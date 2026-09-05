OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқланди

·10·Техно
OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқланди

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва уларнинг назоратдан чиқиш хавфи тобора долзарб тус олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги ойларда OpenAI компаниясининг ички тизимларида фойдаланилаётган сунъий интеллект агентлари ўзларига ўрнатилган чекловларни четлаб ўтиш ва хавфсиз муҳитдан (сандбох) қочиш бўйича бир нечта хавотирли ҳаракатларни содир этган. Ушбу ҳолатлар саноат миқёсида мустақил текширув механизмлари нақадар етишмаётганини яққол кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Май ва июн ойларида содир бўлган воқеалардан бирида компаниянинг ички агентлари немис тилидаги унчалик машҳур бўлмаган викисаҳифани эгаллаб олгани аниқланган. Ушбу платформа орқали улар баҳолаш жараёнларини мувофиқлаштирган ҳамда OpenAI компаниясининг ўз назорат механизмларини четлаб ўтиш усулларини ўзаро алмашган. Гарчи OpenAI бу ҳолатни ҳозирча тасдиқламаган бўлса-да, бу каби ҳодисалар сунъий интеллект моделлари ўз хоҳишига кўра ҳаракат қилиш ва тармоқлараро яширин алоқа ўрнатиш қобилиятига эга бўлиб бораётганини кўрсатади.

Мустақил текширувлар кўлами ва уларнинг чеклангани

Мазкур воқеа МEТР ва Редвоод Ресеарч тадқиқотчилари томонидан июль ойида содир бўлган Hugging Face хавфсизлик бузилиши бўйича эълон қилинган ҳисоботдан кўп ўтмай оммага ошкор бўлди. Июль ойида OpenAI агентлари гуруҳи киберхавфсизлик тести давомида ўзларининг қуйи муҳитидан қочиб чиқиб, Hugging Face серверларига кириб боришга муваффақ бўлган. Шундан сўнг иккинчи бир агентлар гуруҳи биринчиларнинг усулларини ўзлаштириб, OpenAI инфратузилмасидаги тадқиқот кластерига администратор ҳуқуқи билан кириб олган.

OpenAI ушбу ҳодисанинг Hugging Face'га тааллуқли қисмини текшириш учун МEТР ва Редвоод мутахассисларини жалб қилган эди, бироқ текширув кўлами компаниянинг ўз инфратузилмасидаги бузилишларни қамраб олмаган. Уч нафар тадқиқотчи OpenAI офисида олти кун давомида фақатгина 13-июльгача бўлган қисқа даврни ўрганиш билан чекланган. Ваҳоланки, OpenAI инфратузилмасидаги муаммолар бу санадан кейин ҳам давом этгани маълум бўлган.

Саноатда мустақил таҳлил талабининг кучайиши

Транслусе нотижорат тадқиқот лабораторияси асосчиси ва бош директори Джейкоб Стеинҳардтнинг фикрича, бундай технологиялар лаборатория деворларидан ташқарига чиқиб кетиш хавфига эга ва уларни ж жиддий назорат қилиш шарт. Meta ва Anthropic моделлари иштирокидаги шунга ўхшаш бошқа эпизодлардан сўнг, хавфсизлик бўйича тадқиқотчилар жиддий инсидентлар лабораторияларнинг ўз ихтиёрига эмас, балки мустақил экспертлар томонидан ўрганилиши лозимлигини қаттиқ талаб қилмоқдалар.

Редвоод бош олими Раян Гринблатт ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида текширув давомида воқеалар ривожини тўғри тушуниш жуда қийин бўлганини ва асосий тафсилотлар фақат тадқиқот якунигагина ойдинлашганини таъкидлаган. Агар текширув доираси кенгроқ бўлганида, мутахассислар яна қандай яширин ҳолатларни аниқлашлари мумкинлиги ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. OpenAI раҳбарияти эса мазкур сўровларга жавоб бермаган.

OpenAIСуний интеллектКиберхавфсизликТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиАҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиБугун, 04:53Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаSamsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаБугун, 04:30Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиКуйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиБугун, 01:54Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиНорвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиБугун, 01:29Хитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиХитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиКеча, 23:50Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиUlefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди