Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот берди

·0·Жамият
Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот берди

Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманидаги Глинка кўчасида юз берган газ сизиб чиқиши билан боғлиқ ҳодиса юзасидан пойтахт ҳокимлиги расмий маълумот берди. Шаҳар маъмурияти аҳоли ва пойтахт меҳмонларининг хавотирини тўлиқ тушуниб етганини билдириб, асосий мақсад нафақат ҳодиса оқибатларини бартараф этиш, балки муҳандислик тармоқларининг ҳолатини текшириб, бундай хатарли вазиятлар такрорланмаслигини қатъий таъминлаш эканини таъкидлади.

Авария сабаби нимада? Ерости қувури ва тўпланган газ таҳлили

Махсус хизматлар томонидан олиб борилган дастлабки техник текширувлар қуйидаги тафсилотларни очиқлади:

  • 219 мм диаметрли қувур нуқсони: Еростидан ўтган 219 мм диаметрли газ қувуридан чиққан табиий газ яқиндаги иссиқлик тармоғи (теплосеть) камерасига тўпланиб қолган ва авариявий ҳолатни юзага келтирган;

  • 375 кв. см майдондаги ёриқлар: Аниқланишича, тахминан 375 квадрат сантиметр (15×25 см) ҳажмдаги майдонда газ сизиб чиқаётган бир нечта нуқталар қайд этилган;

  • Мутахассислар ўрганиши: Соҳанинг барча профиль экспертлари газ сизиб чиқишининг асл сабабларини ва юзага келган барча ҳолатларни батафсил текширмоқда.

Кўрилаётган чоралар: Йўлнинг очилиши ва қўзғатилган жиноят иши

Ҳокимлик ва тегишли ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодиса юзасидан бир қатор кечиктириб бўлмас чораларни кўрмоқда:

  • Йўл қопламаси қайта тикланади: Муҳандислик текширувлари ва таъмирлаш ишлари тўлиқ якунлангач, шикастланган асфальт қопламаси тезда тикланади ҳамда кўча яқин вақт ичида транспорт ҳаракати учун қайта очилади;

  • Жиноят иши очилди: Мазкур фавқулодда ҳолат юзасидан расман жиноят иши қўзғатилган бўлиб, айни пайтда тезкор тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда;

  • Қатъий ҳуқуқий баҳо: Тергов-суриштирув натижалари бўйича хавфсизлик қоидаларига риоя қилмаган барча айбдор шахсларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилади;

  • Узлуксиз назорат: Пойтахт ҳокимлиги мазкур кўчадаги вазият тўлиқ нормаллашгунга қадар жараённи доимий назорат остида ушлаб турибди.

Сизнингча, пойтахтнинг марказий кўчаларидаги ерости коммуникациялари ва газ тармоқлари хавфсизлигини таъминлаш учун яна қандай қўшимча назорат чораларини жорий этиш керак? Бу каби аварияларнинг олдини олишда коммунал хизматлар масъулияти қандай бўлиши лозим? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиМактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиБугун, 12:12Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Бугун, 10:09«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлариБугун, 09:56Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиОзодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиБугун, 07:39Пастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиПастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиКеча, 21:37Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариТошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариКеча, 19:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ