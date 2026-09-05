150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди
Австриянинг АВИЛОО компанияси тортиш батареяларини ташхислаш бўйича кенг кўламли тадқиқот ўтказиб, 150 минг километр масофани босиб ўтган машиналарнинг аккумуляторлари қандай ҳолатда қолишини аниқлади. ixbt.com маълумотига кўра, таҳлил жараёнида 20 та оммабоп электромобил модели бўйича ярим миллиондан ортиқ мустақил синов натижалари солиштирилиб, замонавий аккумуляторларнинг узоқ муддатли чидамлилиги баҳоланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўтказилган таҳлиллар натижаларига кўра, энг яхши кўрсаткичларни намойиш этган замонавий электромобиллар 150 минг километрлик масофадан сўнг ҳам ўзининг дастлабки фойдали сиғимининг қарийб 94 фоизини сақлаб қолишга муваффақ бўлмоқда. Мутахассислар буни аккумуляторлар технологияси жадал ривожланиб бораётгани ва уларнинг терморегуляция тизимлари такомиллашгани билан изоҳлайдилар.
Етакчи моделлар ва энг чидамли батареяларТадқиқот доирасида энг юқори натижани Mercedes-Benz ЭQA модели қайд этди. Ушбу кроссоверда батареянинг дастлабки сиғимини акс эттирувчи Стате оф Ҳеалт (СоҲ) кўрсаткичи медиани бўйича 94 фоизни ташкил этди. Ундан кейинги ўринларни минимал фарқ билан Жанубий Корея ва Германия автомобиллари эгаллади.
Жумладан, Hyundai ИОНИҚ 5 модели 93,8 фоиз натижа кўрсатган бўлса, BMW i4 электромобили 93,6 фоизли кўрсаткич билан кучли учликни якунлади. Шунингдек, бешликка Hyundai Kona EV ҳамда Volvo XC40 Речарге кириб, улар 92 фоиздан зиёд сиғимни сақлаб қолганини тасдиқлади. Ford Mustang Мач-Э ва Polestar 2 моделлари эса 92,5 фоиз атрофидаги натижани қайд этди.
Tesla ва бошқа моделларнинг кўрсаткичлариМашҳур Tesla электромобиллари ушбу рейтингда етакчилардан бироз пастроқ натижа кўрсатди. Хусусан, Tesla Model Y модели 150 минг километрдан кейин 90,3 фоиз СоҲ кўрсаткичига эга бўлган бўлса, Tesla Model 3 ўртача 88,9 фоиз натижа кўрсатди. Қизиғи шундаки, дастлабки 50 минг километр масофада Tesla Model Y батареяси 94,5 фоиз атрофида турган эди.
Текширилган моделлар орасида энг паст натижалардан бири Nissan Леаф ZE1 моделида қайд этилди — унинг кўрсаткичи 86,3 фоизни ташкил этди. Мутахассислар буни ушбу машинадаги нисбатан кичик — 40 кВ·соатли батарея билан изоҳладилар. Бир хил масофани босиб ўтиш учун бундай автомобиллар аккумулятори каттароқ сиғимли моделларга қараганда кўпроқ қувватланиш сиклини бошдан кечиришга мажбур бўлади.
Батарея ҳолатидаги тафовутлар ва уларнинг сабаблариТадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, битта моделдаги автомобилларнинг ўртача кўрсаткичидан кўра, уларнинг ўзаро фарқи муҳимроқ рол ўйнайди. Бир хил масофани босиб ўтган ва бир хил моделдаги икки машинанинг батарея ҳолати бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Масалан, айрим ҳолларда бу фарқ 13,5 фоиз пунктгача етган.
СоҲ кўрсаткичидаги 10 фоизлик фарқ реал юриш захирасида ўнлаб километрлар тафовутини англатиши мумкин. Батареялар деградациясига қуйидаги омиллар бевосита таъсир кўрсатади:
- Аккумулятор кислотаси ва кимёвий таркиби
- Иқлим шароити ва ҳудуд ҳарорати
- Қувватлаш тартиб-қоидалари ва тезлиги
- Тўлиқ қувватланиш сикллари сони
- Машинанинг юқори даражада зарядланган ҳолда турган вақти
…