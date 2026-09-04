Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот берди
Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманидаги Глинка кўчасида юз берган газ сизиб чиқиши билан боғлиқ ҳодиса юзасидан пойтахт ҳокимлиги расмий маълумот берди. Шаҳар маъмурияти аҳоли ва пойтахт меҳмонларининг хавотирини тўлиқ тушуниб етганини билдириб, асосий мақсад нафақат ҳодиса оқибатларини бартараф этиш, балки муҳандислик тармоқларининг ҳолатини текшириб, бундай хатарли вазиятлар такрорланмаслигини қатъий таъминлаш эканини таъкидлади.
Авария сабаби нимада? Ерости қувури ва тўпланган газ таҳлили
Махсус хизматлар томонидан олиб борилган дастлабки техник текширувлар қуйидаги тафсилотларни очиқлади:
219 мм диаметрли қувур нуқсони: Еростидан ўтган 219 мм диаметрли газ қувуридан чиққан табиий газ яқиндаги иссиқлик тармоғи (теплосеть) камерасига тўпланиб қолган ва авариявий ҳолатни юзага келтирган;
375 кв. см майдондаги ёриқлар: Аниқланишича, тахминан 375 квадрат сантиметр (15×25 см) ҳажмдаги майдонда газ сизиб чиқаётган бир нечта нуқталар қайд этилган;
Мутахассислар ўрганиши: Соҳанинг барча профиль экспертлари газ сизиб чиқишининг асл сабабларини ва юзага келган барча ҳолатларни батафсил текширмоқда.
Кўрилаётган чоралар: Йўлнинг очилиши ва қўзғатилган жиноят иши
Ҳокимлик ва тегишли ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодиса юзасидан бир қатор кечиктириб бўлмас чораларни кўрмоқда:
Йўл қопламаси қайта тикланади: Муҳандислик текширувлари ва таъмирлаш ишлари тўлиқ якунлангач, шикастланган асфальт қопламаси тезда тикланади ҳамда кўча яқин вақт ичида транспорт ҳаракати учун қайта очилади;
Жиноят иши очилди: Мазкур фавқулодда ҳолат юзасидан расман жиноят иши қўзғатилган бўлиб, айни пайтда тезкор тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда;
Қатъий ҳуқуқий баҳо: Тергов-суриштирув натижалари бўйича хавфсизлик қоидаларига риоя қилмаган барча айбдор шахсларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилади;
Узлуксиз назорат: Пойтахт ҳокимлиги мазкур кўчадаги вазият тўлиқ нормаллашгунга қадар жараённи доимий назорат остида ушлаб турибди.
Сизнингча, пойтахтнинг марказий кўчаларидаги ерости коммуникациялари ва газ тармоқлари хавфсизлигини таъминлаш учун яна қандай қўшимча назорат чораларини жорий этиш керак? Бу каби аварияларнинг олдини олишда коммунал хизматлар масъулияти қандай бўлиши лозим? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…