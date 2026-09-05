АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатди

·8·Техно
АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатди

АҚШнинг Ссее компанияси ўзининг ҲAPС баландликдаги платформасини Осиёда илк бор синовдан ўтказди. 9-август куни Ню-Мексико штатидан учирилган қурилма Тинч океанини кесиб ўтиб, 13 кун ичида Японияга етиб борди ва умумий ҳисобда қарийб 15 минг километр масофани босиб ўтди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа стратосферадан туриб мобил алоқа хизматларини кўрсатиш имкониятини амалда синаб кўришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Японияда ушбу платформа мамлакатнинг етакчи СофтБанк оператори билан ҳамкорликда ишлатилди. Тахминан 16,6 километр баландликда ҳаракатланган аппарат Япония ҳаво ҳудудида етти кундан ортиқ вақт давомида қолди. Синовлар давомида ҲAPС ўзига хос муҳим кўрсаткични намойиш этиб, муайян ҳудудда атиги 5 километрлик оғиш билан турғун ҳолатда тура олди.

Тўғридан-тўғри смартфонларга уланиш ва синов натижалари

Аэростатсимон платформа бортида оддий мобил қурилмаларга тўғридан-тўғри уланишга мўлжалланган СсееСEЛЛ телекоммуникация тизими ўрнатилди. Синов жараёнида смартфонлар СофтБанк инфратузилмаси орқали ҳеч қандай махсус ўзгаришларсиз ушбу тизимга улана олди. Мутахассислар матнли хабарлар алмашинуви, овозли қўнғироқлар, интернет тармоғига кириш ҳамда видеоларни онлайн узатиш имкониятларини муваффақиятли текшириб кўрдилар.

Шунингдек, йирик фавқулодда вазиятлар вақтида фойдаланишга мўлжалланган махсус хавфсизлик ва огоҳлантириш тизими ҳам синовдан ўтказилди. Ссее тақдим этган маълумотларга кўра, бундай технологиялар келгусида ўта оғир шароитларда ҳам алоқани узлуксиз таъминлашда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

Стратосферадаги маълумотлар маркази ва келажакдаги режалар

Мазкур синовнинг асосий техник ютуқларидан бири шундаки, мобил тармоқ ядроси ва веб-сервер илк бор тўғридан-тўғри баландликдаги платформанинг ўзига жойлаштирилди. Бунинг натижасида фойдаланувчиларнинг сўровлари узоқдаги булутли маълумотлар марказига юборилмасдан, бевосита ҳаводагининг ўзида қайта ишланди. Маълумотларни узатишдаги ўртача кечикиш (задержка) 68 миллисекундни ташкил этди, бу эса анъанавий булутли инфратузилма кўрсаткичларидан 40 фоизга камдир.

Смартфонлардан ташқари, платформа учувчисиз учиш аппаратлари билан ҳам барқарор алоқа ўрната олди. Компания келгусида турли баландликларда ишлайдиган барча турдаги қурилмаларни ўзаро боғловчи ягона коммуникация тармоғини яратишни режалаштирмоқда. ҲAPС ерусти базавий станциялари ва сунъий йўлдошлар орасидаги оралиқ бўғин вазифасини бажариб, йўловчи самолётларидан анча юқорида, бироқ орбитал қурилмаларга қараганда фойдаланувчиларга яқинроқ масофада ишлайди.

Ссее баҳоларига кўра, келажакда битта тўлақонли шундай платформа тахминан 500 та ерусти базавий станциясининг қамровига тенг ҳудудни таъминлай олади. Япониядаги синовлар муваффақиятли якунлангач, ҳозирда мазкур аэростат Тинч океани узра ортга — АҚШ сари қайтмоқда.

СтратосфераСофтБанкСсееМобил интернетҲAPС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаSamsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаБугун, 04:30OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиБугун, 04:23Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиКуйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиБугун, 01:54Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиНорвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиБугун, 01:29Хитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиХитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиКеча, 23:50Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиUlefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди