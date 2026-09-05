АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатди
АҚШнинг Ссее компанияси ўзининг ҲAPС баландликдаги платформасини Осиёда илк бор синовдан ўтказди. 9-август куни Ню-Мексико штатидан учирилган қурилма Тинч океанини кесиб ўтиб, 13 кун ичида Японияга етиб борди ва умумий ҳисобда қарийб 15 минг километр масофани босиб ўтди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа стратосферадан туриб мобил алоқа хизматларини кўрсатиш имкониятини амалда синаб кўришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Японияда ушбу платформа мамлакатнинг етакчи СофтБанк оператори билан ҳамкорликда ишлатилди. Тахминан 16,6 километр баландликда ҳаракатланган аппарат Япония ҳаво ҳудудида етти кундан ортиқ вақт давомида қолди. Синовлар давомида ҲAPС ўзига хос муҳим кўрсаткични намойиш этиб, муайян ҳудудда атиги 5 километрлик оғиш билан турғун ҳолатда тура олди.
Тўғридан-тўғри смартфонларга уланиш ва синов натижалариАэростатсимон платформа бортида оддий мобил қурилмаларга тўғридан-тўғри уланишга мўлжалланган СсееСEЛЛ телекоммуникация тизими ўрнатилди. Синов жараёнида смартфонлар СофтБанк инфратузилмаси орқали ҳеч қандай махсус ўзгаришларсиз ушбу тизимга улана олди. Мутахассислар матнли хабарлар алмашинуви, овозли қўнғироқлар, интернет тармоғига кириш ҳамда видеоларни онлайн узатиш имкониятларини муваффақиятли текшириб кўрдилар.
Шунингдек, йирик фавқулодда вазиятлар вақтида фойдаланишга мўлжалланган махсус хавфсизлик ва огоҳлантириш тизими ҳам синовдан ўтказилди. Ссее тақдим этган маълумотларга кўра, бундай технологиялар келгусида ўта оғир шароитларда ҳам алоқани узлуксиз таъминлашда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
Стратосферадаги маълумотлар маркази ва келажакдаги режаларМазкур синовнинг асосий техник ютуқларидан бири шундаки, мобил тармоқ ядроси ва веб-сервер илк бор тўғридан-тўғри баландликдаги платформанинг ўзига жойлаштирилди. Бунинг натижасида фойдаланувчиларнинг сўровлари узоқдаги булутли маълумотлар марказига юборилмасдан, бевосита ҳаводагининг ўзида қайта ишланди. Маълумотларни узатишдаги ўртача кечикиш (задержка) 68 миллисекундни ташкил этди, бу эса анъанавий булутли инфратузилма кўрсаткичларидан 40 фоизга камдир.
Смартфонлардан ташқари, платформа учувчисиз учиш аппаратлари билан ҳам барқарор алоқа ўрната олди. Компания келгусида турли баландликларда ишлайдиган барча турдаги қурилмаларни ўзаро боғловчи ягона коммуникация тармоғини яратишни режалаштирмоқда. ҲAPС ерусти базавий станциялари ва сунъий йўлдошлар орасидаги оралиқ бўғин вазифасини бажариб, йўловчи самолётларидан анча юқорида, бироқ орбитал қурилмаларга қараганда фойдаланувчиларга яқинроқ масофада ишлайди.
Ссее баҳоларига кўра, келажакда битта тўлақонли шундай платформа тахминан 500 та ерусти базавий станциясининг қамровига тенг ҳудудни таъминлай олади. Япониядаги синовлар муваффақиятли якунлангач, ҳозирда мазкур аэростат Тинч океани узра ортга — АҚШ сари қайтмоқда.
…