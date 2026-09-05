150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди

·8·Авто
150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди

Австриянинг АВИЛОО компанияси тортиш батареяларини ташхислаш бўйича кенг кўламли тадқиқот ўтказиб, 150 минг километр масофани босиб ўтган машиналарнинг аккумуляторлари қандай ҳолатда қолишини аниқлади. ixbt.com маълумотига кўра, таҳлил жараёнида 20 та оммабоп электромобил модели бўйича ярим миллиондан ортиқ мустақил синов натижалари солиштирилиб, замонавий аккумуляторларнинг узоқ муддатли чидамлилиги баҳоланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўтказилган таҳлиллар натижаларига кўра, энг яхши кўрсаткичларни намойиш этган замонавий электромобиллар 150 минг километрлик масофадан сўнг ҳам ўзининг дастлабки фойдали сиғимининг қарийб 94 фоизини сақлаб қолишга муваффақ бўлмоқда. Мутахассислар буни аккумуляторлар технологияси жадал ривожланиб бораётгани ва уларнинг терморегуляция тизимлари такомиллашгани билан изоҳлайдилар.

Етакчи моделлар ва энг чидамли батареялар

Тадқиқот доирасида энг юқори натижани Mercedes-Benz ЭQA модели қайд этди. Ушбу кроссоверда батареянинг дастлабки сиғимини акс эттирувчи Стате оф Ҳеалт (СоҲ) кўрсаткичи медиани бўйича 94 фоизни ташкил этди. Ундан кейинги ўринларни минимал фарқ билан Жанубий Корея ва Германия автомобиллари эгаллади.

Жумладан, Hyundai ИОНИҚ 5 модели 93,8 фоиз натижа кўрсатган бўлса, BMW i4 электромобили 93,6 фоизли кўрсаткич билан кучли учликни якунлади. Шунингдек, бешликка Hyundai Kona EV ҳамда Volvo XC40 Речарге кириб, улар 92 фоиздан зиёд сиғимни сақлаб қолганини тасдиқлади. Ford Mustang Мач-Э ва Polestar 2 моделлари эса 92,5 фоиз атрофидаги натижани қайд этди.

Tesla ва бошқа моделларнинг кўрсаткичлари

Машҳур Tesla электромобиллари ушбу рейтингда етакчилардан бироз пастроқ натижа кўрсатди. Хусусан, Tesla Model Y модели 150 минг километрдан кейин 90,3 фоиз СоҲ кўрсаткичига эга бўлган бўлса, Tesla Model 3 ўртача 88,9 фоиз натижа кўрсатди. Қизиғи шундаки, дастлабки 50 минг километр масофада Tesla Model Y батареяси 94,5 фоиз атрофида турган эди.

Текширилган моделлар орасида энг паст натижалардан бири Nissan Леаф ZE1 моделида қайд этилди — унинг кўрсаткичи 86,3 фоизни ташкил этди. Мутахассислар буни ушбу машинадаги нисбатан кичик — 40 кВ·соатли батарея билан изоҳладилар. Бир хил масофани босиб ўтиш учун бундай автомобиллар аккумулятори каттароқ сиғимли моделларга қараганда кўпроқ қувватланиш сиклини бошдан кечиришга мажбур бўлади.

Батарея ҳолатидаги тафовутлар ва уларнинг сабаблари

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, битта моделдаги автомобилларнинг ўртача кўрсаткичидан кўра, уларнинг ўзаро фарқи муҳимроқ рол ўйнайди. Бир хил масофани босиб ўтган ва бир хил моделдаги икки машинанинг батарея ҳолати бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Масалан, айрим ҳолларда бу фарқ 13,5 фоиз пунктгача етган.

СоҲ кўрсаткичидаги 10 фоизлик фарқ реал юриш захирасида ўнлаб километрлар тафовутини англатиши мумкин. Батареялар деградациясига қуйидаги омиллар бевосита таъсир кўрсатади:

  • Аккумулятор кислотаси ва кимёвий таркиби
  • Иқлим шароити ва ҳудуд ҳарорати
  • Қувватлаш тартиб-қоидалари ва тезлиги
  • Тўлиқ қувватланиш сикллари сони
  • Машинанинг юқори даражада зарядланган ҳолда турган вақти
Умуман олганда, ушбу глобал тадқиқот замонавий тортиш батареялари кутилганидан ҳам секинроқ эскиришини кўрсатди. Ҳатто энг паст кўрсаткич қайд этган моделлар ҳам 150 минг километрлик маррадан сўнг ўз сиғимининг 85 фоизидан ортиғини сақлаб қолишга қодир эканлиги исботланди.

Электр машинаБатарея деградациясиАвтомобил янгиликлариMercedes-BenzTesla
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этдиКеча, 20:32Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатдиДонут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатди03.09, 18:24Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаGeely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда03.09, 13:24BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиBYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этди03.09, 09:557 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?03.09, 09:37Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширди03.09, 07:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади