Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқда

·11·Техно
Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқда

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Samsung компаниясининг энг қимматбаҳо ва мустаҳкам деб таърифланувчи Galaxy Watch Ultra ақлли соатлари эгалари жиддий нуқсонларга дуч келмоқда. Тармоқда ушбу гаджетларнинг корпуси ҳеч қандай ташқи таъсирсиз, ўз-ўзидан қисмларга бўлиниб кетаётгани ҳақида кўплаб шикоятлар пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, фойдаланувчилар дуч келаётган асосий муаммо соатнинг безел қисми ва юқори панелининг асосий корпусдан бутунлай ажралиб қолишидир. Эътиборлиси, жабрланганлар бу ҳолат қурилманинг тушиб кетиши ёки бошқа механик шикастланишлар ортидан содир бўлмаганини қатъий таъкидламоқда.

Фойдаланувчилар тажрибаси ва илк носозликлар

Reddit платформасида ўз тажрибаси билан бўлишган эгасининг ёзишича, унинг Galaxy Watch Ultra соатининг юқори қисми шунчаки эшик очиш учун билагини бурган пайтда узилиб тушган. Унинг сўзларига кўра, гаджетдан фойдаланила бошланганига қарийб бир йил бўлган ва бу вақт мобайнида соат на қаттиқ зарбага, на сув таъсирига учраган.

Бундай ҳолат фақат битта фойдаланувчи билан чекланиб қолмагани вазиятни янада жиддийлаштиради. Тармоқда 2024- ҳамда 2025-йиллардаги авлодларга мансуб Galaxy Watch Ultra соатларининг худди шундай носозликка учраганини тасвирловчи фотоларини эълон қилган бошқа эгалари ҳам топилди.

Кафолат хизмати ва юзага келган саволлар

Жумладан, фойдаланувчилардан бири ўз соатини жорий йилнинг март ойида сотиб олгани ва унга эҳтиёткорона муносабатда бўлганини айтишига қарамай, безел корпусдан ажралиб чиққан. Бироқ муаммо фақатгина қурилманинг йиғилиш сифати билан чекланиб қолмай, кафолат хизматининг ишлашига нисбатан ҳам эътирозларни келтириб чиқарди.

Жабрланганлардан бири Samsung расмий хизмат кўрсатиш маркази дастлаб соатни кафолат асосида бепул таъмирлашга рози бўлганини, бироқ кейинчалик кутилмаганда қарийб 300 доллар миқдорида тўлов ҳисобварағини тақдим этганини маълум қилди. Ҳозирча Жанубий Корея технология гиганти юзага келган бу оммавий муаммо юзасидан расмий баёнот бергани йўқ.

SamsungGalaxy Watch UltraСмарт соатТехнологияКафолат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиБугун, 04:23Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиКуйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиБугун, 01:54Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиНорвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиБугун, 01:29Хитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиХитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиКеча, 23:50Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиUlefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиКеча, 22:50Фан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариФан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариКеча, 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди