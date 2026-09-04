«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди
Эроннинг Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий ҳаракатлари АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари (ВМС) моддий-техник таъминотида мисли кўрилмаган инқироз — ҳақиқий «логистик даҳшат»ни юзага келтирди. Бу ҳақда нуфузли The New York Times нашри ўз таҳлилий суриштирувида маълум қилди. Минтақадаги асосий таянч базалари нишонга олиниши ортидан, ўн минглаб америкалик ҳарбийлар очиқ океанда ўта хавфли ва оғир шароитда кун кечиришга мажбур бўлмоқда.
Улкан армада ва Баҳрайндаги базанинг ишдан чиқиши
Яқин Шарқ сувларида жамланган Америка ҳарбий гуруҳи кундалик равишда колоссал ресурсларни талаб қилмоқда:
Гуруҳ таркиби: Иккита улкан авиаташувчи ва 12 та эсминецни ўз ичига олган жами 20 та ҳарбий кема ҳамда қарийб 20 000 нафар денгизчи ва денгиз пиёдалари;
Ресурс эҳтиёжи: Армаданинг жанговар шайлигини сақлаб туриш учун ҳар куни 420 000 дан зиёд озиқ-овқат порцияси ва тахминан 8 миллион галлон ёқилғи талаб этилади;
Баҳрайндаги логистик базага зарба: 2026 йилнинг 28 февралида Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги муҳим логистика марказига зарба берди. Оқибатда 5-флот бош қароргоҳи, қурол-яроғ омборлари, казармалар ва таъминот иншоотларига жиддий шикаст етказилди;
Портлар хавф остида: Минтақадаги авиаташувчилар ва таъминот кемаларини қабул қила оладиган бошқа барча муқобил бандаргоҳлар Эрон ракеталари ҳамда зарбдор дронлари нишонида қолмоқда, бу эса улардан фойдаланишни деярли имконсиз қилиб қўйди.
Очиқ океандаги хавфли амалиётлар ва минглаб миллар наридаги таъминот
Базаларидан маҳрум бўлган АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари очиқ сувларда фавқулодда хатарли усулларни қўллашга ўтди:
45 метрлик масофадаги дозаправка: Ёқилғи қуйиш ва юк топшириш энди тўғридан-тўғри очиқ океанда амалга оширилмоқда. Кемалар бир-бирига атиги 45 метр масофада ёнма-ён ҳаракатланган ҳолда мураккаб ва хавфли операцияларни ҳар 5–6 кунда такрорлашга мажбур;
2 200 ва 3 700 миллик таъминот йўли: Таъминот занжири минглаб чақиримларга чўзилиб кетди. Асосий юк оқими Ҳинд океанидаги Диего-Гарсия оролидан (тахминан 2 200 мил) йўналтирилмоқда. Муқобил сифатида Малакка бўғози орқали Сингапургача бўлган 3 700 миллик улкан масофа кўриб чиқилмоқда.
«Авраам Линкольн» инқирози: Портсиз 9 ой ва экипажнинг руҳий синиши
Кескин логистик узилишлар ҳарбий техника ва шахсий таркиб саломатлигига оғир зарба бермоқда:
9 ой қуруқликсиз: АҚШнинг «Авраам Линкольн» авиаташувчиси бирорта портга кирмасдан денгизда қарийб 9 ойни ўтказди;
Маиший ва руҳий инқироз: Кемаларда сув танқислиги, сантехника тармоқларининг ишдан чиқиши ва озиқ-овқат захиралари тугаб бориши ортидан денгизчиларнинг руҳий кайфияти кескин тушиб кетган;
Чексиз ноаниқлик: The New York Times таъкидлашича, ҳарбий миссиянинг аниқ тугаш муддати йўқ, ҳаддан зиёд чўзилган походлар эса экипажларни жисмонан ва руҳан батамом ҳолдан тойдирмоқда.
Сизнингча, АҚШ флоти бундай оғир таъминот инқирози ва руҳий босим остида Яқин Шарқда узоқ муддат ўз ҳукмронлигини сақлаб қола оладими ёки Вашингтон стратегияни ўзгартириб, кучларини ортга қайтаришга мажбур бўладими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…