шахсий ва ғайриоддий мақсадларда фойдаланиш билан боғлиқ шов-шувли ҳолат фош этилди. Вилоят қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси томонидан ўтказилган мониторинг тадбирида маҳаллий фуқаро кўп қаватли уйнинг ертўласини тўсиб олиб, у ерда улкан сунъий бассейн ўрнатгани ва «Сиам акуласи» деб номланувчи балиқларни боқиб келгани аниқланди.
«Қанақа балиқ бу? — Акула!»: Инспекция текшируви ва ноқонуний ферма
Фарғона шаҳрининг Мурванат маҳалла фуқаролар йиғини, Фарғона кўчасидаги 78-сонли кўп қаватли уйда ўтказилган текширув жараёнида мутасаддилар жиддий қонунбузилиш ҳолатларининг гувоҳи бўлишди:
Қарорга зид сунъий ҳовуз: Уйнинг 17-хонадон мулкдори Вазирлар Маҳкамасининг 648-сонли қарори талабларини қўпол равишда бузган ҳолда, ертўла майдонига катта ҳажмдаги синчли (каркасли) сунъий бассейн ўрнатган;
«Сиам акуласи» парвариши: Масъул ходимнинг саволига жавобан хонадон эгаси сув ҳавзасида акуласимон йиртқич балиқлар парваришланаётганини тасдиқлаган:
«Қанақа балиқ бу? — Акула, сиамский дейдилар. — Акула? Акулани боқаяпсизми кўп қаватли хонадонда?!» дея ҳайратини яширмаган инспекция вакили;
Ертўлани ўзбошимчалик билан тўсиб олиш: Мулкдор ертўланинг турли қисмларини ўзбошимчалик билан девор ва тўсиқлар билан ажратиб, ноқонуний эгаллаб олган ҳамда махсус сув таъминоти қувурларини тортган.
Ичимлик сувидан ноқонуний фойдаланиш ва қўлланилган жазо чоралари
Сув ҳавзаси ва балиқчилик хўжалигини юритишда коммунал ресурслардан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари ҳам юзага чиқди:
Ичимлик суви талон-торожи: Хонадон эгаси улкан ҳовузни тўлдириш ва балиқлар ҳаётини таъминлаш учун шаҳар ичимлик суви тармоғига ўзбошимчалик билан уланиб, сувдан ноқонуний фойдаланиб келгани аниқланди;
Маъмурий жарималар: Қоидабузарга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг тегишли моддалари билан иккита йўналишда (ертўлани ноқонуний эгаллаш ва ичимлик сувидан ноқонуний фойдаланиш бўйича) далолатнома тузилиб, жарима чоралари қўлланилди;
15 кунлик мажбурий муҳлат: Мулкдорга ертўлани 15 кун ичида тўлиқ бўшатиш, бассейн ва қувурларни бартараф этиб, ертўлани асл ҳолатига қайтариш бўйича расмий ёзма кўрсатма топширилди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, кўп қаватли турар жойлар ертўласида катта миқдордаги сув сақланиши намликни ошириб, бинонинг пойдевори ҳамда сейсмик мустаҳкамлигига жиддий путур етказиши мумкин.
Сизнингча, кўп қаватли уйларнинг умумий ертўлалари ва йўлакларини бундай ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш ҳолатларига қандай барҳам бериш мумкин? Қўшниларнинг хавфсизлиги ва бино яхлитлигига таҳдид солувчи бундай хатти-ҳаракатлар учун жазоларни янада кучайтириш керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…