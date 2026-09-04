Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)

·3·Жамият
Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)

Фарғона шаҳридаги кўп қаватли аҳоли турар жойида умумий мулк ҳисобланган ертўладан шахсий ва ғайриоддий мақсадларда фойдаланиш билан боғлиқ шов-шувли ҳолат фош этилди. Вилоят қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси томонидан ўтказилган мониторинг тадбирида маҳаллий фуқаро кўп қаватли уйнинг ертўласини тўсиб олиб, у ерда улкан сунъий бассейн ўрнатгани ва «Сиам акуласи» деб номланувчи балиқларни боқиб келгани аниқланди.

«Қанақа балиқ бу? — Акула!»: Инспекция текшируви ва ноқонуний ферма

Фарғона шаҳрининг Мурванат маҳалла фуқаролар йиғини, Фарғона кўчасидаги 78-сонли кўп қаватли уйда ўтказилган текширув жараёнида мутасаддилар жиддий қонунбузилиш ҳолатларининг гувоҳи бўлишди:

  • Қарорга зид сунъий ҳовуз: Уйнинг 17-хонадон мулкдори Вазирлар Маҳкамасининг 648-сонли қарори талабларини қўпол равишда бузган ҳолда, ертўла майдонига катта ҳажмдаги синчли (каркасли) сунъий бассейн ўрнатган;

  • «Сиам акуласи» парвариши: Масъул ходимнинг саволига жавобан хонадон эгаси сув ҳавзасида акуласимон йиртқич балиқлар парваришланаётганини тасдиқлаган:

    «Қанақа балиқ бу? — Акула, сиамский дейдилар. — Акула? Акулани боқаяпсизми кўп қаватли хонадонда?!» дея ҳайратини яширмаган инспекция вакили;

  • Ертўлани ўзбошимчалик билан тўсиб олиш: Мулкдор ертўланинг турли қисмларини ўзбошимчалик билан девор ва тўсиқлар билан ажратиб, ноқонуний эгаллаб олган ҳамда махсус сув таъминоти қувурларини тортган.

Ичимлик сувидан ноқонуний фойдаланиш ва қўлланилган жазо чоралари

Сув ҳавзаси ва балиқчилик хўжалигини юритишда коммунал ресурслардан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари ҳам юзага чиқди:

  • Ичимлик суви талон-торожи: Хонадон эгаси улкан ҳовузни тўлдириш ва балиқлар ҳаётини таъминлаш учун шаҳар ичимлик суви тармоғига ўзбошимчалик билан уланиб, сувдан ноқонуний фойдаланиб келгани аниқланди;

  • Маъмурий жарималар: Қоидабузарга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг тегишли моддалари билан иккита йўналишда (ертўлани ноқонуний эгаллаш ва ичимлик сувидан ноқонуний фойдаланиш бўйича) далолатнома тузилиб, жарима чоралари қўлланилди;

  • 15 кунлик мажбурий муҳлат: Мулкдорга ертўлани 15 кун ичида тўлиқ бўшатиш, бассейн ва қувурларни бартараф этиб, ертўлани асл ҳолатига қайтариш бўйича расмий ёзма кўрсатма топширилди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, кўп қаватли турар жойлар ертўласида катта миқдордаги сув сақланиши намликни ошириб, бинонинг пойдевори ҳамда сейсмик мустаҳкамлигига жиддий путур етказиши мумкин.

Сизнингча, кўп қаватли уйларнинг умумий ертўлалари ва йўлакларини бундай ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш ҳолатларига қандай барҳам бериш мумкин? Қўшниларнинг хавфсизлиги ва бино яхлитлигига таҳдид солувчи бундай хатти-ҳаракатлар учун жазоларни янада кучайтириш керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиГлинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиБугун, 14:51Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиМактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиБугун, 12:12Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Бугун, 10:09«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлариБугун, 09:56Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиОзодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиБугун, 07:39Пастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиПастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиКеча, 21:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ