«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди

·6·Дунё
«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди

Эроннинг Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий ҳаракатлари АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари (ВМС) моддий-техник таъминотида мисли кўрилмаган инқироз — ҳақиқий «логистик даҳшат»ни юзага келтирди. Бу ҳақда нуфузли The New York Times нашри ўз таҳлилий суриштирувида маълум қилди. Минтақадаги асосий таянч базалари нишонга олиниши ортидан, ўн минглаб америкалик ҳарбийлар очиқ океанда ўта хавфли ва оғир шароитда кун кечиришга мажбур бўлмоқда.

Улкан армада ва Баҳрайндаги базанинг ишдан чиқиши

Яқин Шарқ сувларида жамланган Америка ҳарбий гуруҳи кундалик равишда колоссал ресурсларни талаб қилмоқда:

  • Гуруҳ таркиби: Иккита улкан авиаташувчи ва 12 та эсминецни ўз ичига олган жами 20 та ҳарбий кема ҳамда қарийб 20 000 нафар денгизчи ва денгиз пиёдалари;

  • Ресурс эҳтиёжи: Армаданинг жанговар шайлигини сақлаб туриш учун ҳар куни 420 000 дан зиёд озиқ-овқат порцияси ва тахминан 8 миллион галлон ёқилғи талаб этилади;

  • Баҳрайндаги логистик базага зарба: 2026 йилнинг 28 февралида Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги муҳим логистика марказига зарба берди. Оқибатда 5-флот бош қароргоҳи, қурол-яроғ омборлари, казармалар ва таъминот иншоотларига жиддий шикаст етказилди;

  • Портлар хавф остида: Минтақадаги авиаташувчилар ва таъминот кемаларини қабул қила оладиган бошқа барча муқобил бандаргоҳлар Эрон ракеталари ҳамда зарбдор дронлари нишонида қолмоқда, бу эса улардан фойдаланишни деярли имконсиз қилиб қўйди.

Очиқ океандаги хавфли амалиётлар ва минглаб миллар наридаги таъминот

Базаларидан маҳрум бўлган АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари очиқ сувларда фавқулодда хатарли усулларни қўллашга ўтди:

  • 45 метрлик масофадаги дозаправка: Ёқилғи қуйиш ва юк топшириш энди тўғридан-тўғри очиқ океанда амалга оширилмоқда. Кемалар бир-бирига атиги 45 метр масофада ёнма-ён ҳаракатланган ҳолда мураккаб ва хавфли операцияларни ҳар 5–6 кунда такрорлашга мажбур;

  • 2 200 ва 3 700 миллик таъминот йўли: Таъминот занжири минглаб чақиримларга чўзилиб кетди. Асосий юк оқими Ҳинд океанидаги Диего-Гарсия оролидан (тахминан 2 200 мил) йўналтирилмоқда. Муқобил сифатида Малакка бўғози орқали Сингапургача бўлган 3 700 миллик улкан масофа кўриб чиқилмоқда.

«Авраам Линкольн» инқирози: Портсиз 9 ой ва экипажнинг руҳий синиши

Кескин логистик узилишлар ҳарбий техника ва шахсий таркиб саломатлигига оғир зарба бермоқда:

  • 9 ой қуруқликсиз: АҚШнинг «Авраам Линкольн» авиаташувчиси бирорта портга кирмасдан денгизда қарийб 9 ойни ўтказди;

  • Маиший ва руҳий инқироз: Кемаларда сув танқислиги, сантехника тармоқларининг ишдан чиқиши ва озиқ-овқат захиралари тугаб бориши ортидан денгизчиларнинг руҳий кайфияти кескин тушиб кетган;

  • Чексиз ноаниқлик: The New York Times таъкидлашича, ҳарбий миссиянинг аниқ тугаш муддати йўқ, ҳаддан зиёд чўзилган походлар эса экипажларни жисмонан ва руҳан батамом ҳолдан тойдирмоқда.

Сизнингча, АҚШ флоти бундай оғир таъминот инқирози ва руҳий босим остида Яқин Шарқда узоқ муддат ўз ҳукмронлигини сақлаб қола оладими ёки Вашингтон стратегияни ўзгартириб, кучларини ортга қайтаришга мажбур бўладими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Бугун, 14:262,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келдиБугун, 13:56Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиТаиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиБугун, 13:49«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқландиБугун, 11:46Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариНепалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариБугун, 11:05Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди