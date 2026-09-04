Хитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учиради

·10·Техно
Хитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учиради

Хитой Ер ва Ой оралиғидаги фазони узлуксиз ўрганишга қаратилган кенг кўламли халқаро илмий лойиҳани эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Эарт-Моон Кубе Констеллатион деб номланган ушбу лойиҳа доирасида кичик сунъий йўлдошлардан иборат тақсимланган гуруҳ яратилади ва у 2030-йилгача тўлиқ сафарбар этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташаббус тафсилотлари 4-сентябрь куни бўлиб ўтган Деэп Спасе Эхплоратион (Тианду) 2026 конференциясида тақдим этилди. Янги тизимнинг асосини оғирлиги 30 килограммгача бўлган 30 та 12U КубеСат форматидаги аппаратлар ташкил этади. Мазкур сунъий йўлдошлар Ер-Ой юқори эллиптик резонанс орбитасига олтита алоҳида рейс орқали чиқарилиши, айрим қурилмалар эса Ойша атрофи орбиталарига жойлаштирилиши режалаштирилган.

Фазони узлуксиз кузатиш вазифаси

Лойиҳанинг асосий мақсади алоҳида космик аппаратларнинг тартибсиз кузатувларидан бутун Ер-Ой тизимини доимий мониторинг қилишга ўтишдан иборат. Фазонинг турли нуқталаридан туриб бир вақтнинг ўзида ишлайдиган сунъий йўлдошлар космик об-ҳаво, радиация ҳолатини ўрганади, гамма-чақнашларни қайд этади ҳамда ой ресурсларини тадқиқ қилиш учун зарур маълумотларни йиғади.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, мазкур тармоқ гамма-чақнашлар манбаларининг координаталарини бурчак секундининг улушигача бўлган аниқликда аниқлаш имконини беради. Шунингдек, у қуёш ва магнитосфера ҳодисаларининг ривожланишини бутун ой атрофи ҳудуди миқёсида кузатиб боришга замин яратади.

Халқаро ҳамкорлик ва истиқболлар

Бугунги кунда пастки ератриб орбитасидан тортиб Ердан 2 миллион километргача бўлган масофани қамраб олувчи Ер-Ой фазоси етарлича ўрганилмаган зона бўлиб қолмоқда. Аксарият маълумотлар узлуксиз ўлчовларни таъминламайдиган якка тартибдаги миссиялар орқали келиб тушади. Ваҳоланки, яқин йилларда айнан шу ҳудуддан бошқариладиган экспедициялар ўтади ва келгусидаги ой инфратузилмаси шакллантирилади.

Лойиҳа Хитойнинг Узоқ космосни тадқиқ қилиш лабораторияси ва Узоқ космосни тадқиқ қилиш халқаро ассоциацияси томонидан Осиё-Тинч океани коинот ҳамкорлиги ташкилоти кўмагида амалга оширилмоқда. Унга аллақачон Таиланд, Сербия, Миср, Сенегал ва Индонезия илмий ташкилотлари қўшилишга улгурди.

Хитой ҳамкорларга юқори энергияли зарралар детекторлари, космик магнетометрлар ва гамма-чақнашларни қайд этувчи уч турдаги стандарт илмий жиҳозларни бепул тақдим этиш ниятида. Иштирокчилар техник стандартларни биргаликда ишлаб чиқади, илмий маълумотлар алмашади, мутахассисларни тайёрлайди ва бутун гуруҳ ривожланишини мувофиқлаштиради. Ҳозирда муҳандислик ишларининг биринчи босқичи бошланиб, сунъий йўлдошлар ва ер усти бошқарув мажмуасини лойиҳалаш ишлари якунига етиб бормоқда.

ХитойКоинотСуний ёлдошОйИлмий лойиҳа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиUlefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиКеча, 22:50Фан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариФан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариКеча, 22:39Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиApple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиКеча, 22:26SpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиSpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиКеча, 17:53Tesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиTesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиКеча, 17:26Xiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиXiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиКеча, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди