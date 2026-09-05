Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқда
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Samsung компаниясининг энг қимматбаҳо ва мустаҳкам деб таърифланувчи Galaxy Watch Ultra ақлли соатлари эгалари жиддий нуқсонларга дуч келмоқда. Тармоқда ушбу гаджетларнинг корпуси ҳеч қандай ташқи таъсирсиз, ўз-ўзидан қисмларга бўлиниб кетаётгани ҳақида кўплаб шикоятлар пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, фойдаланувчилар дуч келаётган асосий муаммо соатнинг безел қисми ва юқори панелининг асосий корпусдан бутунлай ажралиб қолишидир. Эътиборлиси, жабрланганлар бу ҳолат қурилманинг тушиб кетиши ёки бошқа механик шикастланишлар ортидан содир бўлмаганини қатъий таъкидламоқда.
Фойдаланувчилар тажрибаси ва илк носозликларReddit платформасида ўз тажрибаси билан бўлишган эгасининг ёзишича, унинг Galaxy Watch Ultra соатининг юқори қисми шунчаки эшик очиш учун билагини бурган пайтда узилиб тушган. Унинг сўзларига кўра, гаджетдан фойдаланила бошланганига қарийб бир йил бўлган ва бу вақт мобайнида соат на қаттиқ зарбага, на сув таъсирига учраган.
Бундай ҳолат фақат битта фойдаланувчи билан чекланиб қолмагани вазиятни янада жиддийлаштиради. Тармоқда 2024- ҳамда 2025-йиллардаги авлодларга мансуб Galaxy Watch Ultra соатларининг худди шундай носозликка учраганини тасвирловчи фотоларини эълон қилган бошқа эгалари ҳам топилди.
Кафолат хизмати ва юзага келган саволларЖумладан, фойдаланувчилардан бири ўз соатини жорий йилнинг март ойида сотиб олгани ва унга эҳтиёткорона муносабатда бўлганини айтишига қарамай, безел корпусдан ажралиб чиққан. Бироқ муаммо фақатгина қурилманинг йиғилиш сифати билан чекланиб қолмай, кафолат хизматининг ишлашига нисбатан ҳам эътирозларни келтириб чиқарди.
Жабрланганлардан бири Samsung расмий хизмат кўрсатиш маркази дастлаб соатни кафолат асосида бепул таъмирлашга рози бўлганини, бироқ кейинчалик кутилмаганда қарийб 300 доллар миқдорида тўлов ҳисобварағини тақдим этганини маълум қилди. Ҳозирча Жанубий Корея технология гиганти юзага келган бу оммавий муаммо юзасидан расмий баёнот бергани йўқ.
…